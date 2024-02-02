إجازة الأمومة.. هل تشكل عبئا على أصحاب العمل أم تعزز النمو الاقتصادي ؟

هبة العيساوي

اضافة اعلان

عمان - في الوقت الذي لا يفضل فيه بعض أرباب العمل توظيف سيدات، سواء كن أمهات أو يخططن للإنجاب، معتقدين أن ذلك يفاقم من تكاليف العمل المرتبطة بإجازة الأمومة، تطالب ناشطات ومتخصصات بشؤون المرأة زيادة أيام تلك الإجازة، لما لها من فائدة على الأسرة وصاحب العمل.ولفتن في تصريحات لـ"الغد" إلى أن تلك "الحجة من أصحاب العمل ليست صائبة، كون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي من تدفع راتب الأم خلال إجازتها، وبالتالي ليس هناك كلف على الشركات والمؤسسات التي توظف النساء".وأكدن أن زيادة إجازة الأمومة تخلق بيئة عمل مناسبة تشجع النساء لدخول سوق العمل، وبالتالي لن يؤثر ذلك على نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد.تعتبر مشاركة المرأة الأردنية في العملية التنموية وتعزيز دورها وتمكينها شرط من شروط العدالة الاجتماعية التي يجب العمل على تنفيذها، بهدف بناء مجتمع منتج وعادل ومتقدم وتحقيق الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي.ووفقا لورقة أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني في عام 2021 تشير إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل الأردني البالغة 14.9 %، قليلة إذا تمت مقارنتها بنظيرتها عند الذكور، والبالغة 53.5 %.مديرة برامج العمل اللائق للمرأة في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، ريم أصلان، أكدت بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر تم عقده مع أطراف الإنتاج الثلاثة ومجلس الأمه بشقيه، وبتنظيم من منظمة العمل الدولية، ومن أهمها زيادة إجازة الأمومه لتصبح 14 أسبوعا على الأقل بدلا من 10 أسابيع، وزيادة إجازة الأبوة إلى 10 أيام بدلا من 3.ورأت أصلان أن وجود تأمين الأمومة التابع لمؤسسة الضمان ينهي ذرائع أصحاب العمل المتعلقة بعدم تعيين أمهات، تخوفا من إجازة الأمومة، ويتجاوز هذا الموضوع لأن الأجور خلال إجازة الأمومة مغطاة من التأمين، وهذا كان الهدف الأساسي لتأسيس الصندوق.وفي المادة 70 من قانون العمل، يحق للمرأة العاملة حق الحصول على "إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، مجموع مدتها 10 أسابيع، على ألا تقل المدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة".عضو الفريق التنفيذي لمؤسسة "صداقة"، سهر العالول، قالت: "نحن متفقون على موضوع أهمية زيادة إجازة الأمومة، وانعكاس ذلك إيجابيا على الصحة النفسية والإنجابية لدى الأمهات، وأيضا على صحة مواليدهن، وخصوصا أنه كلما زادت فترة قضاء الأم قرب طفلها بعد الولادة، زادت فرصة امتداد الرضاعة الطبيعية بعمرها، وبالتالي فنحن نحمي صحة الطفل والأم".وأضافت العالول: "إذا أردنا أن نتكلم عن الشق المتعلق بأصحاب العمل، فإن زيادة إجازة الأمومة يقلل الدوران الوظيفي، ويمنع انسحاب النساء من سوق العمل، كون هذه الفترة حرجة جدا من حياة الأم العاملة، خصوصا في الفترة المباشرة بعد ولادة طفلها".وأوضحت: "في هذه الفترة يكون لدى الأم قلق نفسي عال، وتحتاج صحيا إلى الراحة، وطفلها يكون بحاجتها كثيرا، وبالتالي تضطر مرات كثيرة للانسحاب من سوق العمل، أو تأخد إجازة بدون راتب، وأحيانا أخرى لا تستطيع العمل، وبالتالي تستقيل، وتفقد وظيفتها لكي تكون قرب طفلها".وقالت: "عندما تزيد جلسة الأمومة، يقل الدوران الوظيفي، وبالتالي تتم المحافظة على رأس المال البشري، وعلى المواهب التي تستثمر فيها الشركات بتنميتها، كما تتم المحافظة على النساء في سوق العمل".وأوضحت أنه "عندما تكون إجازة الأمومة طويلة وكافية، ترعى الأم طفلها، وبعد ذلك تضعه في حضانات وتقلل العبء الرعائي بشكل كبير، وبذلك يزداد عدد النساء الملتحقات بالعمل، وكلما زاد عدد النساء في سوق العمل واقترب من عدد الرجال، زاد المدخول على الناتج الوطني المحلي".ولفتت العالول إلى دراسة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أنه "كلما اقتربت نسبة الرجال في سوق العمل من نسبة النساء يزداد الدخل سنويا على الناتج القومي المحلي".وبالتالي، بحسب العالول، فإن الفوائد على أصحاب العمل هي تقليل الدوران الوظيفي، والمحافظة على رأس المال البشري، وأيضا ضمان تركيز النساء لدى عودتهن إلى سوق العمل بعد فترة كافية من إجازة الأمومة، ولن يكون هنالك قلق على العمل، ولن تقل الإنتاجية في مكان العمل.وتطرقت إلى أهمية إجازة الأمومة لحقوق الأمهات العاملات، وهذا أمر مفروغ منه كونه يخلق بيئة عمل جاذبة ونحافظ فيها على حقوق النساء العاملات، وهذه البيئة تجلب كوادر بشرية مؤهلة.والأمر الأهم، في رأي العالول، أن إجازة الأمومة لا تكلف أصحاب العمل، كونه وفق قانون الضمان الاجتماعي في صندوق تأمينات الأمومة هو من يتحمل تكلفة راتب الأم أثناء إجازة الأمومة وليس أصحاب العمل، وبالتالي لن يتكلفوا عبء ماليا إضافيا.وأكدت المطالب المتعلقة بتوسيع دعم الأمهات والأسر بشكل عام فيما يتعلق بدعم إنشاء الحضانات، وأيضا دعم قطاع الرعاية، وتوسعة هذا الدعم سواء للقطاع نفسه بشكل مباشر أو للأسر المستفيدة من هذا الدعم، على أساس أنها تستطيع بعد ذلك إلحاق أطفالها بالحضانات، وبالتالي تخفيف العبء الرعائي بعد إجازة الأمومة.ولفت العالول أيضا إلى السعي بشكل أكثر لتحقيق العدالة لإجازة الأمومة، ولتصبح إجازة الوالدين مشتركة عبر إعطاء الآباء أيضا الحق بأخد إجازات كافية.