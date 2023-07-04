أولى جلسات "التوجيهي".. دقائق قلق انتهت بعد استلام ورقة الأسئلة

آلاء مظهر

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بمجرد استلام ورقة الأسئلة في أولى جلسات امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وقراءة الأسئلة لمبحث التربية الإسلامية الذي عقد أمس، تبددت مشاعر القلق عند الطالبة هبة حازم (أدبي) وتبدلت أجواء التوتر والإرتباك الى الشعور بالارتياح، بعد أن أدركت أن جميع الأسئلة سهلة ومن المنهاج.هبة كغيرها الكثير من طلبة التوجيهي، يصفون الدقائق الأولى منذ دخولهم قاعة الامتحان ولحين استلام ورقة الأسئلة بـ "دقائق حبس الأنفاس"، فيما حسم الأمر لا ينتهي إلا بعد مطالعة عامة وسريعة على الأسئلة للتأكد أنها من المنهاج ومراعية للفروق الفردية.تقول هبة التي أنهت أول امتحان للثانوية العامة أمس، "مشاعر القلق انتهت بمجرد أن استلمت ورقة الأسئلة التي كانت من المقرر وسهلة"، "من الطبيعي أن يشعر طالب التوجيهي بقليل من التوتر قبل الامتحان، قد يكون من باب الحرص والحس بالمسؤولية"، متابعة "المهم هو التركيز خاصة وأن بعض الأسئلة ربما تكون سهلة ولكنها تمتاز بالدقة".خروج الطلبة من قاعات الامتحان بمشاعر الارتياح والفرح يعني الكثير بالنسبة لهم، لا سيما مع الامتحان الأول الذي خلف لديهم تفاؤلا سيساعدهم بالامتحانات القادمة.ووفق طلبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، فإن أول امتحان مضى بأريحية وهدوء رغم مشاعر التوتر والارتباك التي سبقته، قائلين "الأسئلة جاءت ضمن المقرر ومراعية للفروق الفردية، وأن معظم قاعات الامتحان شهدت انضباطا ملحوظا من الطلبة والمراقبين".آية باسل (أدبي)، قالت فيما يخص الامتحان الأول إن "الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي، وأن المتمكن من دراسته يستطيع الحصول على علامة مرتفعة"، ووافقتها بذلك مريم عابدين (أدبي) التي أكدت أيضا أن "الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي لكنها دقيقة وبحاجة إلى تركيز أثناء الإجابة، والطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة، لكن بشكل عام لا يمكن وصف الامتحان بالصعب".وقال فراس عايش (علمي) إن "الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي، لكنها على وجه العموم يمكن تصنيفها بـ"السهل الممتنع"، وتتطلب تركيزا قبل الاجابة، لكن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة".واعرب الطالب علي خالد عن ارتياحه للامتحان، مبينا أن الاسئلة كانت "واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة"، في حين أكد مروان عريقات أن الاسئلة جاءت من المقرر ومناسبة لجميع المستويات والقدرات.كما اتفق مع هذا الرأي طلبة الفرع الصناعي والزراعي والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي، مشيرين إلى أن الاسئلة كانت من المنهاج المقرر ولا غموض فيها، وأن أجواء الامتحان ومدته مريحتان.وأشار الطالب محمد بشر(صناعي) إلى أن المتمكن من دراسته يستطيع الاجابة عن الاسئلة بسهولة، فيما قال عدي سلامة (زراعي) إن الامتحان كان سهلا والمدة الزمنية كافية بالنسبة له، وتتناسب مع قدرات الطلبة.من جهته، قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن غرفة العمليات في الوزارة لم تتلق أي ملاحظات أو شكاوى متعلقة بطبيعة الامتحان.واضاف في تصريح لـ"الغد" أمس إن الامتحان في يومه الأول سار بشكل جيد، لافتا إلى أن عملية التصحيح التي تتم وفق آلية القارئ الضوئي ستبدأ فور وصول الطرود.وفيما يتعلق بتصحيح الاسئلة المقالية، أوضح كنانة انها تتم في قاعات التصحيح، والبالغ عددها 37 قاعة تنتشر في انحاء المملكة، حيث يجري التصحيح في اليوم الذي يلي يوم عقد الامتحان.الى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن مجريات الامتحان في يومه الأول سارت وفق ما خططت له الوزارة، وعلى خير ما يرام.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة على عدد من قاعات الامتحان في منطقة السلط، وشملت مدرستي عبد الحافظ العزب الثانوية المهنية للبنين، وعائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، بحضور مدير التربية والتعليم ناديا عربيات.وحضر الدكتور محافظة فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلبة في مدرسة عبد الحافظ العزب، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.وأكد خلال تفقده قاعات المشتركين بالامتحان من ذوي الإعاقات في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، أن الوزارة تولي هذه الفئة من الطلبة الاهتمام اللازم من حيث توفير البيئة الامتحانية الملائمة لكل حالة، وسهولة الوصول إلى قاعات الامتحان في الطابق الأرضي في كل مركز، وحسب ما خططت له الوزارة في هذا المجال.وبين محافظة أن عملية التصحيح ستبدأ بشكل مباشر بعد الامتحان الأول، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت.وأضاف أن نحو 145458 طالبًا وطالبة، تقدموا أمس لامتحان التربية الإسلامية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة، مبينًا أن الأسئلة تراعي المستويات والفروقات الفردية بين الطلبة كافة.من جانبهما، تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين سير الامتحان في عدد من القاعات في القويسمة.وشملت جولة الدكتور العجارمة زيارة مدرستي الملك عبدالله الثاني للتميز، وأم قصير والمقابلين، حيث تابع فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلبة.من جانبها، تفقدت الدكتورة القبيلات، عددا من القاعات في مدارس أحمد الطراونة وحطين وأسماء بنت أبي بكر.وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.واطلعا، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبديين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.