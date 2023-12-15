الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

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القوات المسلحة: إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الجمعة.اضافة اعلان
وأضاف المصدر "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".
وبين المصدر أنه تم العثور على (٢٧٨٠٠٠) ألف حبة كبتاجون، (١٧٣٨) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
وكانت قوات حرس الحدود قد ردعت فجر أمس الخميس محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة أسفر عنها مقتل مهرب وإصابة آخرين.
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