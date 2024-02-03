إخماد حريق ضخم أتى على مصنع بلاستيك في سحاب

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات اخماد الحريق، هذا وقد شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتيه وعدد كبير من رجال الاطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لامانة عمان الكبرى.
وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصله وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، نتج عن الحريق ثلاثة اصابات بضيق في التنفس جراء الادخنة المتصاعدة عن الحريق وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.