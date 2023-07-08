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الغد الأردني
السبت 08 تموز 2023
6:35 م
إدارة السير توجه رسالة هامة لكافة السائقين
الشرطة
وجهت إدارة السير المركزية رسالة للسائقين حول استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
وقالت في رسالتها: "إن إستخدامك للهاتف النقال أثناء القيادة يقلل من تركيزك.. ويُبطىء ردة فعلك في استخدام المكابح ، ويقلل من محافظتك على مسارك الصحيح..ويجعلك عُرضة للحوادث المرورية".
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