أمهات غزة في وجه الموت: فائض حنان لا يفهمه صناع الوحشية

غازي الذيبة

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عمان- ما أصعب الكلام، وما أقسى الصمت أمام عيون غزة التي تحدق فينا، لتسألنا عما تمتلكه البشرية التي "حيونتها" تصريحات زعماء عصابات العدو الصهيوني، من أحاسيس، يمكن للكلمات أن تنتشلها من ثلاجة الزيف الغربي، لتصبح حارة على الألسنة وفي القلوب، لتحاكم القتلة، وهم يلهثون لإنهاء آخر معاقل الضوء في تاريخ أكثر مناطق العالم استمتاعا بالشمس، لكنها مصرة على البقاء في العتمة.وغزة التي ترفع حذاءها في وجه عالم يريد إسقاطها في النسيان والمحو، تعرف ماذا تقول لمن تركوها وحيدة، وهي تخوض معركتها مع الاقتلاع والنفي والتشريد، تصرخ "بيكفي يا عالم بيكفي" على ألسنة أبنائها، ليس طلبا للنجدة، بل طلبا لحماية إنسياتنا نحن، حمايتها من السقوط تحت جنازير "الميركافا"، وقذائف "الإف 16"، وقنابل اليورانيوم المنضب.نعم "هذي مرح بتحب الرسم كانت.. وهذي بيسان الدكتورة..". تلك مألمة أب يقف أمام طفلتيه، يودع جثمانيهما، ليقول ببساطة: "كان لطفلتي حلم، فهل لدى أطفال هذا العالم الموحش أحلام مثل أحلام أطفالنا؟".نعم، فالصمت عن الحقيقة التي يصعد نصفها اليوم إلى السماء، ونصفها الآخر يرفع إصبعه في أعيننا وسط ركام البيوت المدمرة في غزة "ما ضلش مكان نشرد إله.. وين بدنا نشرد؟ ما ضلش مكان نسكن فيه". فقدوا ملاذهم، لكن العدو فقد كل شيء.. خسر كل شيء، لن تمنحه طائراته وقوته المرعبة، أكثر من كلمة سوداء في دفتر التاريخ: "العار".تلك الحقيقة التي يفصح عنها كل لحظة، من يرتقون إلى علا الرحمة فوق ذهب رمل غزة، وهم يصغون لصوت المحرقة الكبرى، تلك التي تشتعل بأجسادهم وتمزق أرواحهم وتبدد أحلامهم بقذائف النازية الصهيونية الجديدة."اه اه بتنتقموا منا في الأولاد.. معلش، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بهذه الكلمات استقبل مذيع قناة الجزيرة في غزة الزميل وائل الدحدوح، ارتقاء اثني عشر طفلا وامرأة ورجلا من أبنائه وأفراد عائلته، ورغم ما أثقله من ألم وغضب، بقي مثل الجبل، يحتمي بصلابة الكلمة، وقدرتها على صنع الأمل.تكشف العبارات التي يقولها أصحاب الألم، وسط محرقة تنفذها قوى الشر الغربي العالمي، عن خلاصات قيمية، تتجلى في اللحظات التراجيدية الكبرى للبشر، وهم يمضون نحو التعبير عن عمق معايشتهم لتفاصيلها.فها أم غزاوية، زوجة لطبيب يعمل في مشفى بالقطاع، تتعثر في تيهها وهي تبحث عن ابنها المفقود بين جثث الشهداء، منادية "اسمه يوسف.. 7 سنين.. شعره كيرلي وأبيضاني وحلو.. بدي يوسف يا بابا".تشتعل الحرقة والأمومة في قلبها، وتذهب إلى أقصى التعبير عن ألمها، بكلمات بسيطة وعادية، لكنها تجذر تاريخا من الرقة والحب، صاغها الفلسطيني على مدار تاريخه المرير، كي ينتصر فيها على جلاده. إنه الحب الذي تطرز الأمهات ثيابهن به، وتطهو به الطعام لأولادهن.. تدريبا على الانتصار للحياة والبقاء، رغم أن الفلسطيني الذي يبحث عن ابنه، ابنته، والده، والدته بين ركام القصف، أو على طريق الشتات، أو في المنافي، لم يهدأ برهة من لم أشلائه الموزعة بين الحروب والمنافي والاقتلاع.وغزاوية أخرى، أم بكامل شرودها، تفتش عن طفلها كمال: "كان يصرخ عليّ.. يا كمال يا كمال! كان عايش والله.. بدي أبوسه"... آخر أمنية لأم الطفل كمال، فقط أن تبوسه، أن تلمسه، ذاك اتصال، يرتقي الى أن يكون بمنزلة الالتحام.و"تبوسه" ليست مجرد كلمة في قاموس الألم، إنها لحظة صاعقة، تنحني أمامها القلوب الرحيمة، لا قلوب عالم يصنع عاره الأبدي، بقذائفه المسممة لقتل الأطفال ونفي أصحاب الأرض عن أرضهم، واقتلاع أحلامهم وحرق زيتونهم، ودفن أمانيهم تحت الردم.وتلك أم تصرخ: "الأولاد وين؟ الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا.. يشهد عليا الله". لم تكن هذه الأم تضع حزاما ناسفا على خصور أطفالها الذين صعدوا إلى السماء بعد قصف بيتهم. كانوا أطفالا، لكنهم لا يشبهون أطفال أحد، لقد ارتقوا دون أن يتناولوا طعامهم. وهذا ما تقوله الأم عادة، لا ما يقوله قاتل أطفالها. إنها تقول حاجة أطفالها، ليس استسلاما لأمر رحيلهم عنها، لكن تحت سؤالها الأمومي: كيف يرحلون من دون تناول طعامهم.. هذا عار، عار أيها العالم.وهي تحمل فلذة كبدها بين ذراعيها، لا تراه ميتا، بل تقول له: "قوم ارضع حبيبي.. قوم". تخاطب الغزاوية طفلها، بفائض حنان لا تعرفه أمهات القتلة، ولا أمهات قادة مجانين "قيم العالم الحر". هؤلاء ليس لهم أمهات يرضعنهم حليبهن.وفي ملمس قلب الأم، تصر غزاوية وهي تودع جثمان طفلها: "بدي شعرة منه.. شعرة واحدة بس قبل ما تدفنوه". لا أحد يعرف معنى هذه الكلمات غير هاته الأمهات اللواتي يعشن ألمهن تحت لعنة الصمت المهين للإنسانية عما يجري في غزة. لا أحد يعرف حجم خروج تلك الكلمات الدامية من قلوب أمهات يحترقن على رؤية أبنائهن أشلاء ومفقودين تحت قصف لم يتوقف منذ 75 عاما.إنها التراجيديا الفلسطينية، التي تستمر من دون توقف، "يا عمار.. حاسس فيني؟ مش راح أمشي قبل ما تطلع من تحت الردم بستنى ليوم ليومين.. لسنة.. لحتى تطلع"، وهكذا، فالأيام ليست عادية في حياة صاحبة هذا النداء الغزاوية التي تعلم يقينا، بأن من تحت الردم، أكان عمار أم سواه، هم أبناؤها، وهم من تُقترف بحق حياتهم، أقذر هجمية وحشية ترتكبها حيوانات بشرية، تزعم أنها "متحضرة"، "عادلة"، "حرة"، لكنها تتفنن في صناعة الموت للبشرية.أصوات الألم تنهض من تحت ركام الحزن في غزة.. غزة التي لا يتوقف نبضها حتى وهم يحاولون إبادتها.. غزة التي تريد إنجاب أبناء يعيشون الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا، لكن يقف في طريق عيشهم لها، من يكرهون الحياة كلما رأوها في عين طفل أو امرأة، فـ"والله بنتي عروسة استشهدت.. عرسها كان الجمعة اللي فاتت.. والله ما رجعنا فستان العرس لصاحبه"، وأخرى "والله عروسة حامل شهرين".أي ضجيج يمكنه أن يطغى على صوت هذا الألم؟ أمام دوي المحرقة اليومية في غزة، ذلك الذي يلهث لإسكاته، ولتسييد أزيز قذائف الظلم الذي يتربع على نشره في عالمنا، أبناء التفوق الحيواني البشري، بقيمهم المجردة من أدنى صفات الإنسانية.لن يسكت هذا الألم في قلوب المحاصرين منذ قرن إلا ربع، المطوقين بمجسات مراقبة الأنفاس، الممنوعين من الضحك والفرح والعيش والماء والدواء والغذاء، وستبقى كلماتهم، بعيدة عن التنميق لتقول ألمهم، من دون أن يحشوها بالمحسنات البديعية، ويطلقونها على سجيتهم، لتخلد هذه المحرقة، ولتبقى شاهدا على قذارة الصامتين عن المذبحة ووحشيتهم، وسيحاكمهم "السبعة مع أمهم.. السبعة مع أمهم" ذات لحظة قريبة، ستقال فيها الحقيقة كاملة أمام التاريخ وتحت ضوء الشمس.