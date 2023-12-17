"أوسلو".. نتنياهو يغرق بالعدمية

سماح بيبرس

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عمان – برغم مرور ثلاثة عقود على توقيع الفلسطينيين مع الاحتلال الصهيوني "اتفاقية أوسلو" الأولى، لكن رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، لم يعد آبها بها بعد الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ لا تمضي ساعة منذ أكثر من 70 يوما على حربه الوحشية على الفلسطينيين في قطاع غزة، وجرائم مستوطنيه وجنوده في الضفة الغربية، من دون تلميحه لإسقاط الاتفاقية أو مهاجمتها ومهاجمة السلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرا إياها "كارثة"، حاقت بكيانه، لذا فسيمنع إقامة دولة فلسطينيّة، ما يبدد أي تواصل له كمحتل مع سلطة، يفترض أنها تعمل في نطاق الاتفاقية.سياسيون ومتابعون لتصريحات نتنياهو الأخيرة، رأوا فيها أيضا، تهديداً مباشراً يمس الأمن القومي الأردني، منطلقين في ذلك، من ان سيطرة السلطة تقع على الضفة الغربية، في وقت تعمل آلة القمع الصهيوني على ترهيب أهالي الضفة، لدفعهم إلى التهجير من مدنهم وقراهم الى الأردن، معتبرين بأن منع قيام الدولة الفلسطينيّة وعاصمتها القدس، تقويض للمصلحة الاستراتيجيّة الأردنيّة العليا.وأشاروا الى أنّ تصريحاته، تفضي الى انه لن يذهب إلى أي حلول سياسية، بخاصة في المرحلة المقبلة، وأنه مستمر في التركيز على اللجوء لحلول أمنية وعسكرية في غزة والضفة.وبينوا أنّ هدفه الأساسي تحت القصف المستمر للقطاع والأعمال الارهابية ضد الضفة، هو الحفاظ على مستقبله السياسي المهدد بعد 7 (أكتوبر)، عبر تصريحات تلعب على وتر مخاوف أفراد كيانه، لضمان الإبقاء على تحالفه مع اليمين المتطرف لمنع أي طرح لحل الدولتين.ودعوا لأن تقف الولايات المتحدة الأميركية، موقفاً واضحاً ضد تصريحاته المتطرفة، والتي لا تنم عن قدرة حكومته في تحمّل مسؤولياتها، بخاصة وأنها هي راعية اتفاقية أوسلو.وكان نتنياهو، أكد في مؤتمر صحفي عقد أول من أمس، معارضته للاتفاقية، قائلا "إنّ الاتفاقية كانت خطأ، لكنها حدثت قبل وجوده في الحكومة"، معبراً عن فخره لمنع إقامة دولة فلسطينية.ولم يكن هذا التصريح الأوّل له، فقد سبق ووصف الاتفاقيّة في جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاثنين الماضي بـ"الكارثة"، مشيراً الى أنّها جاءت بـ"الأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود"، مشيرا حينها إلى أنّه "لن يسمح بتكرار خطأ أوسلو"، قائلاً إن "غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان".وفي حزيران (يونيو) الماضي، أكد أنّه "يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم".وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، بين أنّ تصريحات نتنياهو بعدم قيام دولة فلسطينيّة هي "تهديد مباشر للأمن لقومي الأردني، فقيام دولة فلسطينيّة عاصمتها القدس، مصلحة إستراتيجيّة أردنيّة عليا"، موضحا أنّ "مصالح الأردن مرتبطة بقيام دولة فلسطينية، وبغير ذلك يعتبر ذلك تهديدا مباشرا لمصالحنا".وأكد المومني، ضرورة قيام الدولة الفلسطينية ولو بعد حين، برغم كل محاولات اليمين الإسرائيلي المتطرف في العمل على رفض قيامها، بالرغم من أنّها الحل المنطقي والواقعي للنزاع المستمر بين الفلسطينيين والاحتلال.وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أشار إلى أنّ توقيت إعلان نتنياهو اعتزازه بمنع قيام دولة فلسطينية، يأتي في ظل حديث عما بعد العدوان على غزة، وهي رسالة منه بأنّ حلول ما بعد العدوان، لن يكون من بينها إعطاء الفلسطينيين دولة، وفق حل "حل الدولتين"، مبينا أنّ هجومه على اتفاق أوسلو واعتباره خطأ، يشير الى انه لن يذهب للحلول السياسية في المرحلة المقبلة، وأنه يركز على حلول أمنية وعسكرية في غزة والضفة.واوضح المعايطة، أنّ فترة الحكم الطويلة لنتنياهو، مكنته من افشال "أوسلو" ومنع إقامة دولة فلسطينية، بقتل عملية السلام مع الفلسطينيين، وعدم تطبيق مراحل اتفاق أوسلو، وتجميده، مشيرا الى انّ كل هذا، يجسد قناعاته السياسية المستمرّة للمرحلة المقبلة، بعد توقف عدوانه الوحشي على غزة.عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية د. حسن المومني، قال إنّ "هذا الإعلان ليس بجديد، فقد سبق لنتنياهو التصريح في هذا المجال أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، بل وكان هذا الطرح ضمن شعار حملاته الانتخابيّة، أمّا إعادة التلويح به من جديد، فهو من باب الشعبوية والتعبوية، التي يسعى فيها للخروج من المأزق الذي زج نفسه فيه بعد 7 (أكتوبر)، إذ اعتبر هذا التاريخ كارثة على كيانه".وبين المومني، أنّ رفع مثل هذه الشعارات، يأتي في اتجاه تحالفه مع اليمين المتطرّف في كيانه والذي لا يؤمن بحل الدولتين، خصوصاً وأن مستقبل نتنياهو السياسي، بات على المحك بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غلاف غزة".وأضاف المومني، أنّ نتنياهو ضمن شعارات حملاته الانتخابيّة السابقة، الدعوة لـ"تخفيض سقف توقعات الفلسطينيين"، وهو يستمر على الوتيرة نفسها حاليا، إذ يستخدم هذا النهج بشعارات مشابهة، ليلعب على مخاوف وهواجس أفراد الكيان، كل ذلك ليخدم مصالحه السياسيّة.وذكر أنّه وخلال الفترة بين 1996 و1999، خرب نتنياهو العمليّة السياسية، ولم يلتزم بأي اتفاقيّة، فمنذ 2011 وحتى اليوم، استمرّ بتخريب عمليّة السلام ولم يلتزم بـ"حل الدولتين".المتحدّث الرسمي باسم حركة فتح حسين حمايل قال لـ"الغد"، إنّ تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الصهيونية، الرافضة للشرعية الدولية والقانون الدوليين، والتي أعطت للشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولة.وبيّن حمايل، أنّها تصريحات، تعكس بأنّ هذا الرجل فاشل على جميع الأصعدة العسكريّة والميدانيّة والإعلاميّة، وهي ليست "منّة منه إلى الشعب الفلسطيني"، بل هي دولة أقيمت على تضحيات قدمها الفلسطينيون ليكون لهم دولة، مؤكدا ضرورة أن تقف الولايات المتحدة موقفاً واضحاً ضد تصريحاته، وتتحمّل مسؤولياتها الدولية، خصوصا وأنّها كانت الدولة الراعية لاتفاقية أوسلو.