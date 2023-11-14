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الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
9:44 م
"إبادة غزة".. تكبد الاحتلال خسائر مالية كبيرة وتخفض احتياطيه النقدي وترفع عجز موازنته
الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة
خالد الخطاطبة
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