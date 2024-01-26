​أمين عمان يشارك في بغداد باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية

شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في اجتماع المجلس التنفيذي ال 61 لمنظمة المدن العربية الذي استضافته امانة بغداد تحت شعار مدن مرنة .. مستقبل مستدام ، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السُّوداني ، خلال الفترة من 24 - 25 كانون الثاني الجاري .



والتقى امين عمان على هامش اجتماع المجلس امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم وتم التاكيد على عمق العلاقات التاريخية الاخوية التي تربط مدينتي عمان وبغداد ، وتعزيز افاق التعاون المشترك من دعم فني وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي .



واعرب امين عمان عن تقديره للجهود التي تبذلها امانة بغداد ضمن منظومة شاملة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحقق احتياجات المدينة والمواطن ، مثمناً جهود تنظيم الاجتماع الذي حظي بمشاركة واسعة من المدن العربية .



وعرض امين عمان البيئة والفرص الاستثمارية في مدينة عمان من خلال شركة رؤية عمان الذراع الاستثماري للامانة ، واكد على اهمية التشاركية مع القطاع الخاص لاقامة المشاريع التنموية في المدن بما يعزز رفع كفاءة الخدمات وتجويد حياة السكان وايجاد بيئة داعمة ورافعة للاستثمار .



من جانبه اشاد امين بغداد بخطط امانة عمان التنموية التي شكلت إضافة ومثال يحتذى به على المستوى العربي والدولي .



واكد على اهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين امانة عمان وامانة بغداد الموقعة عام 2019 وبما يسهم في الاستفادة من خبرات امانة عمان في مجالات العمل البلدي خاصة منظومة التحول الالكتروني وادارة النفايات .



واعرب الشواربة استعداد الامانة وجاهزيتها لاي تعاون مع امانة بغداد وتقديم الدعم اللازم من الخبرات او من خلال اذرع الامانة الاستثمارية وكذلك الحال في مجالات مؤسستي منظمة المدن العربية التي تحتضنها امانة عمان وهما المنتدي العربي للمدن الذكية ومجموعة العمل الثقافي للمدن العربية.

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