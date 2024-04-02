الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمومة غزة تقارع الاحتلال: 63 امرأة تستشهد يوميا.. والعالم يراقب

طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة
طفل يبكي ويحتضن أمه الجريحة في غزة

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