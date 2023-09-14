الجمعة 15 أيلول 2023
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إربد.. خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لشقيقه

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الشرطة
أقدم "حدث" على طعن شقيقه إثر خلافات عائلية في منطقة الحي الشرقي بمحافظة إربد.

وأكد مصدر أمني أنه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الأميرة بسمة في إربد وحالته العامة حسنة فيما قامت الاجهزة الأمنية بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.اضافة اعلان
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