السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إجلاء 71 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)
  أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إجلاء ٧١ مواطناً أردنياً من قطاع غزة مساء يوم أمس، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.اضافة اعلان
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه قد تم تأمين نقل ٣٠ مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة مشكورة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت اليوم إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع، وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخذت الاجراءات اللازمة  لاستقبالهم وتقديم المساعدة والرعاية الطبية اللازمة، ونقلت من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن  ٤١ شخصاً آخراً من الذين تم إجلاؤهم قد تم تأمين نقلهم إلى القاهرة، حيث يجري العمل على تأمين عودتهم إلى المملكة من خلال مطار القاهرة إلى عمّان بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة بأن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، قام باستقبال المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١٠٥٠ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٦٥٢ منهم. 
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  00962799562903  00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:
‏- [email protected].
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدمار في غزة

بلينكن في إطلالته الرابعة.. هل من جديد لغزة؟

منذ23 ساعة
الجرائم الإلكترونية-(تعبيرية)

ورقة بحثية تعاين تأثير "الجرائم الإلكترونية" على عمل الصحفيات

منذ23 ساعة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)

مشروع لمعالجة انخفاض الأمن الغذائي جراء الأزمة السورية

منذ23 ساعة
المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة

المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة يتعامل مع 21 ألف حالة

منذ23 ساعة
cef3c8f6-7470-4942-b577-0d32d057443a

"الميثاق الوطني" يعقد لقاء استقطابيا ويفتتح فرعه قي الازرق

28 كانون الأول 2023
قوات الاحتلال الصهيوني خلال اعتدائها على فلسطينيين في القدس-(أرشيفية)

استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول

28 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

المبادرة المصرية وشروط نتنياهو الاستباقية

د. محمد حسين المومني |اليوم

إعادة إعمار غزة

خالد دلال |اليوم
ترجمات
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |منذ 41 دقيقة
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات | منذ23 ساعة
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
 