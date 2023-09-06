أمبوسعيدي: "أكاديمية الملكة رانيا" نموذج رائد نسعى للاستفادة منه

آلاء مظهر

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أكدت المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في سلطنة عمان الدكتورة انتصار أمبوسعيدي أن برامج التنمية المهنية للمعلمين تعد ضرورة حتمية لما يعود به ذلك من نفع على الطالب والتعليم برمته.وأشارت إلى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين كنموذج رائد نحاول الاستفادة من نجاحها فيما يتعلق بالإنماء المهني للمدربين والمعلمين.وقالت أمبوسعيدي خلال مقابلة مع "الغد" أمس على هامش زيارة يقوم بها وفد من "المعهد" لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين إن قانون التعليم العماني يعتبر تدريب وتأهيل المعلمين واجبا وحقا في ذات الوقت.وتابعت أن التدريب يعد واجبا على كل تربوي ومعلم موجود في وزارة التربية والتعليم لتساعده على أداء رسالته من خلال سعيه الدائم للتعلم والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم لكي يواكب كافة التغيرات.ومن جانب آخر، بحسب أمبوسعيدي فهو حق للمعلم أن يتم إكسابه المهارات والمعارف والاتجاهات التي تعينه على مواكبة كافة المستجدات.وبينت أمبوسعيدي أن المستجدات لم تعد محصورة على الصعيد المحلي اليوم، فلم يعد المجتمع التربوي مقتصرا على المدرسة أو دولة معنية بل أصبحت التغيرات العالمية تؤثر علينا جميعا فلذلك لا بد من مواكبتها وهذا ما لمسناه خلال فترة جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) حيث فرضت على الكوادر التعليمية أن تتسلح بمهارات جديدة لكي تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه.وأكدت أن المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين تم إنشاؤه في العام 2014 بناء على التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان الراحل قابوس لغايات تطوير المعايير التعليمية ورفع كفاءة أداء المعلم والمخرجات التعليمية.وقالت إن "المعهد" يعد مؤسسة وطنية تعمل على تقدم خدمات برامج الإنماء المهني بكافة أنواعها، سواء برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى، ومجتمعات تعلم مهني، والملتقيات والبحوث العلمية في مختلف أنواعها، مبينة أن الهدف منها تطوير منهجيات التعلم، ورفع كفاءة المعلم باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ وصنع القرارات والسياسات التربوية التي ستنعكس في نهاية المطاف على جودة التعليم داخل الغرفة الصفية.ومن الأهداف أيضا، بحسب أمبوسعيدي تغير الاتجاهات لدى المعلم والقيادات التربوية في المعارف والمهارات، مشيرة إلى أن برامج الإنماء المهني تساعد المعلم على قيادة العملية التطويرية الشاملة، كما تساعد مدير المدرسة للتحول من مفهوم القيادة الإدارية التقليدية إلى التركيز على الطالب والعملية التعليمية وتحقيق معايير المنهج.وأوضحت أن ما يميز برامج المعهد أنها إستراتيجية طويلة المدى، حيث يتم الالتقاء مع المتدرب 4 مرات وفق مدة البرنامج كما أن لها صبغة إجبارية فمثلا قبل أن يحصل مدير المدرسة على الوظيفة يتم انتدابه لمدة عامين للالتحاق بالبرنامج الإستراتيجي بغية التأكد من اكتسابه للاتجاهات والمعارف والمهارات المطلوبة، كما ويتم متابعتهم في بيئة العمل لتطبيق ما اكتسبوه.وحول أهمية زيارة الوفد لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، أكدت أمبوسعيدي أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات بين الطرفين وتفعيل أبواب الشراكة بين الأكاديمية والمعهد حيث اطلعنا خلال هذه الزيارة على أهم البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية فضلا عن قصة نجاحها في الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP)، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأميركية.وتابعت أن المعهد ينظر لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين كنموذج رائد لذلك نحاول الاستفادة من قصة نجاحها فيما يتعلق بتقييم البرامج التدريبية والإنماء المهني للمدربين، فاستفدنا كثيرا من مشاركتهم لخبراتهم بهذا المجال.وبينت أن كل الدول تسعى لإكساب المعلمين لديها الخبرات والمعارف الدولية في مجال التعليم، فالشراكة والاستفادة في الخبرات ستنعكس إيجابا على الممارسات التعليمية فالتحديات التي يواجهها المعلم الأردني لا تختلف عن التحديات للمعلم العماني فتبادل الخبرات بين الطرفين أمر إيجابي وستصقل معارف وشخصيات المعلمين.وأكدت أن بعض المعلمين العمانيين شاركوا في مؤتمر حول تقنيات التعليم وكان يضم معلمين من مختلف البلدان فبدى واضحا أن الخبرات التي تناقلوها كانت قابلة للتطبيق في أي بيئة صفية مهما اختلفت الدول.وكشفت أمبوسعيدي عن مذكرة تفاهيم سيتم توقيعها بين وزارتي التربية والتعليم الأردنية والعمانية في المرحلة المقبلة.وحول المجالات التي تقدمها أكاديمية الملكة رانيا للتدريب وهل يمكن للمعهد أن يستفيد منها؟ أشارت أمبوسعيدي إلى أن تبادل المدربين بين البلدين سيساهم في إكساب المدربين خبرات متنوعة بالإضافة إلى التشارك في إعداد البحوث العلمية.وأكدت أن الأكاديمية تعد رائدة في مجال التدريب والتطوير المهني وهو ذات الأمر في المعهد لدينا، وهذا يجعلنا حريصين دوما على تطوير برامجنا. فلذلك نعوّل على هذه الشراكة في الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في إعداد البرامج والتي بدورها ستنعكس إيجابا على العملية التعليمية برمتها كما وستساعدنا على تجويد برامجنا التدريبية أيضا.