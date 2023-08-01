إرادة ملكية بالمصادقة على أنظمة خاصة بالقضاء الشرعي

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظامين معدّلين لنظام الخدمة القضائيَّة للقضاة الشَّرعيين لسنة 2023م، ونظام مكافأة نهاية الخدمة لموظَّفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشَّرعية العاملين في القدس الشَّريف لسنة 2023م، لغايات معالجة موضوع الحقوق الماليَّة للقُضاة الشَّرعيين والموظَّفين العاملين في دائرة قاضي القُضاة والمحاكم الشَّرعيَّة في القدس الشَّريف عند انتهاء خدماتهم؛ وذلك نظراً لخصوصيَّة عملهم ومكانته، ولتجنُّب أي نزاعات قضائيَّة حقوقيَّة.
وجرى نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5873) الصادر اليوم الثلاثاء.
--(بترا)