أمطار 4 أيام توازي 41 % من حاجة المملكة للمياه

إيمان الفارس ‏

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عمان- بلغ حجم الهطولات المطرية المتواصلة في الايام الاربعة الماضية من الهطولات المطرية المتواصلة 41 % من حاجة المملكة في عام كامل، إذ تبلغ سنويا هذه الحاجة 1200 مليون م3، وقد أظهرت سجلات المحطات الذكية المناخية التابعة للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه (INWRDAM) والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن أكثر من 500 مليون م3 هطلت على الشمال والوسط منذ صباح الاربعاء الماضي وحتى مساء أول من امس.وبالاستناد على أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، فإن حجم التخزين الإجمالي في السدود كافة، ومنذ بدء الموسم المطري الماضي وحتى الفترة ذاتها من الموسم الحالي، بلغ نحو 79,8 مليون م3 من طاقتها الكلية (280,760 مليون م3)، معادلا 28,5 %، بينما بلغ التخزين الاجمالي الحالي في السدود حتى صباح امس 115.5 مليون م3، بنسبة تخزين كلية 40 % من طاقتها التخزينية وقدرها 288,128 مليون م3.ووصل المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية في يوم واحد حتى صباح امس الى 55.3 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا، مقارنة بنسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي، والتي بلغت حينها 39.7 %، وفق أرقام الوزارة.وأشارت أرقام الوزارة الى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود منذ صباح اول من أمس وحتى صباح امس 4.5 مليون م3، واعلى كمية هطول سجلت في عمان/ خان الزبيب خلال 24 ساعة 15,8 ملم.وتعول الوزارة، على الهطولات المطرية المتجددة لتعويض ضعف تلك المخازين، والتي تسهم بشكل مباشر بتوفير الكميات المبرمجة للشرب والزراعة.ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل.كما تتجدد فرص انتعاش أوضاع مخازين مختلف السدود الرئيسة، وسط تلك التوقعات، إثر تعاقب المنخفضات الجوية المتوقعة في الموسم المطري الحالي، ما يرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري طال أمده.الى ذلك، قالت إدارة الأرصاد الجوية في بيان لها امس، تكون أجواء البلاد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات بين الحين والآخر في الشمال والوسط، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، لفترات محدودة، غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة لفترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع بأن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة، وفي ساعات متأخرة من الليل، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) لفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً غدا، ويتوقع بأن تسجل درجات الحرارة دون معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بين 4 الى 5 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة في الشمال والوسط، ويحتمل هطول زخات بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، قد تكون فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى الغربية، ممزوجة بالثلج أحياناً لفترة محدودة وغير مؤثرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتي يصحبها هبات قوية أحياناً قد تتجاوز الـ50 كم/ساعة تؤدي لإثارة الغبار جنوبي وشرقي المملكة.وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، بخاصة في الشمال والوسط المملكة، ويحتمل هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.