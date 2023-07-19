الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إصابتان من كوادر الدفاع المدني أثناء إخماد حرائق غابات عجلون

1689787442376
الدفاع المدني
قال محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، إن المصابين من كوادر الدفاع المدني اللذين تم إدخالهما للمستشفى اليوم الأربعاء أثر أصابتهما أثناء إخماد حريق وادي الشام بحالة جيده وغادرا المستشفى.اضافة اعلان

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن أحدهما أصيب برضوض بسيطة والثاني نتيجة إرهاق، مشيرًا أن هناك متابعات لعمليات إخماد الحريق في وادي الشام ببلدة ساكب والثاني في منطقة خشيبة في قضاء برما.

وثمن الجهود التشاركية والتنسيق ما بين كافة الجهات والكوادر المعنية من وزارة الزراعة ومديريتي زراعة عجلون وجرش والحراج والدفاع المدني التي ساهمت في إخماد الحريق والسيطرة عليه ويتم حاليا السير بإجراءات التبريد للمنطقة .

وأكد، أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وكل من يحاول افتعال الحرائق والحاق الضرر بالثروة الحرجية والغابات التي تعتبر ثروة وطنية، مبينًا أنه سيتم تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على البؤر الساخنة حفاظًا على البيئة والطبيعة ومنع التعديات .
جانب من اجتماع "قانونية النواب" أمس - (بترا)

الذنيبات: "الجرائم الإلكترونية" يضم نصوصا جدلية وما يثار حوله ليس صحيحا 18 تموز 2023

التوجيهي

"التربية": لا أخطاء في امتحان "الإنجليزي" والأسئلة محددة وواضحة 18 تموز 2023

وزير الأوقاف د. محمد الخلايلة خلال رعاية الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية-(بترا)

الخلايلة: الهجرة النبوية ليست حدثا عابرا يطوى بل نقطة تحول في تاريخ الأمة 18 تموز 2023

218385

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
163324_6_1596559948

148437 طالباً وطالبة يتقدمون للامتحان غداً الخميس

منذ1 ساعة
1689792869043

التوثيق الملكي يعرض وثيقة لذكرى اغتيال الملك عبد الله الأول

منذ2 ساعة
64b7d2422c2b2

وزارة الزراعة تعلن السيطرة على حريق غابات بين جرش وعجلون

منذ5 ساعة
1689782209228

بترا: لا علاقة للجرائم الالكترونية بالحريات، وكل ما هو مُجرَّم واقعيًا مُجَرَّم افتراضيًا

منذ5 ساعة
1689755022262

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

منذ13 ساعة
مصادر المياه

لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي.. ضرورة وضع خريطة طريق مائية زراعية

18 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ2 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 