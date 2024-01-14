الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد مرتبطة بالتنفيذ وتفعيل الرقابة القانونية

متسوقون في وسط البلد بعمان-(أرشيفية)
متسوقون في وسط البلد بعمان-(أرشيفية)
عمان- تعد تدابير وإجراءات الحكومة التي اتخذتها أمس، للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلي والعالم بأسره؛ جراء الحرب العدوانية الصهيونية المستمرة على قطاع غزَة، والأوضاع القائمة في البحر الأحمر، خطوة استباقية تسعى لاستقرار الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني.اضافة اعلان
هذه الإجراءات، هي محاولة للإسهام بالحد من تضخم الأسعار في السوق، وضمان استمرار تدفق السلع والحد من ارتفاع الكلف على التجار والمصنعين، في ظل ارتفاع لأجور الشحن والتأمين عليها، ما يحقق استمرارا للدورة الاقتصادية وعدم التعرض للركود.
وهي أيضا إجراءات تتمتع بالمرونة والقدرة على التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، وسيكون لها تأثير اجتماعي وسياسي، يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، لكن يبقى الرهان على تحقيقها، والحد من مخاطر التضخم، وضبط الاسواق، بتعزيز الرقابة عبر تفعيل الآليات "القانونية" التي تمتلكها الحكومة، لضبط الأسعار وعدم حدوث شطط في مستوياتها داخل السوق.
وكان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وجه الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردني والعالم جراء تصاعد الحرب على غزة، والتوترات المتنامية في البحر الأحمر. 
في هذا النطاق، اعتبر اقتصاديون إجراءات الحكومية خطوة استباقية، تسهم بتجنيب المملكة أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار في السوق المحلي، بخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفيه ترتفع معدلات الاستهلاك والطلب على السلع الأساسية والغذائية.
وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن نجاعة هذه الإجراءات، مرتبطة بالتنفيذ ضمن خطة واضحة، خصوصا وأنها تتضمن برامج لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص، وتوفير نوافذ للتمويل بشروط وإجراءات ميسرة.   
بدوره، قال خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي، إن "الاجراءات والتوجيهات التي أعلنت عنها الحكومة، تعتبر طموحة في ظل الأزمة الحالية، لكنها قد لا تحقق الغاية منها إن لم تقترن بخطة تنفيذية، تحدد الإجراءات الضامنة للسيطرة على التضخم".
وأشار العرموطي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وبرامج حكومية، تحفز الأسواق والاستهلاك، بتخفيض كلف الطاقة على سبيل المثال، سواء للشركات أو للمستهلك، مشددا على توسع الحكومة في مفهوم الأسواق الموازية خلال الأزمات ونشر هذه الأسواق في العاصمة والمحافظات، عن طريق بازارات تحدد فيها الأسعار من الحكومة.
وأوضح أن أزمة باب المندب، أدت لارتفاع كلف الشحن، ولكن هذه الكلف تشكل فقط ما بين 10 الى 15 % من كلف المنتجات، وبالتالي فإن ارتفاعها يجب ألا يستغل بمضاعفة أسعار المنتجات أو مغالاة التجار بها، ما يتطلب فرض قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتوجيه المباشر لإنفاذها بجدية قصوى.
ولفت العرموطي، لأهمية اقتران البرامج الحكومية بإجراءات محددة لإحكام الرقابة على الأسواق، سواء على بيانات الأسعار أو على الشركات التي تبالغ في هوامش ربحها، في خضم هذه الأزمة، خصوصا بشأن المواد الغذائية.
وقال إن الرقابة يجب ألا تنصب فقط على الاحتكار، بل وايضا على مراقبة أي اتفاقيات بين الموردين، وأن يكون هناك جدية كبيرة في التعامل معها، بموجب قانون المنافسة لأنها تؤدي للارتفاع غير المبرر بالأسعار سواء للسلع أو الخدمات.
من جهتها، رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتوجيهات رئيس الوزراء لمواجهة أي ارتفاعات محتملة على أسعار السلع الأساسية والغذائية، مشيرة إلى أن المطلوب، استمرار تدفق السلع بأسعار معقولة وجودة عالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية د. حسين العموش إن توجيهات رئيس الوزراء ضرورية وهادفة، بخاصة وأن المسافة الزمنية التي تفصلنا عن شهر رمضان قريبة جدا.
وناشد العموش التجار بالاكتفاء بهوامش ربح معقولة، مشيدا بالتاجر الأردني الحريص على المستهلك، مبينا أن هناك فئة قليلة ترفع الأسعار وتخفض جودة السلع، ويجب التعامل معها بحزم وفق توجيهات رئيس الوزراء.
وشدد على تفعيل الآليات "القانونية" للحكومة لضبط الأسعار، وضمان عدم حدوث شطط في مستوياتها داخل السوق المحلي، استنادا على التشريعات الناظمة للسوق مثل قوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك، وتعليمات المغالاة بالأسعار، ورصد ودراسة للأسعار والسلع الأساسية والغذائية باستمرار، ومقارنتها بمستوياتها العالمية.  
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن هذه الإجراءات خطوة استباقية مهمة للمحافظة على استقرار الاقتصاد، والتحوط من أي ضغوظ تضخمية على إثر التوترات في البحر الأحمر، والتي أدت لارتفاع أسعار الشحن وكلف التأمين على البواخر التجارية، وأسعار النفط التي ستنعكس محليا بارتفاع أسعار السوق، لكن إجراءات الحكومة المعلنة ستحد من الارتفاع.
وأضاف عايش، أن هذه الإجراءات ستساعد في استقرار حجم الاستهلاك المحلي، وضمان عدم تراجعه، فضلا عن تجنيب المخزون الغذائي الأردني أي مخاطر أو تأثيرات لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد أن هذه الإجراءات لا سيما المتعلقة باستمرار إجراءات البنك المركزي الخاصة بجائحة كورونا، ستضمن حماية قطاعات عدة وعامليها، بالإضافة لمساعدتها بإشاعة أجواء إيجابية بين المواطنين، ورفع مقدار ثقتهم بالحكومة.
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة، وفي تجارب سابقة عديدة، أثبتت قدرتها على التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة، وأظهرت بأنها تتمتع بمرونة للتعامل مع هكذا أزمات، وفي ذلك رسالة طمأنة للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ويرى عايش، أن الظروف الحالية تحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية، لضمان عدم تأثرها من أي نوع بهذه الأزمات، عبر دعم المنتج المحلي وتمكين القطاعات الإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج، ووجوب سن قانون خاص بحالات الطوارئ، ينظم العمل القتصادي خلال الظروف المماثلة.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن هذه الإجراءات تستجيب لمواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم على خلفية التوتر في البحر الأحمر نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ما يؤثر على حركة التبادل التجاري العالمي، ورفع مستوى المخاطر والتي انعكست على ارتفاع أجور الشحن وكلف التأمين وعودة الارتفاعات على أسعار الطاقة.
ولفت المخامرة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم بالسيطرة على مستويات التضخم، وضمان استقرار الأسعار في السوق، كما ستسهم في ظل تراجع مستويات الدخل، بضمان استمرارية معدلات الاستهلاك المحلية، كما أنها تشكل حماية للقطاع التجاري، والمحافظة على استمرار عامليه.
ونوه بضرورة زيادة حجم المخزون الغذائي، وسد المستهلك منه أولا بأول، استعدادا لأي سيناريوهات طارئة.
الخبير الاقتصادي مفلح عقل، قال إن هذه الإجراءات خطوة ايجابية لضمان استقرار الواقع المعيشي، والمحافظة على استقرار الاسعار وعدم ارتفاعها، ما سيضمن المحافظة على معدلات التضخم المعتدلة على المدى القصير على الأقل.
وأضاف عقل إن هذه الإجراءات ستسمح بعدم تأثر معدل الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالمواطنين، وضمان استمرار الدورة الاقتصادية وعدم تعرضها للركود، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالنقل، ستضمن عدم ارتفاع كلف التمويل على التجار والمستوردين.
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