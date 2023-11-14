الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"إبادة غزة".. تكبد الاحتلال خسائر مالية كبيرة وتخفض احتياطيه النقدي وترفع عجز موازنته

الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة
الصليب الأحمر: لا يوجد مكان آمن في غزة

 


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