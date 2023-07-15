السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إحالة "الجرائم الإلكترونية" و"الملكية العقارية" لـ"استثنائية النواب"

1689438245455924100
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب-(تصوير: أمير خليفة)
عمان- في وقت يبدأ فيه مجلس النواب الـ19 اليوم، دورته الاستثنائية التي تتضمن 8 مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون السير الذي يعتبر من القوانين الهامة المطروحة على جدول أعمال الدورة، أحالت الحكومة، مشروعي قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء، الى "النواب".اضافة اعلان
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار (مايو)، ودعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم.
كما يتضمن جدول الأعمال، كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن إعلام المجلس بأن محمد علي يوسف عكور، والحاصل على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة، والتي تلي صاحب المقعد الشاغر عن الدائرة الثالثة/ محافظة إربد، وحلف اليمين الدستورية من محمد علي يوسف عكور كعضو في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور.
وأدرج على جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022 (المعاد من مجلس الأعيان)، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023.
ويتضمن جدول أعمال "استثنائية الأمة"، بالإضافة إلى المشاريع المدرجة على جلسة اليوم، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
النواب في جلستهم، سيناقشون مشروع قانون معدل لقانون السير في القراءة الأولى، وتضمن مشروع القانون تعديلات مشددة منها منح صلاحية حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوما، وتغليظ العقوبات التي تكررت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) دينارا بدلا من (15) دينارا، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من (200) إلى (300) دينار، ومخالفة سائق المركبة العمومية (10) دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين، وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار، وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) دينارا.
1-1

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟ منذ3 ساعة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة نصير منذ9 ساعة

طقس حار - (تعبيرية)

الأرصاد تحذر من موجة الحر منذ9 ساعة

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يعقد لقاء حواريا في جامعة مؤتة ضمن مبادرة "حوارات شباب"

الخصاونة: أنجزنا على أكتاف الشباب الأردني الكثير خلال المئوية الأولى للدولة منذ11 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1689438478865943100

الفقر يدفعه للعمل.. فهل هناك بدائل لـ"الطفل العامل" في العطلة الصيفية؟

منذ1 ساعة
طقس حار - (تعبيرية)

أجواء حارة وجافة حتى الثلاثاء.. والعالم تحت القيظ

منذ1 ساعة
محافظة عجلون

"الزراعة" تنتظر نتائج التحقيق بحرائق غابات عجلون

منذ1 ساعة
1689438277735927700

خبراء: "رقمنة" قطاع المياه أولوية لتحقيق الأمن المائي؟"

منذ1 ساعة
1689438307685932600

فاخوري: شرط التسجيل بـ"الأطباء" هدفه الممارسة الطبية القانونية

منذ1 ساعة
1689434966655791500

"التوجيهي" في يومه السادس.. ارتياح لأسئلة "الحاسوب" و"الصناعية"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تريدون فرصتكم؟ قاتلوا من أجلها

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تغيرت نبرة الأردن الرسمية ؟!

ماهر أبو طير |اليوم

المنشأ والمنقول: إشكالية معرفية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

شركات للإعسار

سلامة الدرعاوي |اليوم

الرقابة المركزية على دور الرعاية الحكومية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عسكري وموجة حر!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 