السبت 09 أيلول 2023
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إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

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إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب
 أتلفت كوادر مديرية دفاع مدني غرب إربد اليوم الجمعة، قارباً يستخدم لأغراض صيد الأسماك بشكل مخالف من بحيرة سد وادي العرب بمنطقة الشونة الشمالية .
وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إتلاف القارب جاء ضمن حملة الجهات المعنية لمنع الصيد والسباحة في المنشآت المائية المخصصة لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أنه جرى إتلاف القارب الذي وجد على مقربة من جسم السد ويعود لمجهولين، من خلال إغراقه في مياه السد، لافتاً إلى منع الأنظمة المرعية استخدام السدود لغايات صيد الأسماك أو السباحة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة .
وجدد الحوامدة التحذير من خطورة اللجوء لممارسة السباحة أو الصيد في منشآت الري الزراعية وأهمها قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة والسدود تجنباً لحوادث الغرق.
وأشار إلى أنه ومع موجة الحر الحالية، قد يلجأ البعض، وخاصة من الأطفال إلى السباحة في الأماكن غير الآمنة المخصصة لأغراض الري، داعياً المواطنين إلى توعية أطفالهم وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تلك المواقع والتي شهدت العديد من حوادث الغرق خلال السنوات الماضية .
وأكد الحوامدة، أن الحاكمية الإدارية تعمل من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة ومختلف الجهات الرقابية والدفاع المدني وسلطة وادي الأردن على تكثيف الرقابة على منشآت الري الزراعية إلى جانب الرقابة الصحية على منشآت السباحة المرخصة .اضافة اعلان
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