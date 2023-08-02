الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

إستراتيجية "منعة عمان".. تساؤلات حول المنجز والمؤجل

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منظر عام للعاصمة عمان-(تصوير: أمير خليفة)
عمان – في الوقت الذي أطلقت فيه امانة عمان الكبرى استراتيجية "منعة عمان" ضمن 100 مدينة في العالم، لم تنجز الامانة منذ العام 2017 أكثر من 50 % من الاستراتيجية، وسط تساؤلات عن التأخير في تنفيذ الاستراتيجية.اضافة اعلان
وتشير التساؤلات ذاتها إلى ما أنجز من الخطة، وما لم ينجز، في الوقت الذي كشفت فيه الأمانة أن الخطة مستمرة الى العام 2030.
وتجيب الأمانة عن التساؤلات وفق الناطق الاعلامي باسمها، ناصر الرحامنة، الذي اكد ان استراتيجية منعة عمان اطلقت في العام 2017 لاحقاً لانضمامها إلى شبكة 100 مدينة منعة في نهاية العام 2014، وان الاستراتيجية التي اشتملت على 54 مبادرة ضمن هذه المحاور، يجري العمل على تنفيذ حوالي 50 % من مجمل أعمالها خاصة تلك المتعلقة بالمهام اليومية والمباشرة للأمانة.
وتابع الرحامنة في تصريحات لـ"الغد" انه "لا يوجد اي تأخير في تنفيذ الاستراتيجية، وهي تسير وفقا لجدول زمني معد لهذه الغاية وعلى مراحل، خاصة أن عمان اليوم تقع في قلب الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في المدن، وهو ما ينسجم مع استراتيجيات الأمم المتحدة وإعلانها حول التنمية المستدامة في المدن حتى العام 2030".
واضاف: "تم اختيار مدينة عمان من أصل 300 مدينة للانضمام إلى شبكة 100 مدينة منعة، حيث تلقت المدينة من خلال انضمامها إلى هذه الشبكة الدعم الفني والموارد اللازمة لتطوير وتنفيذ استراتيجية منَعة المدنية الهادفة لتحسين منعة المدينة وجعلها أكثر صموداً في مواجهة الصدمات أو الضغوطات التي تواجهها".
وتابع: "تم تحديد مستوى المنَعة الحالية للمدينة من خلال تقييم الصدمات والضغوطات والسيناريوهات المحتملة التي تؤثر على الأصول التي تمتلكها المدينة، وتم التواصل مع الأطراف المعنية في المدينة، بما في ذلك الإدارات في أمانة عمان الكبرى والقطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والجامعات والمنظمات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، ثم تحديد التحديات التي تواجه المنَعة، ما أدى إلى استخلاص عدد من الفرص والأولويات والمبادرات لتحقيق منعة المدينة".
وأوضح الرحامنة ان المنَعة الحضرية هي قدرة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات والشركات وأنظمة المدينة على البقاء والتكيف والنمو بغض النظر عن أنواع الضغوطات المزمنة والصدمات الحادة التي يواجهونها.
وتم إطلاق استراتيجية منعة عمان في 18 أيار 2017 حيث اشتملت على خمسة محاور و16 هدفاً لمدينة عمان هي: مدينة متكاملة وذكية، وتحسين نظام النقل، ومدينة صديقة للمشاة، ومأسسة التخطيط في المدنية، فضلا عن ربط المدينة رقمياً، ومدينة استباقية بيئياً، وإدارة وتحقيق التزاماتنا بخصوص التغيير المناخي، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتوفرها بما في ذلك توفير مصادر بديلة، وتشجيع تطبيق كودات ومعايير البناء الأخضر، وإدارة مصادر المياه بكفاءة.
كما اشتملت الأهداف على تطوير نظام إدارة النفايات، وجعل عمان مدينة مبتكرة ومزدهرة، ورفع كفاءة الموارد البشرية لخلق فرص عمل، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وحضانة الأعمال، إضافة إلى تمكين المرأة، ودمج وإشراك الشباب بصورة متكافئة، ودعمهم من خلال الحملات الثقافية، فضلا عن جعل عمان مدينة موحدة وفخورة، وتعزيز الشعور بالانتماء بين المواطنين، وتعزيز المشاركة والتواصل.
وأشار الرحامنة إلى أن أحد أهم منجزات الأمانة والمتوافقة مع استراتيجية منعة عمان، هو العمل على إدارة وتحقيق التزاماتنا في مجال التغير المناخي، حيث تم إطلاق خطة عمان لمواجهة آثار التغير المناخي بالتعاون مع وزارة البيئة بدعم من البنك الدولي وذلك في شهر حزيران(يونيو) 2019، حيث تم العمل على إنجاز الخطة من قبل فريق من مختلف قطاعات الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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