أمسيات مهرجان صيف عمان تنطلق الجمعة المقبل في حدائق الحسين

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تنطلق فعاليات مهرجان صيف عمان الخامس عشر يوم الجمعة المقبل 11 آب ، في حدائق الحسين ، الذي تنظمه امانة عمان الكبرى بالشراكة مع شركة زين الاردن وتستمر فعالياته يومياً حتى الاحد 20 آب .ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق ، ودعت اهالي عمان والمحافظات الاردنية وزائري المدينة الى حضور امسيات المهرجان الذي يستقطب نخبة من الاصوات الفنية الاردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي ، ويوفر مساحة من الترفيه امام الاطفال .واعدت الامانة من خلال القائمين على ادارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها اسماء لامعة من الفنانيين والفرقالاردنية .وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة ايام المهرجان امام الاطفال محطات للالعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون والعديد من العروض المسرحية الهادفه .