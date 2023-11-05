أميركا شريك في العدوان على غزة ولا يمكنها أن تكون الحل

هبة العيساوي

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عمان - بات واضحا أن الولايات المتحدة الأميركية مصرة على استمرار الحرب الإجرامية على قطاع غزة، وأن وقف إطلاق النار ليس في بالها، وقد توضح ذلك بجلاء تام في اللقاء الأخير بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وفيه كشفت عن أنها جزء من الحرب ولا يمكنها أن تكون جزءا من الحل، بحسب خبراء.وبين الخبراء أن التباين والانقسام في الموقفين العربي والأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، يعود إلى ما تتبناه الادارة الأميركية من مواقف، بشأن إعلانها بأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، وهي حركة نضالية، تمثل سلوكا وصفته أميركا على ألسنة سياسييها بانه "داعشي"، متذرعة بهذا الوصف، بأن لكيان الاحتلال الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسه.لم تستعد الولايات المتحدة أيا من الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية منذ العام 1948، ولم تر ما تعيشه غزة تحت الحصار منذ نحو عقدين، بل أعطت الضوء الأخضر للمحتل للاستمرار في جرائمه العدوانية على القطاع، ما يعزز اليقين لدى الكثير من العرب والمسلمين والأحرار في العالم، بأن اميركا هي السبب المركزي في هذه الجريمة الدامية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.وخلال اجتماع الوزراء العرب ببلينكن في عمان أول من أمس، حاولوا حث واشنطن على دفع الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، في وقت تحدث فيه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بلينكن، وقال إن "هذه الحرب ستجلب المزيد من الألم للفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا سيدفعنا جميعا مرة أخرى إلى هاوية الكراهية والتجريد من الإنسانية، لذا يجب أن تتوقف".بيد أن بلينكن رفض وقف الحرب، قائلا إن "هذا لن يؤدي إلا إلى السماح لحركة حماس، بإعادة تجميع صفوفهم، وتكرار الهجوم على إسرائيل، على غرار ما حدث في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".وتحت الضغط العالمي الذي تجلى في الاحتجاجات التي أطلقتها عواصم الدول في قارات العالم، وفي محاولة لإبداء نوع من "المرونة" أمام إصرار أميركا على عدم وقف إطلاق النار، اقترحت واشنطن هدنة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومغادرة من يريد من أهالي القطاع الى خارجه، لكن رئيس وزراء الكيان الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو، رفض ذلك خلال لقائه بلينكن الجمعة الماضي.وزير الدولة لشؤون الاعلام الأسبق جواد العناني، أكد أن الهدف الأساسي من الاصرار الأميركي على عدم وقف اطلاق النار، كان معلنا اثناء حديث بلينكن في لقائه وزراء الخارجية العرب بعمان، وهو الانتصار على "حماس" والتسهيل على الاحتلال الوصول لمبتغاه.وبين العناني، أن تمسك أميركا وبعض حلفائها بهذا القرار، الذي يدعم الاحتلال لانهاء القيادة السياسية (حماس) وتسليم قطاع غزة لجهة أمنية أخرى، مبينا في هذا النطاق، أن نجاح هذه التصور مكتوب له الفشل قبل أن يجري الحديث فيه، وأن الظروف والأيام المقبلة ستثبت ذلك.من جانبه، قال عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله لدراسات العلوم السياسية والدولية حسن المومني، إن اصرار أميركا على قرار عدم وقف اطلاق النار، دليل على أنها جزء من المشكلة ومشارك في الحرب، وليست جزءا من الحل، مؤكدا استمرار اعطاء أميركا للاحتلال ضوءا أخضر في حربها الإجرامية على غزة، ما يتسبب بكارثة انسانية.وبين المومني، أن الدعم السياسي الذي تقدمه أميركا للاحتلال في مجلس الأمن واضح وصريح، ويقتصر حديثها في هذه الحرب الكارثية على الفلسطينيين في غزة، عن هدنة انسانية فقط، تدخل فيها المساعدات الى القطاع، ثم تقفز بالحديث عما بعد غزة والاجراءات الأمنية فيها، وما الى ذلك من تصورات، تؤكد على انها لا تمتلك زاوية نظر سليمة في معالجة جذور الكارثة التي تشد على يد الاحتلال فيها بارتكاب جرائمه.وأوضح، أن التباين والانقسام الذي حدث في لقاء بلينكن بوزراء الخارجية العرب، أظهر أن أميركا جزء أساس من المشكلة، وأنه عليها التخلص من ذلك، والخروج من المربع الكامل لدعم الاحتلال.وزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة، قال إن اصرار الموقف الاميركي على عدم وقف إطلاق النار، يعود إلى القناعات التي تتبناها الادارة الأميركية حول ما يجري في غزة، بوصفها لعملية "طوفان الاقصى"، بأنها تمثل سلوكا داعشيا، وان من حق الاحتلال الدفاع عن نفسه.ورأى المعايطة، أن الأهم لدى اميركا، يتمثل بدعمها لمشروع سياسي يعنى بتغيير تضاريس غزة السياسية والسكانية، وبعدها تذهب إلى تسوية للقضية الفلسطينية في ضوء ميزان قوى جديد، لا تريد لقوة حماس العسكرية ان تكون فيه، لكن هذا لا يبدو مقنعا، وفاعلا في التوصل لأي حل.