السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إدانة الاستمرار بالاعتداء على الكوادر الصحية

عدد من الممرضات أثناء مناوبتهن بأحد المستشفيات في عمان-(الغد)
عدد من الممرضات أثناء مناوبتهن بأحد المستشفيات في عمان-(الغد)
عمان– قال نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة إن الممرضة المعتدى عليها بمستشفى الأميرة بسمة في إربد هي ممرضة مشاركة وليست ممرضة قانونية منتسبة للنقابة.
وأضاف الخرابشة في تصريح لـ"الغد"، أنه على الرغم من عدم انتسابها للهيئة العامة للنقابة، إلا أن ما جرى لها يعدّ اعتداء على الكوادر الصحية، خصوصا وأن هذه الاعتداءات متكررة في القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان
وأشار بأن حالتها مستقره وتم الاطمئنان عليها ومدخلة للمراقبة فقط.
وتعرضت ممرضة تعمل في عيادات مستشفى الأميرة بسمة أول من أمس إلى اعتداء من قبل مراجع.
ونشب خلاف بين الممرضة والمراجع تطور إلى الاعتداء، لتستدعي الممرضة عقب ذلك مندوب الحوادث في المستشفى.
وجرى إدخال الممرضة إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتها العامة متوسطة لإصابتها برضوض، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة بعد أن تم توقيف المعتدي.
وأوضح الخرابشة أن "الاعتداءات التي تبلغ فيها النقابة يتم متابعتها، ولكن هناك حالات في بعض المستشفيات لا تصل للنقابة".
ولفت الخرابشة إلى أنه في عام 2023 ولغاية أول من أمس، كانت هناك 4 حالات اعتداء على ممرضين وصلت للنقابة وفي عام 2022 وصلت 4 حالات أيضا.
وأكد أن هذه الحالات تواصلت مع نقيب الممرضين وأعضاء مجلس النقابة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى أن الأهم من قبل المجلس هو ألا يكتب في المحضر الأمني أن الواقعة هي "مشاجرة" لأن ذلك يُسقط حقه القانوني.
وأوضح الخرابشة أنه يجب أن تُدون الواقعة على أنها اعتداء على موظف أثناء قيامه بواجبه المهني، منوها إلى أن القانون واضح في هذا الموضوع سواء في قطاع الصحة وأي قطاع آخر.
وأشار نائب نقيب الممرضين إلى أن الحالات التي تُسجل لدى النقابة "يتم السير بها قانونيا وتسير في المحاكم ضمن جلسات ومتابعة مستمرة".
وأوضح الخرابشة أن محامي النقابة "لا يتدخل في هذا الموضوع فنحن لا نستطيع أن نضع لكل ممرض محامٍ".
وشدد على أن هناك حالات تُسقط الحق الشخصي، مبينا "نتمنى في النقابة ألا تتطور الأمور، إلا أننا نطالب بتغليظ العقوبات، فالموظف يقدّم خدمة للمجتمع ولا يجوز الاعتداء عليه كما أن العقوبات غير رادعة لمستوى الجرم".
وطالب الخرابشة بأن يكون هناك مفرزة أمنية في كل مستشفى الأمر الذي قد يلعب دورا في التخفيف من هذه الاعتداءات، داعيا إلى تظافر جهود وزارة الصحة والأمن العام والنقابات الصحية بوضع خطة للتقليل من ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية.
وقال إن استمرار هذه الظاهرة بات أمرا مزعجا على الرغم من أن الأرقام باتت في انخفاض، فمن 80 حالة اعتداء العام 2018 إلى 4 حالات في 2023، لافتا إلى أن المأمول الوصول إلى "صفر" حالات اعتداء. 
وأكد الخرابشة أن عدد أعضاء الهيئة العامة في النقابة وصل إلى ما يقارب من 34 ألف ممرض وممرضة، منهم 7 آلاف في القطاع الخاص و11 ألفا في القطاع العام كما أن هناك الآلاف من الممرضين العاملين في الخارج.
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