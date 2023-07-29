أوسي حمو: دور محوري للأردن في منظومة العمل العربي

إيمان الفارس

اضافة اعلان

عمان - أكد القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية لدى الأردن عادل أوسي حمو مواقف المغرب الثابتة والراسخة بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على متانة العلاقات المشتركة الأردنية المغربية والمتسمة بوحدة الهدف.وأشار حمو، في مقابلة مع "الغد"، بمناسبة الذكرى 24 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، والذي يصادف اليوم، إلى أن الأردن من الدول الرئيسية والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية، مبديا اعتزازه الكبير بمواقف الأردن في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك.وقال: "لا بد من الإشادة بالسياسات الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ودوره الكبير في تعزيز التضامن العربي، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، والاعتزاز الكبير بموقف الأردن الداعم على الدوام لقضية الصحراء المغربية بما يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية وفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب، والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".وجدد أوسي حمو التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مضيفا أن "المغرب والأردن يتطلعان بدور مهم وتكاملي خدمة للقضية الفلسطينية، فمن جهة، جلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وجلالة الملك عبدالله الثاني هو الوصي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهنا نجدد التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية".وشدد على أن مواقف المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، "ثابتة وراسخة وواضحة بضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته، في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وذلك إلى جانب "التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع"، بحسبه.وتابع أنه "لتحقيق هذا الهدف، يواصل المغرب جهوده لحمل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية وضمان إيجاد حل عادل لها، ومساندة الفلسطينيين في سعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، وتقديم المساندة الإنسانية لهم، سواء على المستوى الثنائي أو الميداني عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي"، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تحتل إلى جانب قضية الصحراء المغربية مركز الصدارة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية.وفي تفاصيل العلاقات السياسية الأردنية المغربية المشتركة، أكد القائم بأعمال السفارة المغربية متانة وعمق العلاقات بين الأردن والمغرب في جميع المجالات، فضلا عن اتسامها بوحدة الهدف، منوها بأنها "أنموذج يحتذى في التنسيق ووحدة المواقف، تجاه قضايا المنطقة بشكل عام، توازيا والحرص على تقوية تلك العلاقات من قبل قيادة البلدين".وقال إن "الأردن من الدول الرئيسة والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك والمنظومة الإقليمية"، مشيدا بالسياسات الحكيمة لجلالة الملك الأردني في تعزيز التضامن العربي، حيث تعد تلك العلاقات تاريخية متينة تعود إلى منتصف القرن الماضي، وتم تعزيزها من طرف جلالة المغفور لهما الملك الحسين بن طلال والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، ومستمرة في ظل القيادة الحكيمة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس والملك عبدالله الثاني.وفي رده على سؤال حول التعاون الثنائي بين الأردن والمغرب، أكد أن البلدين تجمعهما شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل إقامة مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة لتبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية.وقال إن ما يتجاوز 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجمع بين البلدين وتغطي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والإعلامية والسياحية والطاقة والمعادن والرياضية والتعاون العسكري والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى تواصل العمل بهدف دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة انسياب التجارة وتسهيل عمل التجار والمصدرين والمستوردين الأردنيين من وإلى المغرب.وأشار إلى قواسم مشتركة بين البلدين وتشابه في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية تحظى بالأولوية لدى الجانبين، منوها بالتركيز حاليا على تعزيز العلاقات بين الأردن والمغرب في جانبها الاقتصادي، في ظل وجود فرص استثمارية واقتصادية كبيرة مشتركة.وعن التعاون الثقافي بين البلدين، أوضح أن تلك العلاقات تعود لمنتصف السبعينيات، وتتركز في التعريف بحضارة وثقافة كل واحد منهما، حيث تخرج من جامعات البلدين عدد كبير من الطلبة حصل أغلبهم على مسار جامعي متميز وتبؤوا مناصب مهمة في بلدهم، ظلت صلة وصل تخدم الشعبين والبلدين.ولفت أوسي حمو لوجود جالية أردنية وعدد من الطلبة الأردنيين في جميع التخصصات في المغرب، في مقابل اندماج عدد كبير من المواطنين المغاربة في المجتمع الأردني، يساهمون في تعزيز العلاقات بين البلدين.وعن الذكرى 24 لاعتلاء عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس العرش، أكد حمو أنها "مناسبة متجددة لتجسيد العروة الوثقى التي تربط المغاربة بالعرش، وفرصة للتوقف عند أهم الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس".واعتبر أن "هذا التاريخ موعد راسخ في قلوب المغاربة، الذي يرون فيه لحظة للتعبير عن التعلق والارتباط الوثيق بشخص الملك سليل الدوحة العلوية الشريفة وعن أواصر الولاء الدائم، والبيعة الوثقى التي تربط على الدوام بين العرش والشعب"، مضيفا أنها محطة سنوية بارزة للوقوف على ما تم تحقيقه من منجزات في مختلف المجالات، من خلال الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس الذي يحرص على تحقيق أهداف الرقي بالمسار الديمقراطي، وتعزيز المكتسبات في مجالات التنمية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.ولفت إلى تحقيق منجزات في مجالات تعزيز البناء الديمقراطي والنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، حيث تم إطلاق مشاريع تنموية جديدة، أهمها مشاريع الميثاق الجديد للاستثمار، والميثاق الوطني من أجل التنمية، الذي يترجم المحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، وكذا الصناعة القوية للمغرب خاصة ما تعلق بصناعة السيارات وأجزاء الطائرات.وفيما يتعلق بالمجال الصحي المغربي، قال إنه تم إطلاق إشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، مبينا أنه مشروع هيكلي، سيسهم عند الانتهاء من إنجازه، في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الأفريقية بتغطية الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، وسيكون أكبر منصة من حيث القدرة على التعبئة والتغليف للقاحات بأفريقيا، ومن بين المنصات الخمس الأولى من نوعها بالعالم عند الانتهاء من إنجازها، حيث تصل كلفة إنجاز هذا المصنع نحو 500 مليون يورو.وعن السياسة الخارجية، أكد حمو وجود تطورات إيجابية طرأت على قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرا للدعم المتواصل للمشروع المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل دول عدة من كل القارات، ما يؤكد "جدية ومصداقية المقترح المغربي كحل دائم لهذا النزاع المفتعل".وقال: "توجت الجهود الدبلوماسية المغربية وكذلك الاقتناع الدولي الواسع بجدية ومصداقية وشرعية الموقف المغربي، بافتتاح عدد مهم من القنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية تجاوز 30 قنصلية عامة في مدينتي الداخلة والعيون في الصحراء المغربية، من بينها قنصلية عامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون".