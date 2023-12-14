أمطار الأسبوع ترفع الموسم المطري إلى 48 %

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة، منذ مساء الأحد الماضي وحتى مساء أول من أمس الأربعاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 3 و48 بالمائة، من المعدل الموسمي المطري العام.وأضاف في بيان صحفي أمس، أن المناطق الجنوبية والشرقية كانت الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية بمحطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ 23.7 ملم محققةً ما نسبته 12 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع 21.6 ملم محققةً ما نسبته 7 بالمائة، من معدلها الموسمي العام.وبحسب البيان، سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/العقبة مجموعا مطريا بلغ 11.1 ملم محققة ما نسبته 48 بالمائة من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية فسجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققة ما نسبته 26 بالمائة، من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الأزرق بمجموع 17.9 ملم محققة ما نسبته 30 بالمائة من معدلها الموسمي العام.وأضاف آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبمجموع بلغ 20.9 ملم محققة ما نسبته 4 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ 19.1 ملم محققة ما نسبته 1 بالمائة من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى فسجلت محطة رصد دير علا مجموعا مطريا خلال الفترة بلغ 21.5 ملم محققة ما نسبته 8 بالمائة من معدلها الموسمي العام.أما المناطق الشمالية، فأشار البيان إلى أنها شهدت خلال هذه الفترة تساقطا للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققةً ما نسبته 3 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع 13.0 ملم محققة ما نسبته 4 بالمائة من معدلها الموسمي العام.إلى ذلك، وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.- (بترا)