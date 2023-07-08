السبت 08 تموز 2023
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إصابة مدير قاعة امتحان توجيهي بجلطة قلبية في علجون

2023_03_01_02_47_36
وزارة التربية
تعرض مدير قاعة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في بمحافظة عجلون، اليوم السبت، لعارض صحي استدعى نقله إلى مستشفى الإيمان الحكومي،بحسب الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة اضافة اعلان
بين المساعفة في تصريح صحفي أمس انه تم التواصل مع مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون والذي اكد اثناء الامتحان تعرض مدير قاعة مدرسة حي صبايا عجلون الاستاذ عيد الربضي الى عارض صحي وتم على اثره نقله الى مستشفى الايمان الحكومي بواسطة الدفاع المدني.
واضاف ان الاطباء اكدوا لمدير التربية والتعليم انها جلطة قلبية والوزارة تتابع حالته صحية وتتمنى له الشفاء العاجل.
واكد المساعفة انه تم تكليف مساعد رئيس القاعة للقيام بمهام رئيس القاعة.عمان-  تعرض مدير قاعة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في بمحافظة عجلون، اليوم السبت، لعارض صحي استدعى نقله إلى مستشفى الإيمان الحكومي،بحسب الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة 
بين المساعفة في تصريح صحفي أمس انه تم التواصل مع مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون والذي اكد اثناء الامتحان تعرض مدير قاعة مدرسة حي صبايا عجلون الاستاذ عيد الربضي الى عارض صحي وتم على اثره نقله الى مستشفى الايمان الحكومي بواسطة الدفاع المدني.
واضاف ان الاطباء اكدوا لمدير التربية والتعليم انها جلطة قلبية والوزارة تتابع حالته صحية وتتمنى له الشفاء العاجل.
واكد المساعفة انه تم تكليف مساعد رئيس القاعة للقيام بمهام رئيس القاعة.
عدد من الممرضات أثناء مناوبتهن بأحد المستشفيات في عمان-(الغد)

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