الخميس 29 شباط 2024
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إرادة ملكية سامية باستحداث ميدالية خاصة باسم ميدالية اليوبيل الفضي

إرادة ملكية سامية
إرادة ملكية سامية

عمان- صدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية اليوم الخميس، إرادة ملكية سامية باستحداث ميدالية خاصة باسم ميدالية اليوبيل الفضي.

 

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 وبموجب الإرادة؛ تستحدث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي) بمناسبة الذكرى الـخامسة والعشرين لجلوس جلالـة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.


وتمنح الميدالية تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات بارزة وأعمـالا رائدة في مختلف المجالات، وخاصة الـذين ســاهمـت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية، وكذلك الهيئات والمؤسـسـات والشركات الحكومية والخاصـة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.
وبموجب الإرادة، فإن الميدالية لا تخضـع لترتيب معين من ضمن الأوسمة الأردنية، وهي ميدالية خاصـة لمنـاسـبـة جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، اذ يصدر الديوان الملكي الهاشمي براءة ملكية لهذه الميدالية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منحها.


ويبلغ قطر الميدالية (40) ملم، وتزن (37) غراما من الفضة النقية بنسبة 99.9 %، ويحمل الوجه الأول للميدالية صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومكتوب في أعلى الصورة عبارة "أنا منكم ولكم جميعا محبة وعطاء دون تمييز ولا استثناء"، وتحتها عبارة "عبدالله الثاني ابن الحسين".


اما الوجه الثاني للميدالية، فيحمل شعار اليوبيل الفضي والأعوام 1999-2024.
وتضم الميدالية حاملة مصنوعة من المعدن تعلوها حلقة تربط الميدالية بالشريط القماشي، وشريط مصنوع من القماش الحريري باللون الأحمر العنابي، ودبوس صغير مستطيل الشكل مثبت في أعلى الشريط لحمل الميدالية، فيما تكون علبة الميدالية مغطاة بجلد لونه أسود، ومطبوع عليها من الخارج التاج الملكي باللون الذهبي، ويتوسط داخلها شعار اليوبيل الفضي. -(بترا)

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