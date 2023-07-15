إحالة "الجرائم الإلكترونية" و"الملكية العقارية" لـ"استثنائية النواب"

جهاد المنسي

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عمان- في وقت يبدأ فيه مجلس النواب الـ19 اليوم، دورته الاستثنائية التي تتضمن 8 مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير الذي يعتبر من القوانين الهامة المطروحة على جدول أعمال الدورة، أحالت الحكومة، مشروعي قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء، الى "النواب".ويتضمن جدول أعمال الجلسة، تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار (مايو)، ودعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم.كما يتضمن جدول الأعمال، كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن إعلام المجلس بأن محمد علي يوسف عكور، والحاصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة، والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد، وحلف اليمين الدستورية من محمد علي يوسف عكور كعضو في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور.وأدرج على جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 (المعاد من مجلس الأعيان)، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.ويتضمن جدول أعمال "استثنائية الأمة"، بالإضافة إلى المشاريع المدرجة على جلسة اليوم، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.النواب في جلستهم، سيناقشون مشروع قانون معدل لقانون السير في القراءة الأولى، وتضمن مشروع القانون تعديلات مشددة منها منح صلاحية حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوما، وتغليظ العقوبات التي تكررت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) دينارا بدلا من (15) دينارا، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من (200) إلى (300) دينار، ومخالفة سائق المركبة العمومية (10) دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين، وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار، وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) دينارا.