الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر

أمطار 4 أيام توازي 41 % من حاجة المملكة للمياه

38b25fae-d832-482c-91be-2ac610a1534d
تساقط الأمطار في العاصمة عمان -(تصوير: ساهر قدارة)
عمان- بلغ حجم الهطولات المطرية المتواصلة في الايام الاربعة الماضية من الهطولات المطرية المتواصلة 41 % من حاجة المملكة في عام كامل، إذ تبلغ سنويا هذه الحاجة  1200 مليون م3، وقد أظهرت سجلات المحطات الذكية المناخية التابعة للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه (INWRDAM) والتي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن أكثر من 500 مليون م3 هطلت على الشمال والوسط منذ صباح الاربعاء الماضي وحتى مساء أول من امس.اضافة اعلان
وبالاستناد على أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، فإن حجم التخزين الإجمالي في السدود كافة، ومنذ بدء الموسم المطري الماضي وحتى الفترة ذاتها من الموسم الحالي، بلغ نحو 79,8 مليون م3 من طاقتها الكلية (280,760 مليون م3)، معادلا 28,5 %، بينما بلغ التخزين الاجمالي الحالي في السدود حتى صباح امس 115.5 مليون م3، بنسبة تخزين كلية 40 % من طاقتها التخزينية وقدرها 288,128 مليون م3.
ووصل المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية في يوم واحد حتى صباح امس الى 55.3 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا، مقارنة بنسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي، والتي بلغت حينها 39.7 %، وفق أرقام الوزارة.
وأشارت أرقام الوزارة الى أن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود منذ صباح اول من أمس وحتى صباح امس 4.5 مليون م3، واعلى كمية هطول سجلت في عمان/ خان الزبيب خلال 24 ساعة 15,8 ملم.
وتعول الوزارة، على الهطولات المطرية المتجددة لتعويض ضعف تلك المخازين، والتي تسهم بشكل مباشر بتوفير الكميات المبرمجة للشرب والزراعة.
ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل.
كما تتجدد فرص انتعاش أوضاع مخازين مختلف السدود الرئيسة، وسط تلك التوقعات، إثر تعاقب المنخفضات الجوية المتوقعة في الموسم المطري الحالي، ما يرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري طال أمده.
الى ذلك، قالت إدارة الأرصاد الجوية في بيان لها امس، تكون أجواء البلاد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات بين الحين والآخر في الشمال والوسط، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، لفترات محدودة، غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات.
وفي ساعات الليل، تزداد كميات الغيوم وتتحول الأجواء إلى غائمة مع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة لفترات، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، كما يتوقع بأن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة، وفي ساعات متأخرة من الليل، هناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) لفترة قصيرة وغير مؤثرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
كما تنخفض درجات الحرارة قليلاً غدا، ويتوقع بأن تسجل درجات الحرارة دون معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بين 4 الى 5 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئياً إلى غائمة في الشمال والوسط، ويحتمل هطول زخات بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، قد تكون فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى الغربية، ممزوجة بالثلج أحياناً لفترة محدودة وغير مؤثرة، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتي يصحبها هبات قوية أحياناً قد تتجاوز الـ50 كم/ساعة تؤدي لإثارة الغبار جنوبي وشرقي المملكة.
وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، بخاصة في الشمال والوسط المملكة، ويحتمل هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، قد تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
520232710954802856395

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا

منذ13 ساعة
1706453609978755000

هل صدقت نبوءات سيناريوهات التغيرات المناخية حول الهطولات المطرية في الأردن؟

منذ14 ساعة
أمطار - (تعبيرية)

"الأرصاد": السلط تسجل أعلى كمية أمطار في المنخفض الحالي

منذ14 ساعة
1706461390419126300

شبكة المياه: توزيع غير متكافئ أم إمدادات مائية لا تلبي الحاجة؟

منذ14 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

اختبار وطني لطلبة "الرابع".. وتقييمي لـ"الثالث" في أيار

منذ14 ساعة
1706461227269107600

"موازنة 2024": نواب يدعون لدعم الطلبة والمنتج الوطني

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

خطوة جديدة نحو التهجير والتوطين

ماهر أبو طير |اليوم

انتخابات 2024

جهاد المنسي |اليوم

العدالة في الميزان!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأونروا.. ضحية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

تفخيخ العالم بالقهر

مالك العثامنة |اليوم

سياسة التفجير والقتال الأصعب في غزة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 
 