الثلاثاء 02 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
الثلاثاء 02 نيسان 2024
12:45 ص
أمومة غزة تقارع الاحتلال: 63 امرأة تستشهد يوميا.. والعالم يراقب
طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
الخوالدة: برنامج "توجيه الموظف الجديد" يواكب تطورات التحول الرقمي
منذ2 ساعة
خبراء: حصول 8.3 % من مشتركي "الضمان" على راتب تقاعدي يتنافى مع الحماية الاجتماعية
منذ2 ساعة
تقرير أوضاع حقوق "ذوي الإعاقة" في مراحله النهائية
منذ2 ساعة
عقلنة خطاب الشارع والتظاهرات تحمي اللحمة الوطنية وتسند غزة
منذ2 ساعة
"النواب" يقر "الطاقة المتجددة" ويوافق على توصيات حول تقارير المحاسبة
منذ2 ساعة
ورقة تبحث في إيجاد حلول تمنح اللاجئين الاستقرار على المدى الطويل
منذ2 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق طواقم العمل الإنساني الأجانب
العرب والعالم
|
منذ 42 دقيقة
الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
أمومة غزة تقارع الاحتلال: 63 امرأة تستشهد يوميا.. والعالم يراقب
الغد الأردني
|
منذ2 ساعة
الخوالدة: برنامج "توجيه الموظف الجديد" يواكب تطورات التحول الرقمي
الغد الأردني
|
منذ2 ساعة
خبراء: حصول 8.3 % من مشتركي "الضمان" على راتب تقاعدي يتنافى مع الحماية الاجتماعية
الغد الأردني
|
منذ2 ساعة
تقرير أوضاع حقوق "ذوي الإعاقة" في مراحله النهائية
الغد الأردني
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
كلام عن الروح المعنوية
ماهر أبو طير
|
اليوم
"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع
حسني عايش
|
اليوم
الثقافة المؤسسية الحكومية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الأجندة الدستورية
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
هل ستتغير مواصفات المرشحين؟
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
ترجمات
|
منذ3 ساعة
العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب
ترجمات
|
منذ3 ساعة
التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون
ترجمات
|
01 نيسان 2024
الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة
ترجمات
|
30 آذار 2024
إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟
ترجمات
|
30 آذار 2024
تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة
ترجمات
|
29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان والبركان
الأردن في رمضان
31 آذار 2024
الأوضاع الاجتماعية في رمضان
30 آذار 2024
الرغيف في غزة
29 آذار 2024
العفو
28 آذار 2024
بوفيه رمضاني
27 آذار 2024