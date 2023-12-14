الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمطار الأسبوع ترفع الموسم المطري إلى 48 %

أمطار - (تعبيرية)
أمطار - (تعبيرية)
  قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة، منذ مساء الأحد الماضي وحتى مساء أول من أمس الأربعاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 3 و48 بالمائة، من المعدل الموسمي المطري العام.اضافة اعلان
وأضاف في بيان صحفي أمس، أن المناطق الجنوبية والشرقية كانت الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية بمحطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ 23.7 ملم محققةً ما نسبته 12 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع 21.6 ملم محققةً ما نسبته 7 بالمائة، من معدلها الموسمي العام.
وبحسب البيان، سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/العقبة مجموعا مطريا بلغ 11.1 ملم محققة ما نسبته 48 بالمائة من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية فسجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققة ما نسبته 26 بالمائة، من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الأزرق بمجموع 17.9 ملم محققة ما نسبته 30 بالمائة من معدلها الموسمي العام.
وأضاف آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبمجموع بلغ 20.9 ملم محققة ما نسبته 4 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ 19.1 ملم محققة ما نسبته 1 بالمائة من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى فسجلت محطة رصد دير علا مجموعا مطريا خلال الفترة بلغ 21.5 ملم محققة ما نسبته 8 بالمائة من معدلها الموسمي العام.
أما المناطق الشمالية، فأشار البيان إلى أنها شهدت خلال هذه الفترة تساقطا للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققةً ما نسبته 3 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع 13.0 ملم محققة ما نسبته 4 بالمائة من معدلها الموسمي العام.
إلى ذلك، وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عمال إنشاءات في إحدى الورشات بالعاصمة عمان - ( تصوير: أمجد الطويل)

"تمكين" تدعو للمصادقة على "العمل الدولية 190" للقضاء على العنف والتحرش في العمل

منذ2 ساعة
متظاهرون في عمان دعما لصمود غزة -(أرشيفية)

نماء: 75 % من الأردنيين يؤيدون إلغاء معاهدة السلام

منذ2 ساعة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

تعديلات "صندوق الطالب".. هل تحرم الآلاف من المنح والقروض؟

منذ2 ساعة
مخيم الزعتري في محافظة المفرق - (أرشيفية)

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

منذ2 ساعة
6383818903128607354

الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية في غزة

منذ2 ساعة
Untitled-1

المومني يُحذّر من خطورة "التهجير الناعم" ويؤكد: التهجير خط أحمر أردنياً

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 