الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إحباط تهريب مخدرات في جرش ومحاولة تزييف عملة معدنية بالرمثا

القبض على 14 مروجا للمخدرات
القبض على 14 مروجا للمخدرات
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الايام الماضية مع عدد من القضايا النوعية وألقوا القبض على المتورطين بها وما بحوزتهم من مواد مخدرة .اضافة اعلان
ففي أبرز تلك القضايا فقد تابع العاملون في الإدارة معلومات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل احد المنازل في محافظة جرش تمهيدا لتجهيزها وتهريبها خارج المملكة ، إذ تمت مداهمة المكان بعد التحقيق والتأكد من المعلومات وضُبط داخله 260 الف حبة مخدرة، فيما تولى فريق تحقيق آخر متابعة شخصين أكدت التحقيقات تورطهما في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد تحديد مكانهما.
وفي القضية الثانية في شرق عمان فقد جرى على مدار أيام مراقبة وجمع المعلومات حول شخصين من تجار المخدرات ومروجيها واللذين يُعدان المسؤولين الرئيسين عن ترويج مادة الكريستال القاتلة في العاصمة ، وبعد تحديد مكانهما وحيازتهما لكميات كبيرة من تلك المادة القاتلة جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 3 كغم من تلك المادة إضافة الى كميات متفرقة من ذات المادة معدة ومجهزة للترويج .
وفي البادية الشمالية أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وبحوزته 14 كف حشيش و2000 حبة مخدرة، فيما دوهم في البادية الوسطى تاجران آخران وضبط بحوزتهما بعد القبض عليهما على 12 كف حشيش وكمية من مادة الكوكايين المخدرة، وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا ترويج المخدرات في اللواء وضبط بحوزتهم 9 كفوف حشيش .
وفي آخر القضايا فقد أحبط العاملون في الإدارة محاولة مجموعة من الأشخاص بتزييف العملة المعدنية ، إذ قام فريق تحقيق بمتابعة معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشقاء بتزييف عملة معدنية داخل أحد المعامل في لواء الرمثا.
إذ جرت مداهمة المكان بعد التأكد من المعلومات كافة وأُلقي القبض على أربعة أشخاص داخله ، وجرى ضبط كمية كبيرة من العملة المعدنية المزيّفة من فئة النصف دينار إضافة إلى المواد المُستخدمة لذلك.
وأحيلت القضايا كافّة والمقبوض عليهم للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
متظاهرون في عمان دعما لصمود غزة -(أرشيفية)

نماء: 75 % من الأردنيين يؤيدون إلغاء معاهدة السلام

منذأقل من دقيقة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

تعديلات "صندوق الطالب".. هل تحرم الآلاف من المنح والقروض؟

منذ 6 دقيقة
مخيم الزعتري في محافظة المفرق - (أرشيفية)

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

منذ 10 دقيقة
6383818903128607354

الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية في غزة

منذ 38 دقيقة
Untitled-1

المومني يُحذّر من خطورة "التهجير الناعم" ويؤكد: التهجير خط أحمر أردنياً

منذ 54 دقيقة
العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 