السبت 08 تموز 2023
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إدارة السير توجه رسالة هامة لكافة السائقين

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الشرطة
وجهت إدارة السير المركزية رسالة للسائقين حول استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وقالت في رسالتها: "إن إستخدامك للهاتف النقال أثناء القيادة يقلل من تركيزك.. ويُبطىء ردة فعلك في استخدام المكابح ، ويقلل من محافظتك على مسارك الصحيح..ويجعلك عُرضة للحوادث المرورية". اضافة اعلان

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