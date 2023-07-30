إصابة شاب بمشاجرة لحظية في مطعم بعجلون

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وقعت مشاجرة لحظية بين مجموعة من الأشخاص داخل مطعم بمحافظة عجلون مساء اليوم.وقال مصدر أمني إنه نتج عنها إصابة شخص عشريني، وجرى إسعافه إلى مستشفى الإيمان ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات.