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الغد الأردني
الأحد 27 آب 2023
6:04 م
إحالة أمين عام ديوان المحاسبة للتقاعد
رئاسة الوزراء
قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إلى التَّقاعد.
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مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة
امين عام
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