السبت 05 آب 2023
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أمسيات مهرجان صيف عمان تنطلق الجمعة المقبل في حدائق الحسين

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تفاصيل الفعاليات
تنطلق  فعاليات مهرجان صيف عمان الخامس عشر يوم الجمعة المقبل 11 آب ، في حدائق الحسين ، الذي تنظمه امانة عمان الكبرى بالشراكة مع شركة زين الاردن وتستمر فعالياته يومياً حتى الاحد  20 آب . اضافة اعلان

ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق ، ودعت اهالي عمان والمحافظات الاردنية وزائري المدينة الى حضور امسيات المهرجان  الذي يستقطب نخبة من الاصوات الفنية الاردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي ، ويوفر مساحة من الترفيه امام الاطفال . 

واعدت الامانة من خلال القائمين على ادارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة  على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها اسماء لامعة من الفنانيين والفرق 
الاردنية . 

وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة ايام المهرجان امام الاطفال محطات للالعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون والعديد من العروض المسرحية الهادفه .
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