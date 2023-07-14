إشهار "تقدم" وانتخاب البكار أمينا عاما للحزب

غادة الشيخ

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عمّان - انتخب المجلس المركزي لحزب "تقدم" الدكتور خالد البكار أمينا عاما للحزب، فيما أقر نظامه الأساسي.جاء ذلك خلال المؤتمر التأسيسي للحزب الذي عقد أمس في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، بحضور ممثلي الهيئة المستقلة للانتخاب الذين أشرفوا على عملية اكتمال النصاب القانوني؛ إيذاناً بانطلاق المؤتمر وفق الأسس القانونية.وبحسب الإدارة التنفيذية للحزب، اكتمل نصاب الأعضاء في أول ربع ساعة من التسجيل، حيث بلغ عدد المسجلين عند الإغلاق 815 عضوًا.وتلا المؤتمر عقد الاجتماع الاول للمجلس المركزي للحزب الذي انتخب الدكتور فوزي الحموري رئيسا للمجلس، والدكتورة ناهدة مخادمة نائب أول للرئيس، ومعتز جريسات نائبا ثانيا، فيما انتخب كلا من الدكتور احمد الصباغ ، وهبة ربيحات، مساعدين للرئيس.وعبر الدكتور الحموري رئيس المجلس عن سعادته بإنجاز هذه المرحلة المهمة في مسيرة حزب تقدم والذي تأسس تحقيقا للرؤية الملكية للتحديث السياسي، وتقدم بالشكر للاعضاء المؤسسين للحزب على ثقتهم الكريمة، معاهدا إياهم الاستمرار بالتشاركية والعمل بروح الفريق الواحد.من جهته قال الدكتور البكار إن الرؤى الملكية مهدت لمشروع نهضوي وطني لمستقبل الحياة السياسية للوصول للحكومات البرلمانية في مئوية الدولة الثانية.وأشار الى أن حزب تقدم هو ثمرة للقاءات وحوارات وطنية مكثفة في كافة محافظات المملكة، وهو محاولة لقراءة الواقع الوطني بشكل أساسي، وتحديد رؤى خاصة بهدف الاصلاح والتغيير والتحديث، انسجاما وقيم المجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.وقال إن الحزب يتطلع اليوم لتبوؤ دور فاعل في الحياة السياسية، عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية والنقابات واتحادات الطلبة، لتدعيم أسس الدولة، والارتقاء بها، مشددا على أن فروع الحزب في المحافظات تشكل حلقة وصل فاعلة مع الأمانة العامة للحزب، وستعمل بكل جهد ممكن بما يصب في مصلحة الدولة الأردنية ومستقبلها.وبين البكار أن المرحلة المقبلة للحزب، ستشكل نقلة نوعية عبر تعزيز عمل لجان الحزب، وأطره التنظيمية، وفروع المحافظات، والتركيز على دور الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ليكون لهم دور فاعل في مختلف برامج وأنشطة الحزب وسياساته.بدورهم أكد عدد من قيادات الحزب حماستهم للعمل الحزبي الذي يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويساهم في بنيان الاردن ورفعته، معربين عن تأكيدهم بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل الدؤوب الذي يدفع باتجاه ترسيخ الحياة الحزبية وفق الرؤية الملكية السامية.وتضمن المؤتمر عرض فيديوهات قصيرة عن جولات الحزب في المحافظات والبوادي في إطار الإعداد للمؤتمر التأسيسي للحزب، ومبادئ ورؤية الحزب ومرتكزاته وأهدافه.