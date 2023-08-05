أمسيات مهرجان صيف عمان تنطلق الجمعة المقبل في حدائق الحسين

ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق ، ودعت اهالي عمان والمحافظات الاردنية وزائري المدينة الى حضور امسيات المهرجان الذي يستقطب نخبة من الاصوات الفنية الاردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي ، ويوفر مساحة من الترفيه امام الاطفال .
واعدت الامانة من خلال القائمين على ادارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها اسماء لامعة من الفنانيين والفرق
الاردنية .
وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة ايام المهرجان امام الاطفال محطات للالعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون والعديد من العروض المسرحية الهادفه .