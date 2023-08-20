الأحد 20 آب 2023
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إحالة قبيلات للتقاعد

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الدكتورة نجوى قبيلات
قرَّر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحكومة بشر الخصاونة، إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى القبيلات إلى التَّقاعد.اضافة اعلان


 

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