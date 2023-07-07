أمين عمان يشارك في قمة العمداء لمجموعة تواصل المجتمع المحلي

اضافة اعلان

قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان مدينة عمان التي تعتبر موطن لما يزيد عن 4 مليون و 500 الف نسمة بنسبة 42 بالمئة من اجمالي سكان الاردن تواجه كمثيلاتها من المدن تحديات حضرية تتمثل بالنمو السكاني نتيجة الهجرات وموجات اللجوء ، فضلاً عن تحديات آثار التغير المناخي " .واضاف خلال مشاركة في قمة العمداء لمجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 الذي يعقد في مدينة احمد اباد - الهند بحضور نحو 500 مشارك من ممثلي المدن وجهات حكومية وخاصة ان هذه التحديات تتطلب بذل كافة الجهود لبلوغ الغايات المشتركة بتعزيز جودة الحياة وبناء مدن منعة مستدامة وشاملة .وكشف الشواربة خلال مشاركته في جلسة " تشجيع السلوكيات المسؤولة بيئياً " ان فرق الامانة تعمل حالياً على دراسة المخطط الحضري حول مسار مشروع الباص سريع التردد لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري " .واضاف ان مشروع الباص سريع التردد هو اول نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفر خدمة سريعة وامنة وذات اعتمادية عالية ويعتبر نموذج للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية .واشار ان الامانة عملت على تحديث خططها لمواجهة آثار التغير المناخي من خلال تعزيز السلوكيات بيئياً ، مبيناً ان الامانة اعتمدت اجراءات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في مبانيها وانارة الطرق بالاضافة الى الاعتماد على الطاقة المتجددة .وتابع امين عمان ان الامانة تقوم بتوليد ما يقارب 45 بالمئة من حاجتها من الطاقة الكهربائية من غاز الميثان في مكب الغباوي ، وان الامانة اصدرت اسس تطبيق معايير المباني الخضراء وتقديم حوافز لتشجيع الالتزام بها ، وكذلك استبدال اسطول الامانة باليات ومركبات كهربائية وهجينة .وبين ان عمان هي اول مدينة عربية تطلق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الاول لرصد قياس اهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع اطلاق تقرير المراجعة الطوعي الثاني للاردن وهو ما يعكس التكامل بين الخطط على المستويين المحلي والوطني .وعرض امين عمان خلال الجلسة الخطة الاستراتيجية للامانة 2022-2026 التي شكلت التوجيهات الملكية السامية والاهداف الوطنية واهداف التنمية المستدامة والعالمية واحتياجات المدينة والمواطن مدخلات بناء لها وعلى اربع محاور هي ( جودة الحياة والبيئة ، النقل العام والحلول المرورية والبنية التحتية ، الاستثمار ، التشريعات ) .كما وشارك الشواربه في جلسة مغلقة للعمداء حول بيان مجموعة الU20 وناقشت الجلسة ثلاث محاور هي تطلعات 2024 وما بعد ؟ التحديات البارزة للمدن والتي يجب على U20 العمل عليها وايجاد الحلول لها ، واولويات U20 ( تشجيع السلوكيات المسؤولة بيئياً ، الامن المائي ، تسريع التمويل المناخي ، كما بحثت الجلسة اليات تعزيز التواصل علي المستوي المحلي والوطني بين دول مجموعة الG20.