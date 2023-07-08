إصابة مدير قاعة امتحان توجيهي بجلطة قلبية في علجون

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تعرض مدير قاعة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في بمحافظة عجلون، اليوم السبت، لعارض صحي استدعى نقله إلى مستشفى الإيمان الحكومي،بحسب الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفةبين المساعفة في تصريح صحفي أمس انه تم التواصل مع مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون والذي اكد اثناء الامتحان تعرض مدير قاعة مدرسة حي صبايا عجلون الاستاذ عيد الربضي الى عارض صحي وتم على اثره نقله الى مستشفى الايمان الحكومي بواسطة الدفاع المدني.واضاف ان الاطباء اكدوا لمدير التربية والتعليم انها جلطة قلبية والوزارة تتابع حالته صحية وتتمنى له الشفاء العاجل.واكد المساعفة انه تم تكليف مساعد رئيس القاعة للقيام بمهام رئيس القاعة.عمان- تعرض مدير قاعة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في بمحافظة عجلون، اليوم السبت، لعارض صحي استدعى نقله إلى مستشفى الإيمان الحكومي،بحسب الناطق الاعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفةبين المساعفة في تصريح صحفي أمس انه تم التواصل مع مدير التربية والتعليم في محافظة عجلون والذي اكد اثناء الامتحان تعرض مدير قاعة مدرسة حي صبايا عجلون الاستاذ عيد الربضي الى عارض صحي وتم على اثره نقله الى مستشفى الايمان الحكومي بواسطة الدفاع المدني.واضاف ان الاطباء اكدوا لمدير التربية والتعليم انها جلطة قلبية والوزارة تتابع حالته صحية وتتمنى له الشفاء العاجل.واكد المساعفة انه تم تكليف مساعد رئيس القاعة للقيام بمهام رئيس القاعة.