الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
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إحباط محاولة تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة و3.5 كغم كريستال في معبر جابر - صور

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إحباط محاولة تهريب 4.2 مليون حبة مخدرة و3.5 كغم كريستال في معبر جابر

   
 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في معبر حدود جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنيّة العاملة هناك تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن .

وفي التفاصيل فقد وردت معلومات لادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعات وعصابات إقليمية بتجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها عن طريق الأردن لاحدى الدول المجاورة ، إذ جرت متابعة المعلومات وتحديد أسلوب التهريب بواسطة احدى مركبات الشحن .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور وصول مركبة الشحن المشتبه بها ومحاولة اجتياز الحدود جرى ايقافها وبتفتيشها عثر على 4.200.000  ( أربعة ملايين ومئتي ألف حبة مخدرة ) ما تقدر ب 700 كغم أخفيت داخل مخابئ سرية أعدت في جسد المركبة لتلك الغاية وبوشرت التحقيقات لتحديد المتورطين في القضية .

وفي السياق ذاته تمكنت كوادر مكافحة المخدرات العاملة في معبر جابر الحدودي من ضبط 3.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة والقاتلة، عند متابعة معلومات وردت حول محاولة أحد الأشخاص تهريبها الى داخل المملكة، إذ جرى إيقاف المركبة المعدة لتلك الغاية ومن بداخلها وضبط المواد المخدرة التي أُخفيت داخل المركبة وبمتابعة  التحقيقات تم تحديد ثلاثة متورطين  في القضية وألقي القبض عليهم جميعا وأحيلو لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

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