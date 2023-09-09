الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أمن غذائي "نسبي" في الأردن وعلى الحكومة تلافي "صدمات القمح"

القمح
القمح
عمان– أكد تقرير حديث صادر عن منظمة ميرسي كور أنّ الأردن يتمتع بالأمن الغذائي "نسبيّاً"، حيث حصل على درجة 8.8 على مؤشر الجوع العالمي لعام 2020.
جاء ذلك خلال رصد المنظمة تأثيرات التوترات المتصاعدة في البحر الأسود وانعكاسها على أنشطة الملاحة والشحن وإمدادات الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار الى أنّ هذا الانعكاس كان بدرجة "معتدلة على الأردن".اضافة اعلان
وقال التقرير الذي جاء بعنوان "التأثير المحتمل لتصعيدات البحر الأسود على الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إنه يمكن للحكومة الأردنية تنفيذ سياسات تخفف من تأثير أي صدمات كبيرة في أسعار القمح أو صدمات العرض، كما فعلت عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا.
واعتبر أنّ ندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وتغير المناخ، وقلة الموارد، كلها عوامل تساهم في اعتماد البلاد الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وقال إنّه يمكن للتحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، أن تؤدي إلى تفاقم - بدرجة محدودة - انعدام الأمن الغذائي في البلاد، خصوصاً أنّ عددا كبيرا من اللاجئين في الأردن يواجهون أيضًا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وانخفاضًا متزامنًا في المساعدات الإنسانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الصدمات المستمرة الإضافية.
وأضاف أنّه لا يزال من غير الواضح كيف وما إذا كانت الأحداث ستتصاعد في البحر الأسود بما يكفي للتأثير على النظم الغذائية العالمية، وحتى السيناريوهات المتشائمة تتطلب اهتمامًا جديًا من الجهات الفاعلة في مجال المعونة والجهات المانحة وصناع السياسات على حد سواء، حيث يعاني العديد من دول الشرق الأوسط من أزمات حادة في مجال الأمن الغذائي في الغالب.
وأشار الى أنّ سبب ذلك عدم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وهم معرضون بشكل خاص للتداعيات السلبية لديناميكيات الصراع والتجارة في البحر الأسود، والتي تتفاقم مع الانخفاض المستمر في مستويات مخصصات التمويل الإنساني.
وقال: "إذا أضفنا إلى ذلك صدمة أخرى غير متوقعة ــ مثل إعلان الهند مؤخراً عن فرض حظر على صادرات الأرز ــ فإن انسحاب روسيا من مبادرة BSGI وما تلاها من تصعيد قد يكون بمثابة بداية عصر من التضخم غير المسبوق في أسعار الغذاء وتقلب السلع الأساسية".
وأضاف أنّ الحرب في أوكرانيا ستظل تشكل بعض المخاطر المتمثلة في هذا السيناريو السلبي، إن لم يكن الآن، ففي وقت لاحق، مع تداعيات خطرة على الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك البلدان التي تعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي، والبلدان المتأثرة بالصراعات و/أو الضعيفة هيكليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1694276157000860600

إعادة تشكيل لجنة مراجعة "الجمعيات".. وجدول زمني لقانون جديد منذ6 ساعة

52b69a03-daf1-4d4c-9bdb-3ac82a500ddc copy

مع تغير مهام "الخدمة المدنية".. ما مصير آلاف طلبات التوظيف؟ منذ6 ساعة

625c3c571f822

الخصاونة يعزي رئيس وزراء المغرب بضحايا الزلزال منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-09 at 7.11.38 PM

طفل لعب بسلاح ناري فكانت النتيجة كارثية! منذ7 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
375835603_320135990563391_6039154747620159292_n (2)

مسجد شمال الأردن شبيه في تصميمه بقبة الصخرة المشرفة في القدس

منذ5 ساعة
1694276132550858900

الخصاونة يعزي بضحايا الزلزال ويؤكد الوقوف مع المغرب إنفاذا لتوجيهات الملك

منذ5 ساعة
طلبة في الطابور الصباحي بمدرسة جرش الثانوية للبنين-(الغد)

بدء توزيع الوجبات الغذائية الصحية على طلبة مدارس حكومية

منذ6 ساعة
1694276309090874100

ارتفاع إصابات كورونا بالمملكة ومطالبات بإعادة الفحوصات وتكثيف التوعية

منذ6 ساعة
1694276222990869500

محاسنة: إنهاء الكشف على سلامة السدود وتهيئتها لاستقبال الأمطار آخر الشهر الحالي

منذ6 ساعة
1694276246150871000

"لائحة الأجور الطبية": انسحابات من "لجنة التسعير" والهواري يدعو لاجتماع اليوم

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ6 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 