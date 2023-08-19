الأحد 20 آب 2023
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أمسيات صيف عمان تختتم الأحد بحفل غنائي للنجم حسين السلمان ولوحات فنية تراثية

أمسيات صيف عمان
أمسيات صيف عمان
تختتم يوم الاحد 20 آب امسيات مهرجان  صيف عمان التي تقام في حدائق الحسين بتنظيم من امانة عمان بحفل فني غنائي يحييه النجم الاردني حسين السلمان على المسرح الرئيسي بالإضافة الى لوحات فنية تقدمها فرقة رجا DJ ، وفرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية .اضافة اعلان
وضمن فعاليات المهرجان أحيت اليوم السبت فرقة أمانة عمان الليلة التاسعة من ليالي المهرجان بلوحة مميزة من الاداء والغناء وسط حضور جمع كبير من الجمهور . 
وقدم الفنانون رغد حجازي وجهاد سركيس  ويحيى صويص وصلات منوعة من الاغاني التراثية والوطنية الاردنية نالت اعجاب مسامع جمهور الحاضرين .
وتحاكي امسيات مهرجان صيف عمان هوية المدينة بالاغنية التراثية الاردنية لنخبة من الفنانيين الاردنيين ، واللوحات الفلكلورية الاردنية لعدد من الفرق الشعبية ، اضافة الى عرض الاعمال المسرحية الهادفة .
وعلى مسرح الاطفال الذي يستقطب باجواء كرنفالية العائلات، تم عرض مطبخ شكرية وبرغي وشخصيات كرتونية .
وتزخر امسية يوم غد الاحد بالعديد من الفعاليات المخصصة للاطفال من خلال عرض مسرحية بديع يستطيع على مدرج مسرح الاطفال ودولاب الحظ .
يذكر ان أمانة عمان وفرت وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق .
وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة ايام المهرجان امام الاطفال محطات للالعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون .





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