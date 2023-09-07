إجازة بطقس صيفي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

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أصدرت دائرة الأرصاد الجوية ، نشرتها الجوية التفصيلية لظهر الخميس لـ 4 أيام.وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق وحارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة من اليوم حتى السبت ، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاحد ، لتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.وتاليا التفاصيل :النظام الجوي المؤثر: كتلة هوائية حارة نسبيا.الخميس: 07/09/2023منهارا: الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق وحارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.خليج العقبة:الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.** درجات الحرارة المتوقعة :المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرىشرق عمان / 35 / 23غرب عمان / 33 / 21المرتفعات الشمالية / 32 / 20مرتفعات الشراه / 32 / 19مناطق البادية / 39 / 24مناطق السهول / 36 / 23الأغوار الشمالية / 41 / 26الأغوار الوسطى / 42 / 27الأغوار الجنوبية / 41 / 28البحر الميت / 41 / 27العقبة / 41 / 29الجمعة: 08/09/2023منهارا: ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.** التحذيرات:- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.** درجات الحرارة المتوقعة :المدينة / درجة الحرارة °/ العظمى / الصغرىشرق عمان / 36 / 24غرب عمان / 34 / 22المرتفعات الشمالية / 32 / 21مرتفعات الشراه / 33 / 20مناطق البادية / 40 / 25مناطق السهول / 36 / 24الأغوار الشمالية / 41 / 27الأغوار الوسطى / 41 / 28الأغوار الجنوبية / 42 / 29البحر الميت / 41 / 28العقبة / 42 / 29السبت : 09/09/2023منهارا: انخفاض قليل على درجات الحرارة ،الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الاخر.ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.التحذيرات:- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.** درجات الحرارة المتوقعة :المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرىشرق عمان / 35 / 20غرب عمان / 33 / 18المرتفعات الشمالية / 31 / 17مرتفعات الشراه / 32 / 16مناطق البادية / 39 / 21مناطق السهول / 35 / 20الأغوار الشمالية / 40 / 24الأغوار الوسطى / 41 / 25الأغوار الجنوبية / 41 / 26البحر الميت / 40 / 25العقبة / 40 / 26الأحد : 10/09/2023منهارا: إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.** درجات الحرارة المتوقعة :المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرىشرق عمان / 30 / 19غرب عمان / 28 / 17المرتفعات الشمالية / 26 / 16مرتفعات الشراه / 27 / 15مناطق البادية / 34 / 20مناطق السهول / 30 / 19الأغوار الشمالية / 36 / 23الأغوار الوسطى / 37 / 24الأغوار الجنوبية / 37 / 25البحر الميت / 36 / 24العقبة / 37 / 25