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الغد الأردني
الخميس 14 أيلول 2023
10:14 م
إربد.. خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لشقيقه
الشرطة
أقدم "حدث" على طعن شقيقه إثر خلافات عائلية في منطقة الحي الشرقي بمحافظة إربد.
وأكد مصدر أمني أنه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الأميرة بسمة في إربد وحالته العامة حسنة فيما قامت الاجهزة الأمنية بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.
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اربد
الحي الشرقي
طعن
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