أولى جلسات استثنائية النواب الأحد المقبل

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قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد في أولى جلسات الدورة الاستثنائية يوم الأحد المقبل.وتضمن جدول أعمال الجلسة:"تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيّار سنة 2023 ميلادية، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية.كما تضمن جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن إعلام المجلس بأن السيد محمد علي يوسف عكور والحاصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد، يلي ذلك حلف اليمين الدستورية من قبل سعادة السيد محمد علي يوسف عكور عضو مجلس النواب سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان. (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام)وأدرج على جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشـــروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 (المعاد من مجلس الأعيان).كما أدرج أيضا كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023".