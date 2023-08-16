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الغد الأردني
الأربعاء 16 آب 2023
5:20 م
إرادات ملكية بنقل وتسمية 10 سفراء - اسماء
إرادات ملكية بنقل وتسمية 10 سفراء
صدر في عدد الجريدة الرسمية الاربعاء، إرادات ملكية سامية بنقل وتسمية 10 سفراء.
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