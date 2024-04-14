الأحد 14 نيسان 2024
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أمين عمان يلتقى رئيس مجلس مدينة حلب ورئيس مجلس بلدية بيروت

أمين عمان يلتقى رئيس مجلس مدينة حلب ورئيس مجلس بلدية بيروت
أمين عمان يلتقى رئيس مجلس مدينة حلب ورئيس مجلس بلدية بيروت
التقى امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الاحد ،  في مكتبه ، رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي ، ورئيس مجلس بلدية بيروت عبدالله درويش و عضو المجلس البلدي محمد سعيد فتحة ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل البلدي.اضافة اعلان

وعرض امين عمان ابرز مهام ومشاريع وخطط الامانة ، لافتاً ان عدد سكان مدينة عمان يصل الى 4 مليون و500 الف مواطن ، فيما تصل مساحة المدينة الى 800 كيلومتر مربع .

وقدم الشواربة شرحاً عن الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان للأعوام 2022-2026 التي اخذت مدخلاتها بالاعتبار عند إعدادها التوجيهات الملكية للحكومة وأمانة عمان ومؤسسات الدولة، مشيراً أن كل مشروع ورد في الاستراتيجية له بطاقة تعريفية بالتكلفة ومصدر التمويل وأهدافه والبرنامج الزمني للتنفيذ .

ولفت الشواربة خلال اللقاء الدي حضره نائبه محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي  ان الخطة الاستراتيجية تضمنت 212 مشروعا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا استراتيجيا بتكلفة إجمالية 918 مليون دينار.

وتابع امين عمان حديثه عن مشاريع الامانة لتعزيز خدمات منظومة النقل العام ومشروع التحول الالكتروني في خدمات الامانة ، ومشروع عمان مدينة ذكية ، لافتاً الى ابرز انجازات قطاعات الامانة خلال السنوات الخمس الماضية 

واعرب رئيس مجلس مدينة حلب ورئيس مجلس بلدية بيروت عن تقديرهم للجهود الخدمية في مجالات العمل البلدي لامانة عمان ، مثمنين خطط الامانة ومشاريعها في مجالات البنى التحتية والبيئة وتخطيط المدينة والنقل العام وبرامجها المجتمعية .
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