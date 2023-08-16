الأربعاء 16 آب 2023
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إرادات ملكية بنقل وتسمية 10 سفراء - اسماء

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إرادات ملكية بنقل وتسمية 10 سفراء
صدر في عدد الجريدة الرسمية الاربعاء، إرادات ملكية سامية بنقل وتسمية 10 سفراء.
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وتاليا الاسماء:





وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

تفعيل رابط نتائج التوجيهي منذ4 ساعة

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الإفتاء توضح حكم إطلاق العيارات النارية منذ5 ساعة

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