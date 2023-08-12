إصلاح التعليم.. التوازن ومغادرة المفاهيم التقليدية

آلاء مظهر و هبة العيساوي

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هل يحتاج قطاع التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني للإصلاح، في وقت ما تزال العناية فيه مقتصرة على التعليم الأكاديمي باعتباره البطل، بينما هناك عشرات آلاف الخريجين في الجامعات يعيشون تحت سقف البطالة؟هذا السؤال الذي يبدو ملحا في ظل ما نعيشه من متطلبات، تقتضي تطوير فهمنا للتعليم بأنواعه المختلفة، والنظر إلى حاجاتنا منه، بما يتواءم مع طبيعة المجتمع وجغرافيته وتصوراته وثقافته.ولقراءة هذه القضية، فقد طرحتها "مجالس الغد" على عدد من الخبراء والمتخصصين في التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني، لتضيء جوانب ملف التعليم المهني، وما قد يحققه من تغييرات في ميزان سوق العمل والتنمية، وفيه يؤكدون أن إصلاح التعليم بمساراته كلها، أصبح ضرورة وطنية، وأولوية قصوى اقتصاديا واجتماعيا وتربويا.وفي هذا النطاق، فإن اقتصار الفهم المجتمعي حتى اليوم، والرسمي في السابق، على أن التعليم يصب في التخصصات الأكاديمية، أطاح بركائز التعليم، وخلق مناخا رتيبا غير قابل للتطور والتغيير، ويحتاج لقرار حاسم ومتفهم للواقع الراهن، ينقلنا من الفهم التقليدي لماهية التعليم إلى فهم يوائم الواقع، ويتفاعل معه، ويصب في خانة حاجاتنا إلى التنويع في التعليم، أكان أكاديميا أم مهنيا وتقنيا.ومع الدعوات التي أسست لها رؤى التحديث الثلاثة: الاقتصادية والإدارية والسياسية للإصلاح الشامل، فإننا نقف حتى اللحظة عاجزين عن قلب المفاهيم السائدة حول التعليم، ومرونة التفاعل معه.وبرغم ما تنطوي عليه بعض الأرقام والإحصائيات من تباشير تفصح عن بعض التحولات في الفهم العام للتعليم، كأن نعرف بأن 1954 ملتحقا بمعاهد مؤسسة التدريب المهني العام الحالي، هم من حملة الماجستير والدكتوراه، للحصول على شهادات تمنحهم مهارات داعمة لتخصصاتهم، فإن هذا الرقم ما يزال تحت خط الحاجة لإعلاء شأن التنوع في التعليم، والتمكين من تعزيز المهارات والمهن لدى غالبية خريجينا، في حين نحتاج الى نحو 30 % منهم في قطاعات محددة فقط، بينما الـ70 % الباقية، تتطلب مهنا وحرفا مدربة وغير مدربة.ويؤكد الخبراء، أن طلبة يلتحقون بالتعليم المهني ليسوا من أصحاب المعدلات المنخفضة فقط، بل ومن أصحاب المعدلات المرتفعة، لكن التحدي، يكمن في ضعف الإقبال على التعليم والتدريب المهنيين، والسبب، نزعة التفضيل الاجتماعي في مجتمعنا، التي نقدس عبرها الشهادة الاكاديمية، برغم أن العالم، يتحول إلى إعلاء شأن المهارات والمهن.فالشركات العالمية لا تعين موظفيها بناء على الشهادة، بل على شهادات مهنية متخصصة ومهارات، بينما تستمر نظرتنا المجتمعية في إرسال أبنائنا للحصول على تعليم أكاديمي ليصبحوا مهندسين أو أطباء، أو ما الى ذلك من وظائف باتت مشبعة، كل ذلك في سياق التباهي الاجتماعي والتفاخر، لأننا محكومون لنظرة قاصرة عن رؤية مجريات الواقع، ويعزز ذلك بنية سوق العمل التي تصر حتى اليوم على اختيار موظفيها من حملة الشهادات، بدلا من بحثها عن أصحاب مهارات يحتاجها السوق.ويصرح الخبراء، بأننا بالفعل نحتاج إلى "فزعة"وطنية، هدفها تشجيع الطلبة على فهم الواقع والتنويع في توجهاتهم للتعلم، بخاصة في اختيار مهن المستقبل، ومهن تناسب سوق العمل حاليا.كل هذا يتطلب من الدولة، النظر إلى أفق جديد في علاقتها مع المهنة والحرفة، عن طريق تعديل نظام الخدمة المدنية، والتوجه لفهم حقائق سوق العمل وحاجاته بدقة، وإعادة المؤسسات التي بدلت توجهاتها مثل كلية البوليتكنيك، والنظر إلى سلم الترقيات في القطاع العام نظرة جديدة، لا تجعله مبنيا على الدرجة العلمية فقط، بل وتضع مكانا مناسبا للكفاءة والمهارة فيه، لذا فإن أي مقاربة لإصلاح نظام التعليم والتدريب المهني، تتطلب التوازن في إصلاح هذه المنظومة، وما يعتريها من خلل في سياسات سوق العمل، سواء بالأجور أو التقييم أو الترقية أو الحوافز.أما بشان الأجور، فالطالب ذو المعدل المنخفض، لا يعني بالضرورة ان يكون مبدعا في التعليم المهني، كونه يعنى بالحرف والمهن، والأصل أن يكون الالتحاق بالمهنة، مبنيا على الرغبة أولا، وإمكانيات ومهارات الملتحق، لا على المعدل، وبرغم ذلك، فإن أجور خريجي التعليم المهني، باتت مختلفة كليا عن التصور السائد بانها أقل من أجور خريجي التعليم الأكاديمي، إذ نجد بان أصحاب الدخول المرتفعة، هم من أصحاب المهن.وإذ تطرح مؤسسة التدريب أكثر من 120 برنامجاً تدريبياً معتمداً من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وتعلن أيضا أنها مستعدة لاستقبال 20 ألفا في برامج تدريبية متنوعة، فإننا اليوم أمام ما تطلبه الشركات الكبرى وغيرها، من مهارات تتعلق بمهن المستقبل، كمهن الذكاء الصناعي والموصلات والطباعة ثلاثية الابعاد، والروبوتات.وهنا، فإن نظام "بي تك"، الذي بدئ العمل به في التعليم الوطني، يتطلع الى حل مشكلة البطالة ورفع كفاءة الخريجين، لاستناده على المهارات والكفايات والقدرات والتدريب العملي، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين.كما يرى الخبراء، أنه يتوجب علينا، تغيير النظرة للتخصصات الأكاديمية، فليس شرطا أن من يتخصص في اللغة العربية، أن يصبح معلما، إذ يمكنه ان يشتق مهارات من تخصصه ويتدرب عليها، فيصبح كاتبا، أو محررا، أو كاتب محتوى، وهكذا في بقية المهن، يمكن اشتقاق مهارات موازية من التخصصات المشبعة، لتجعلها غير مشبعة في سوق العمل.جداية: "المهني".. الرغبة والمعدلقال مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم محمود جداية، إن الأرقام والاحصائيات، تظهر بأن الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني ليسوا فقط من أصحاب المعدلات المنخفضة، وانما أيضا من أصحاب المعدلات المرتفعة.وبين جداية، أن الطالب صاحب المعدل المنخفض، لا يعني بالضرورة أن يكون مبدعا في التعليم المهني كونه يعنى بالحرف والمهن، والأصل أن يكون الالتحاق بهذا المسار مبنيا على الرغبة في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الإمكانيات والمهارات التي يتمتع بها الطالب، لا على المعدل.وأضاف، إن توجه الطلبة إلى أحد المسارين؛ الأكاديمي أو المهني، يجري وفقا لنموذج يعمم على الطلبة، فإذا كان هذا النموذج وفق النظام القديم، يوزع على الطلبة بعد الانتهاء من الصف العاشر بمعرفة أولياء أمورهم، ويجري تصنيفهم وتوزيعهم على فروع التعليم المهنية أو الأكاديمية بحسب رغباتهم ومعدلاتهم.وأوضح أن الطالب صاحب المعدل المرتفع، له الأولوية في اختيار المسار الذي يرغب به، مشيرا إلى أن هناك طلبة من الصف العاشر من ذوي المعدلات المرتفعة بحصولهم على الثمانينيات فما فوق، التحقوا بالتعليم المهني.وأشار إلى أن الوزارة في برنامج التعليم المهني المطور الذي اعتمدته رسميا، أصبحت تصنف الطلبة وتوزعهم على المسارين الأكاديمي والمهني، منذ الصف التاسع.وأوضح جداية، ان لدى الوزارة قسم توجيه مهني. وهو يعمل في كل المدارس تحت إدارة التعليم المهني، وهناك أيضا لجان فرعية في المديريات والمدارس تعمل على توعية الطلبة بهذا النوع من التعليم، بعقد لقاءات معهم، لتعريفهم به وبآلية اختيار التخصصات فيه، بالإضافة إلى مستقبل كل تخصص، بخاصة فيما يتعلق بمجال العمل والتوظيف، فضلا عن عقد مجموعة اجتماعات مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي، للحديث عن متغيرات التعليم المهني الجديد.وبين أن النظرة لأجور خريجي التعليم المهني، باتت مختلفة كليا عن التصور المتعلق، بانها قد تكون أقل من أجور خريجي التعليم الأكاديمي، فعبر دراساتنا وجولاتنا، نجد بأن أصحاب الدخول المرتفعة، هم من أصحاب المهن، وهذا أمر معروف للجميع.النظام التعليمي الجديد "بي تك"وأوضح جداية أن الوزارة، بدأت بتطبيق مشروع جديد وهو "مشروع التعليم المهني المطور الذي يطلق عليه برنامج "بي تك" (BTEC)، وهو اختصار Business and Technology Education Council، إذ جرى تحليل احتياجات سوق العمل لمعرفة ماذا يتطلب.وأشار إلى أن نظام "بي تك"، جاء لحل البطالة ورفع كفاءة الخريج، إذ يتميز هذا البرنامج بانه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، بالإضافة إلى انه برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، ويعزز مهارات القرن الحادي والعشرين والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل، إذ كان يتيح للطلبة استكشاف شخصياتهم ومقدرتهم على الإنجاز والإبداع.ولفت إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا اتفاقيه مع شركة بيرسون، لتطبيق "بي تك"، بعد أن راعت الخصوصية الأردنية في تطبيقه، من حيث سوق العمل والاحتياجات المهنية، وغيرها من مقتضيات تكيف البرنامج ليتواءم مع هذه الخصوصية.ومن ضمن مميزات "بي تك" أيضا، بحسب جداية، انه يطور مهارات التعلم الذاتي، ويكسب الطلبة معرفة واقعية حول طبيعة سوق العمل، ويشجع على البحث والاستقصاء، لافتا إلى أن سلم التعليم وفق هذا النظام الجديد، مبني على 3 مراحل، الأولى تشمل الصفوف الثلاثة الأولى، بينما الثانية، تشمل الصفوف من الـ4 وحتى الـ9، والثالثة من الـ10 إلى الـ12، بحيث يجري تشعيب الطلبة إلى مسارين أكاديمي ومهني بعد الانتهاء من دراسة الصف الـ9.اما في النظام السابق، فإن التشعيب في التعليم نحو المسار المهني، كان يجري بعد الصف الـ10، لافتا إلى أن الوزارة كان لديها في العام الدراسي الماضي خطة للتعامل بالتوازي بين النظامين الوطني القديم و"بي تك" الجديد، بحيث يجري تصنيف الطلبة في الوقت ذاته، ما يعد تحديا للوزارة، الا انها استطاعت التعامل معه.الملتحقون بالتعليم المهنيوقد سبق لوزارة التربية والتعليم، أن نفذت حملات توعية في المدارس ووسائل الإعلام، وفق جداية، فبلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج "بي تك" نحو 18 ألفا من الجنسين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024/2023، إذ سيطبق عليهم نظام "بي توك"، وستصبح سنوات دراستهم 3 بدلا من اثنتين، وبهذا تمكنت من الوصول إلى كامل الطاقة الاستيعابية للبرنامج، بينما بلغ عدد الملتحقين في البرنامج الوطني القديم (الـ11 والـ12) 29400، منهم 15584 ذكورا و13816 اناثا.السعودي: تشخيص واقع التعليم المهنيوزير التربية الأسبق د. فايز السعودي، قال إننا نعرف واقع التعليم والتدريب المهنيين بضعف مخرجاته، وعدم مواكبته لسوق العمل، وبما لدينا من نسب بطالة مرتفعة، برغم أن أعداد العاملين في القطاع المهني اليدوي، يصلون لأكثر من مليون مهني وحرفي، لافتا في هذا السياق إلى أن تصنيف الطلبة سابقا، كان يجري بعد الانتهاء من الصف الـ10، اما الآن، ووفق "بي تك"، فأصبح تصنيفهم وتوزيعهم على المسارين الأكاديمي والمهني، يجري بعد الانتهاء من الصف الـ9.وبين أن مراحل السلم التعليمي أصبحت ثلاثة، الأساسية من الصف الـ1 إلى الـ6، والإعدادية من الـ7 إلى الـ9، والثانوية من الـ10 إلى الـ12، وهو مطبق في 75 % من دول العالم.وأوضح السعودي، أن الطلبة في النظام السابق كانوا ينهون الصف الـ10، وبناء على معدلاتهم في الصفوف الثلاثة الأخيرة يوزعون على الفروع: علمي، أدبي، مهني، موضحا ان التحصيل لا يقتصر على القدرات والميول والاستعداد، إذ أن الطلبة يلتحقون بالجامعات وفق معدلهم التحصيلي في الثانوية العامة، ما يضعهم أمام قدرة تحصيلية واحدة، علما بأن هذه القدرة واحدة من بين 10 ذكاءات يمتلكها الإنسان.وأشار السعودي إلى أن هذا الواقع، أتاح للطلبة الوصول لمسارات تعليمية غير مناسبة لقدراتهم لعدة أسباب، تتمثل بعدم مراعاة قدرات وميول واستعدادات الطلبة، بالإضافة إلى أن عملية التقويم لدينا، قائمة على التحصيل وليس على المهارات والقدرات.تقييم واقعي للطلبةواقترح السعودي لمعالجة هذا الواقع، أن يجري تكييف البرامج وفقا لميول واستعدادات الطلبة، إذ علينا إجراء تقييم واقعي لمن هم في المراحل العمرية المبكرة، كالصف الأول، للكشف عن مواهبهم وميولهم وقدراتهم واستعداداتهم، مشددا على أنه يجب ان يصمم النظام التعليمي، على أساس مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتوجههم نحو ذكاءاتهم وميولهم واستعداداتهم.وأوصى بوجود مخططات تقويمية، تؤكد على ما ورد في التقييم الواقعي للطالب الذي يظهر مهارات الطالب وميوله واستعداداته، مبينا أن بداية النجاح تتبلور في تقرير وصفي يقدم لأولياء الأمور بهذا الخصوص، مشددا في الوقت نفسه لتهيئة هذه العوامل، على ضرورة الاهتمام بالمعلم والبيئة التعليمية، وانشاء مركز وطني للتعليم المهني والتقني، بالإضافة لاهمية الشراكة في صنع القرار.النعيمي: الإصلاح أولويةوزير التربية الاسبق د. تيسير النعيمي، أكد أن إصلاح قطاع التعليم المهني والتقني، ضرورة وطنية، وأولوية قصوى اقتصاديا واجتماعيا وتربويا.وبين النعيمي، اننا لا نملك ترف الوقت لكي نظل مستمرين بالتصور والنهج نفسيهما، فالتحديات مشخصة، لكن للأسف، نجد ان إستراتيجياتنا لا تتواءم في كثير من الحالات مع مواجهة هذه التحديات.نزعة التفضيل الأكاديميوأكد أن التحدي الأساس، يكمن في ضعف إقبال الطلبة على التعليم والتدريب المهنيين، ويعود السبب في ذلك، إلى نزعة التفضيل الاجتماعي في مجتمعنا، فنحن نقدس الشهادة برغم ان كل العالم، يتحول إلى ما يسمى بالمهارات وليس بالشهادات.وأشار إلى أن هذا التحول العميق الذي يشهده العالم، استدعى من النظم التعليمية بأن تكيف برامجها وإستراتيجياتها لتحقيق الهدف المتمثل، بأن التعليم ليس شهادة، وسوق العمل لا يطلب شهادة وانما مهارة، وهو لا يهتم ان كنت تملك شهادة ماجستير أو بكالوريوس، بل بما تمتلكه من مهارات.وقال النعيمي، للأسف، ما تزال نزعة التفضيل الاجتماعي للدراسة الأكاديمية والتعلق بما يسمى باللقب والشهادة، هو المكبل للوزارة ومؤسسة التدريب المهني، ما يضطرهما لان يأخذا ما تيسر من رغبات الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذا المسار.وأضاف، أن هذا العزوف عائد إلى النظرة الاجتماعية، والذي تكرسه أيضا البنية الموجودة في سوق العمل، إذ ما تزال أسواق العمل تتحدث عن وظائف تتطلب مؤهلات، لافتا إلى اننا ما نزال نبحث عن خريج جامعة من حملة الشهادات، بدلا من البحث عن المهارات المطلوبة.وأكد النعيمي أن سلم الترقيات مبني كله على الدرجة، وليس على الكفاءة في القطاع الحكومي، موضحا أن أي مقاربة لإصلاح نظام التعليم والتدريب المهني، يجب أن يقابله توازن بين إصلاح هذه المنظومة بفنياتها، وإصلاح الخلل القائم فيما يتعلق بسياسات سوق العمل سواء بالأجور والتقييم والترقية والحوافز.العالم لم يعد يكترث بالشهاداتوأشار إلى أن العالم اليوم لا يكترث بالشهادة، حتى ان الشركات العالمية لا تعين الموظفين فيها بناء على الشهادة، بل على شهادات مهنية متخصصة ومهارات، وبالتالي فإن العالم يتغير، بحيث يبنى على ما يسمى بالتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة، وليس على النظام الرسمي للتعليم، بحيث يكون الطالب قد انهى 12 عاما دراسيا في المدرسة و4 في الجامعة، وعامين ماجستير.. كل هذا أصبح في تغير، وهو ما خلق لدينا مشكلة في هذا الجانب.ودعا النعيمي إلى ضرورة التصدي لنزعة التفضيل الاجتماعي للشهادة، وفي الوقت ذاته، فإن البرامج ذات النوعية غير الجيدة، لن تجد طلبة يلتحقون بها، لانهم لن يكونوا منافسين في سوق العمل.وشدد على إعادة بناء هيكلية لسوق العمل، لافتا إلى أن هذه المنظومة لا يمكن لها أن تصلح، الا إذا قادها القطاع الخاص، كونه أدرى بحاجاته وطبيعة المهارات التي تطلبها كل القطاعات، وكيف ستنعكس البرامج.الأجور والتعليم المهنيوفي هذا الاطار، قال النعيمي، لا أراهن على قضية الأجور والراتب، فهذا الأمر يأتي لاحقا عندما يصبح هناك تنافس، منوها بأن الراتب لم يعد يدفع على الشهادة التي يمتلكها الشخص، بل على ما يمتلكه من مهارات، مشددا على أن دول العالم المتقدم، توظف بناء على المهارات، وحتى نخلق مهارات جيدة، يجب علينا تطوير برامجنا، إذ لا يجوز ابقاء برامجنا تقليدية.ورأى النعيمي، انه من العبث تحديد الاحتياجات في سوق العمل، وإجراء دراسات لتحديدها بالأعداد، مبينا أن مسح الاحتياجات التي نقوم بها عادة، يكون مركزا على الجانب الكمي، وهذا بحكم التجربة ليس صحيحا، فالمطلوب مسح الاحتياجات لتحديد المهارات المطلوبة.وبين أن مثل هذا المسح، يكشف عن المهارات المطلوبة لكل قطاع ومهنة، وعليه يمكن بناء البرامج والتدريب والتعليم المهني، وحركة النظام التربوي، مشيرا إلى أننا نعاني من فجوة مهارية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.وتساءل: من قال إن تخصص اللغة العربية غير مطلوب في سوق العمل؟ وبالطبع هو مطلوب في حال امتلك حامله مهارة، إذ يمكن ان يشتق منه وظائف عديدة، كأن يصبح صاحبه كاتبا أو محررا أو صانع محتوى، أو كاتب سيرة ذاتية، وغيرها، لكن النظرة التقليدية بأن من يتخرج في هذا التخصص سيقتصر عمله على أن يكون معلما.. علينا ان نغير هذه النظرة، وهذا الجانب في التعاطي مع التخصصات، بعيدا عن النطاق النمطي في التعامل، فكل تخصص يمكن اشتقاق مهارات منها، تجعلها غير مشبعة في سوق العمل.وبين النعيمي، ان ضعف الاقبال على التعليم المهني قد تكون أسبابه اجتماعية، أو اقتصادية، او لعدم وجود فرص عمل، برغم أن سوق العمل الأردني، يوفر أكبر فرص عمل لهذا النوع من التعليم المهني والتقني، لكن العمالة الوافدة هي التي تعمل بها بحكم ما تمتلكه من مهارات وخبرات.وأكد النعيمي، ضرورة إعادة بناء ميول الطلبة المهنية منذ البداية، بحيث تجري خلخلة قناعات أولياء الأمور السائدة، بالتحاق الطالب بالمسار الأكاديمي، وهذا الأمر يجب أن يكون مبنيا على بيانات ومعطيات موضوعية، فعندما يجد ولي الأمر تشخيصا مبكرا لميول الطالب وقدراته واستعداداته بصورة منتظمة بالنظام التعليمي من الصف الـ4 وحتى الـ9، تظهر قدراته الرياضية والعلمية واللغوية في وقتها، إذ سيتقبل فكرة الالتحاق بالمسار المهني.تغيير إستراتيجية التعليم والتدريب المهنيودعا النعيمي إلى ضرورة تغيير الإستراتيجية المعتمدة في استقبال الطلبة للتعليم والتدريب المهني، بحيث يجب أن تبدأ في صفوف مبكرة، وبلورة ميولهم واستعداداتهم في بطاقة تراكمية، لتكون المنطلق لإقناع أولياء الأمور بأن هذا الخيار والتوجه أفضل لابنائهم من الجنسين مستقبلا.وأكد ضرورة دعم نظام "بي تك"، مشيرا إلى أن عناصر النجاح فيه، تتمثل في التدرج بتطبيقه وفق قدرات الطلبة أنفسهم، إلى جانب تأهيل المعلمين وتقييم قدراتهم وميولهم ومهاراتهم، والشراكة مع القطاع الخاص.وطالب بحصر الموارد الفنية والبشرية في المدارس والجامعات ومؤسسة التدريب المهني، للاستعانة بها عند الحاجة، بالإضافة إلى تقييم ميول استعدادات الطلبة في الصفوف المبكرة، عبر توفير أدوات توجيه مهني حقيقي، وظيفتها بأن تعرف بميول وقدرات واستعدادات الطالب، عن طريق بيانات موضوعية يتشاركون فيها مع أولياء الأمور، فضلا عن إيجاد أدوات جديدة للتقييم.كما أوصى بإعادة فصل هيئة المؤهلات الوطنية عن مؤسسة اعتماد التعليم العالي، كون الهيئة بنيت على أساس تسكين المهارات وليس الشهادات، فالمهارات يكتسبها الفرد من التعلم الذاتي والمستمر، وليس من نظام التعليم الرسمي، مؤكدا ضرورة تنظيم سوق العمل، بحيث يكون هناك تسكين وإجازة مهنية، لكل من يمارس العمل وفق نظام المؤهلات الوطنية القائم على المهارات.القطاونة: الذهاب إلى مهن المستقبلمديرة البرامج الأجنبية بوزارة التربية د. فاطمة القطاونة، أكدت أن التخصصات الجديدة التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج "بي تك"، ستقود إلى مهن المستقبل، مبينة أن النظرة المجتمعية السائدة بأن الطلبة من ذوي المعدلات المنخفضة، هم من يلتحقون بالتعليم المهني، وهم السبب في انخفاض نسبة الالتحاق بالمسار المهني، غير سليمة، فهناك سبب آخر لهذا الجانب، يتمثل بأن التخصصات الأكاديمية في الجامعات، تستقطب الطلاب الملتحقين في الفرع العلمي أكثر من طلبة التعليم المهني التقني.وأشارت إلى أن برنامج "بي تك"، أتاح التخصصات التي كان يلتحق بها طلبة الفرع العلمي، بحيث سيتمكن الطالب الملتحق بهذا البرنامج في الصف العاشر، مثلا من دراسة تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يستطيع دراسة التخصصات التكنولوجية الرائدة مثل الذكاء الصناعي أو الأمن السيبراني، أو هندسة البرمجيات وغيرها.ففي الفرع الأدبي فالطلبة عادة يدرسون إدارة الأعمال والتخصصات المتعلقة بالتجارة، وفي نظام "بي تك"، سيدرس الطالب إدارة الأعمال من الصف الـ10 بتخصصات أساسية، لتأهيلهم للتفريع في تخصصات مفيدة لسوق العمل، كالمحاسبة والتسويق وغيرها.العمل على مقاعد الدراسةوبينت القطاونة، أن كل شهادة سيحصل عليها الطالب في الصف الـ10 او الـ11 والـ12، ستؤهلة للالتحاق بسوق العمل، مؤكدة أن البرنامج والتخصصات التي ستدرس، معدة في الأساس بعد دراسة تحليل لحاجات سوق العمل، ليتوافق مع المهن المطلوبة فيه وحاجاته من أيد عاملة مدربة ومهارية ومؤهلة، بأحدث التقنيات العملية والبرمجيات، ليتمكن الخريج مباشرة من العمل، وربما وهو على مقاعد الدراسة.وقالت، إن شركة "بيرسون" ستمنح الطلبة في المسار المهني المطور "بي تك" شهادة المستوى الثاني (الدبلوما)، بعد الانتهاء من الصف الـ10، ما يخولهم للتوجه إلى سوق العمل مباشرة، أو للاستمرار بدراسة المستوى التالي، كما سيمنحون شهادة الدبلوما في المسار المتخصص في المستوى الثالث، للتوجه لسوق العمل بعد اجتياز 720 ساعة تدريبية في الصفين الـ11 والـ12، وفي حال رغبة الطالب الاستمرار بدراسته الجامعية، يتقدم للامتحان الوطني، ويحصل على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي).كما أوضحت، أنه وأثناء دراسة الطلبة للساعات المعتمدة لكل مستوى، يمنحون شهادات فرعية من بيرسون، ويكون للطالب الذي يدرس ساعات محددة وذات مسمى وظيفي في سوق العمل، وكلما استمر بالدراسة وفق الساعات، يحصل على شهادات تدريبية أعلى من بيرسون مثل (Award ,Certificate, extended certificate, Diploma )تقييم محكم ومعتمد الطلبةوأكدت القطاونة، أن إجراءات تقييم الطلبة ستجري عبر تطبيق مراحل عملية، لضمان الجودة ونزاهة التقييم عن طريق الواجبات والمهمات في المشاغل والمختبرات، وفق الاتفاقية المبرمة مع شركة بيرسون، والتي تعتمد على تقييم مشاريع "بي تك" لمؤهلات الطلبة من الاشخاص المعنيين بالتقييم والاعتماد، وتدريب معلمي وإداريي المدارس على ضمان الجودة للتقييمات.وبينت، أن الطالب الملتحق بالمسار المهني المطور، سينافس على مقاعد القبول الموحد في حال كان يرغب في الاستمرار بالدراسة الجامعية، وعليه أن يتقدم لامتحان الثانوية العامة ليتنافس على مقاعد القبول الموحد كي يتابع دراسته الجامعية في الجامعات أو كليات المجتمع التقنية.وقالت نحن بحاجة لفزعة وطنية كاملة تتضمن تشجيع الطلبة على اختيار مهنة المستقبل، وأهمية إيجاد فرص تناسب سوق العمل حاليا، وقد يكون من الضروري التعاون مع وزارة العمل وتنمية المهارات، والعمل جار على تسكين "بي تك" في اطار عام للمؤهلات، بحيث يصبح جزءا رئيسيا من مؤهلاتنا ومهارات العمل.الربضي: تحليل المشكلة والحلولوزير التخطيط الأسبق وسام الربضي، قال إنه عندما تقول لي عن تحليل المشكلة والحلول بشأن التعليم والتدريب المهني، فإنني وبمجرد أن أجري بحثا حاليا على شبكة الإنترنت، فستخرج لي 20 دراسة نفذها الاتحاد الأوروبي والألمان والأميركان عن هذا القطاع، وقد عملت مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAD)، ونفذنا دراسة في العام 2014، عندما أدخلنا قطاع الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات القطاع الخاص في مشروع "شمس معان" وغيره في الجنوب.وأضاف الربضي، هنا قررنا مساعدة مركز في معان، وأتينا بأناس يفهمون في قطاع الطاقة الشمسية بهدف التدريب للعمل فيه، ولكن هذه ليست المشكلة، فالجميع يعلم ما هي التحديات، ونوعا ما نعرف ما هي الحلول، ولكن دائما في كل شيء لدينا العبرة بالتنفيذ، مشيرا إلى أنه عندما تكون لدينا إستراتيجية، يبدأ بها وزير لكنه يتوقف، ثم يأتي وزير آخر، ويعمل تحليلا لها ثم يتوقف، ونبقى نحلل دون إيجاد حل.الشراكة مع القطاع الخاصأما بالنسبة للتمويل، فأوضح الربضي أن الألمان كانوا مهتمين جدا بالتدريب والتعليم المهني، ويوجد لدينا تجارب مثل كلية "لومينوس"، و"الجامعة الألمانية"، كما توجد تجارب نجحت بالفعل، وتخرج طلاب خلال عامين عليهم طلب هائل في السوق، ولكن اعتقد أن ذلك ما كان ليحدث لو لم يكن هناك تعاون كبير وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.وقال لا اعتقد بوجود نقص في التمويل، لدعم مشاريع التعليم والتدريب المهني بالأردن، مبينا أن عدم الإقبال على التعليم أو التدريب المهني، يتعلق بالعادات ونظرة المجتمع، فالأهل يعتقدون بأن المهندس أو الطبيب أفضل.وأضاف أنه منذ أكثر من عام، نظمت مسابقة المهارات العالمية، وهي عبارة عن أولمبياد يقام سنويا، ويحضره رؤساء دول، وقد استضافته العاصمة الإماراتية ابوظبي، وكانت المشاركات فيها من دول: السعودية، الكويت، البحرين، والامارات، ولكن للأسف، لم يكن هناك مشاركون من الأردن.وأكد أنه في العامين 2015 و2016، كان يوجد حديث عن مشاركة للأردن في المسابقة، ولانه من شروطها أن تكون المشاركة من مؤسسات رسمية تمثل الدولة فيها، لكن حتى الآن، وعلى الموقع الرسمي للمسابقة، لا وجود للأردن كعضو، لماذا؟ لا أعلم.وقال الربضي، إنني أعتقد بأن الوجود في هذه المسابقة، وبأن يصبح الأردن عضوا وجزءا منها، مثل كل دول العالم المشاركة فيها، سيكون من الطرق التي يمكن أن تزيد من الإقبال على التدريب المهني وتحسين المهارات.ورأى أن شركات كبيرة وخاصة في مجال الذكاء الصناعي، لا تنظر إلى الشهادات ولكن يهمها المهارات، لأن التطور يحدث بشكل كبير وتواكب وظائف المستقبل.ماذا بعد أن وضعنا الخطط والإستراتيجيات؟وبين الربضي أن لدينا إستراتيجيات موجود فيها كل شيء، مثل رؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي للخطة، ولكن المشكلة تكمن في: أين التطبيق؟ ومن هو المسؤول؟ نحن جلسنا نحو ثلاثة أشهر نناقش رؤية التحديث، وخرجنا بتوصيات، ووضعت خطة تنفيذية، لكن من المسؤول عنها؟وذكر مثالا، أنشأنا هيئة تطوير المهارات وضمت 16 أو 17 قطاعا، ونفذنا مركزا للمهارات القطاعية، وبدأنا بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وكان هناك برنامج مع البنك الدولي اسمه الاقتصاد الرقمي، من ضمنه خلق مركز للمهارات في هذا القطاع.وأضاف، اشتغلنا مع جهات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي في موضوع السياحة، ولكن فجأة ألغينا الموضوع جميعه، والسؤال كيف أعود للجهة الممولة، وأشرح له أننا لم نعد نعمل في هذا الموصوع.ورأى الربضي، أن هذا كله يسبب عدم ثقة بيننا وبين المجتمع الدولي حتى لو قلت له أنه يوجد لديك استراتيجيات، ولكنه أصبح يريد مشاريع على أرض الواقع لتمويلها، نريد إستراتيجيات يجري اشراكها مع الأفراد ويفهمها وتكون ثابتة.وقال، عندما كنا في وزارة التخطيط وعملنا مع الأوروبيين، وأحضرنا دعما لمركز المهارات القطاعية، وبدأنا بقطاعين هما السياحة وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم ألغي العمل في القطاع، ما تسبب بتشويش في المجتمع الدولي الذي يدعم ويمول هذه المشاريع، ومن ثم يتغير الانطباع سلبا عنا وعن عملنا، لأنه لا يوجد ثبات في الإستراتيجيات والعمل.وتطرق الربضي إلى كيفية إشراك القطاع الخاص في التدريب والتعليم المهني، فهو الذي يجب أن يقود هذه العملية، وأن يدرب على المهارات التي يحتاجها، لافاتا الى أهمية العمل مع صندوق النقد على برنامج يتعلق بالنمو، من أجل إصلاح سوق العمل وتنظيم بيئة العمل وظروفه.القاضي: لا يعرفون ماذا نفعل..!مسؤول الإعلام في مؤسسة التدريب المهني جميل القاضي، قال إن عدد طلابنا الذين تخرجوا الشهر الماضي من المؤسسة 12.822 طالبا من أصل 13.400 ملتحق، ما يعني أن هناك تسربا، لافتا إلى أن هذا التسرب مرتبط بتوجه المتسربين من المؤسسة إلى العمل في جهات رسمية، وهذا التسرب يحدث في المحافظات أكثر منه العاصمة، وقد تأكدنا منه، بعد الدراسة.وبين القاضي أن هناك قضية أساسية وتحد يواجهنا كمؤسسة وخصوصا مع الإعلام ومع مراكز الدراسات في الأردن والذين يشتغلون في قضية عدم توافق متطلبات السوق مع خريجي مؤسسة التدريب، مضيفا أن التحدي هو عندما تسأل أحدهم عن التدريب المهني من المسؤولين: هل زرت في حياتك مشغلا من مشاغل المؤسسة؟ وهل تعلم كم هي الأجهزة الموجودة في مؤسستنا؟، وبالطبع لن يعطيك جوابا واضحا، فغالبية المسؤولين يتكلمون عن التدريب المهني، دون معرفة بأرض الواقع، ولم أر أي وزير زار مشاغلنا في المؤسسة، مع احترامي لوزير العمل الحالي والسابق، وقد يكون بعضهم قام بزيارة سريعة أو بجولة رمزية، لكنهم في الحقيقة لا يعرفون ماذا نفعل.ما تزال النظرة المجتمعية محبطةوبين أنه يوجد لدى المؤسسة، الآن 14 مركزا تابعا لمؤسسة التدريب، لكن السبب الرئيس لقلة الإقبال على الالتحاق بالمراكز، هو النظرة المجتمعية، لذلك يجب علينا تغيير نظرتنا الى المهن، للأسف ما تزال النظرة للمهن حاليا نظرة دونية.وقال القاضي، نقوم في مؤسسة التدريب بكل ما نستطيع لكي نجد شخصا برتبة مدير عام فما فوق، ليلحق ابنه في المؤسسة لدينا ليكون قدوة، وهذا لم يحدث الا مع النائب مفلح الخزاعلىة، الذي أحضر ابنه ليتخرج في معهد التدريب المهني بالمفرق، وكان ذلك قصة نجاح، مضيفا كان همنا أن تأتي فكرة تغيير النظرة المجتمعية للمهن من المسؤولين.نحن محتارون: أين سنذهب؟ولفت الى أنه بينما نعمل على التدريب على إنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، لكننا في حيرة، فإلى أين سنذهب؟ هل سيكون هناك دمج مع وزارة التربية أم لا؟ فـنحن في حالة قلق، ولم نفتح حتى الآن باب التسجيل، والمفروض أنه في تموز (يوليو) الماضي، فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالالتحاق ببرامجنا الجديدة.وأوضح القاضي أن المؤسسة تنتظر قرار مجلس الوزراء لخطة التحول، والتي تتضمن أن تنهي المؤسسة جميع برامج التدريب لديها، لتتحول وتصبح تحت مظلة وزارة التربية، ولكن الغريب في قصة التحول، تكمن في أن الأجهزة والمعدات الموجودة لدى المؤسسة، متطورة وأحدث من تلك الموجودة لدى وزارة التعليم، فنحن حاضنة التدريب الأولى في المملكة.وقال أما الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل التي أنشئت بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني في العام 2007، وصدر قرار بذلك، فعملها يقتصر حين صدور القرار بالتدريب على المهن الانشائية وليس الفنية، لكنها توسعت بطريقة جعلتها تأخذ عمل مؤسسة التدريب.وأوضح القاضي أن الشركة مملوكة منذ خمس سنوات وبنسبة 51 % للمؤسسة، ولكنها حاليا أصبحت مملوكة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ومديرها من القيادة العامة ويعملون ضمن 17 معهدا في مناطق متنقلة، لا نستطيع الوصول اليها، لأنه لا يوجد موظفون لتغطية هذا العمل.مهن مستقبلية وجديدةأما بالنسبة للبرامج الجديدة والمهن المستقبلية، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء واشباه الموصلات، فإن كل ذلك موجود في المؤسسة، وعملنا عليه وعلى مهارات الأشخاص، فنحن ندرب ضمن المهارة، بغض النظر عن التخصص الجامعي للملتحقين.وكشف أن معظم المتدربين لدى المؤسسة منذ نحو 5 أعوام وحتى الآن، من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إن نحو 1954 طالبا التحق بالمؤسسة العام الحالي من حملة الماجستير والدكتوراه، الراغبين بالحصول على شهادات في المهارات التي تدعم شهاداتهم.وقال القاضي، إن المؤسسة تستهدف، مهارات المهندسين وخريجي تكنولوجيا المعلومات، وخريجي التخصصات الاكاديمية الراكدة المشبعة، بالشراكة مع مانحين من الوكالات: الألمانية GIZ، والبلجيكية، واليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والكورية (كويكا)، والجانبين الكندي والسنغافوري، بحيث تسعى المؤسسة لتعزيز شراكتها مع الجهات المانحة الأخرى، لتطوير المنظومة التدريبية، وتوفير فرص نوعية للشباب الطموح في المحافظات.وأكد أن المؤسسة، تطرح أكثر من 120 برنامجاً تدريبياً معتمداً من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، بالشراكة مع الهيئة، لتحديد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني والاحتياجات التدريبية والمهارات اللازمة لكل مهنة، والعمل عبر 10 مجالس قطاعية، إذ من المتوقع بأن ترتفع العام المقبل إلى 20، لتشمل جميع القطاعات.كما أكد أن المؤسسة حاليا، تنتظر عملية الدمج بوزارة التربية، معلقا بأننا جاهزون لاستقبال طلاب بعدد 20 الفا، ولدينا 120 برنامجا تدريبيا، وبرامج للقطاعين الزراعي والسياحي، ونعمل عليها مع الوزارات المعنية.ووفقا للخطة، بين القاضي أنه سيعاد تأهيل المدربين الحاليين؛ 200 مدرب في العام الحالي و300 آخرين في العام المقبل، بالإضافة إلى 25 مدربا جديدا لديهم مهارات مستقبلية، مؤكدا أن المؤسسة لا تهدف لتزويد المتدربين المتدربات بالمهارات المهنية والتقنية فقط، وإنما تعمل على تزويدهم بمهارات حياتية، ومهارات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي، ودورات في اللغة الإنجليزية، تشمل مفردات تستخدم في عملهم.وبلغ أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية للعام 2022 في المؤسسة إلى 13480 متدربا ومتدربة في المحافظات.العتوم: ليس لدينا فهملسوق العملقال الخبير الاقتصادي د. راضي العتوم، إنه في واقع الحال أريد أن ابدأ بجملة، نحن نتعلم ونتدرب للعمل، ولكن الاشكالية الأساسية، انه ليس لدينا فهم لسوق العمل، وحقيقة هذا السوق منذ أعوام طويلة جدا، إذ منذ الثمانينيات ونحن نتحدث عن سوق العمل والتنسيق مع مخرجات التعليم.وتساءل العتوم من أين بدأت المشكلة؟ مشيرا إلى أن المشكلة حاليا، تكمن في أن واقع سوق العمل الأردني حاليا وأسواق العمل العربية كلها، تقول إن حاجتنا من حملة الشهادات لا تزيد على 30 % والـ70 % الباقية نحن بحاجة لأعمال مهنية مدربة وغير مدربة.وأشار إلى أن ذلك، يدل على أن الغالبية بحاجة لعامل لا يمتلك مهارات، كعامل انشاء باطون، ولكن السؤال هل يوجد عامل أردني هكذا؟ برغم أن أكبر فرص عمل يوفرها الاقتصاد، هي بهذا الشكل من العمال الذين لا يمتلكون مهارات.ورأى العتوم أن الاشكالية الأولى، تكمن في عدم فهم حاجة السوق، ولكي نفهم ماذا يحتاج، يجب أن نتوقف عند التعليم المهني والتقني، ونرشده في هذا الاتجاه، لنعمل على المواءمة بشكل صحيح بين مخرجات التعليم والتدريب وحاجة السوق.لماذا ألغينا كلية البوليتكنيك؟ورأى أن أول قرار كان مدمرا لقطاع التعليم والتدريب المهني، كان من وزارات التربية والعمل والتخطيط، أي من الحكومة كلها، إذ ألغوا كلية البوليتكنيك، والدمار الثاني هو نظام الخدمة المدنية، وهذا أكبر دليل على عدم الفهم وقلة المعرفة بحاجات سوق العمل.وتساءل العتوم حول من الذي يأخذ القرار؟ وهل هو قرار فردي أم جماعي؟ معلقا بأن "لا تقول انا تربوي واتخذ قرارا وحدي، بل يجب أن يكون هناك وجود لاقتصادي وسياسي واجتماعي وحتى متخصص في علم النفس لاتخاذ قرار جماعي، ولكن أصحاب القرار لا يرون ذلك، وبالتالي فإن قراراتنا بهذا الخصوص فيها اشكالية واضحة.وتطرق العتوم إلى الغاء التعليم التجاري، موضحا بأنه كان محسوبا على انه تعليم مهني، فكيف يجري ألغاؤه؟ وكيف تقرر هذا الألغاء؟ ولماذا يسمع مجلس الوزراء الكلام من فرد واحد؟ ولماذا لا يكون هناك أشخاص من المتخصصين والمتفهمين للقضايا في مجلس الوزراء؟سلبية النجاح التلقائيوأكد أنه لا يجوز اتخاذ القرار من وزير وحده، دون أن يأخذ رأي أحد وينفذ القرار، وتطرق العتوم إلى إلزامية التعليم والنجاح التلقائي، والذي له الأثر السلبي على انشاء جيل، يمتلك مهارات مهنية يحتاجها سوق العمل كالميكانيكي والمواسرجي والكهربائي.وتساءل حول الوظائف في الجامعات التي تتطلب أن يحمل المدرس فيها درجة الدكتوراه، مع أنه يستطيع التدريس ومعه شهادة الماجستير، لانه قد يمتلك المهارات الكافية لذلك، ولماذا لا تسمح لمن يحمل بكالوريوس التدريس في الجامعة، وهو لديه كفاءة أحيانا أكثر ممن يحمل دكتوراه، لماذا لا تجربه وتجري له فحصا ثم تحكم؟وقال العتوم "أعتقد بأن الحكومة خربت التعليم المهني، بخاصة نظام ديوان الخدمة المدنية، كونه ما يزال في العقدة ذاتها التي تفكر منذ عشرين عاما، وللأسف هذا ليس أسلوب إدارة.وقال نحن في بلد لديه تضاريس مختلفة، ما يعني أن موارده مختلفة ومتنوعة، وإذا كنت تريد العمل فيجب أن تكون لديك سياسات توائم هذه الموارد وواقع السكان، ما يعني أن الذي يسكن الصحراء، ليس كمن يسكن المناطق الجبلية، لذا يجب أن تفهم واقع كل بيئة بذاتها لتعرف ما هو المطلوب لها.وختم العتوم بالدعوة لتعديل نظام الخدمة المدنية، بما يدعم ويعزز التعليم ويعطيه حقه، مثل أي شهادة، وهذا بحاجة طبعا لأن نعيد هيكلة الإدارة وفهمنا لسوق العمل، كما دعا لإعادة كلية البوليتكنيك، والتي تمنح شهادة الدبلوم المتوسط، فهو معهد يتضمن برامج عملية، ويجب منح خريجيه حقهم، كبقية حملة الشهادات الجامعية للارتقاء في السلم الوظيفي، وأن يترقوا ويصلوا لمراكز عليا كمدير عام والخ.وطالب العتوم بفتح مجالات للتدريب والتعليم وفقا لتوقعات وظائف المستقبل لعام 2040، بخاصة وأن منظمة العمل الدولية أصدرت قبل عامين، قائمة بوظائف المستقبل، ومعظمها يتجه للقضايا التقنية والذكاءالاصطناعي، مبينا أنه يجب إعادة قالب التعليم، بخاصة الجامعي والتقني والمهني، لتناسب الوظائف المتوقعة.وأكد ضرورة تصنيف المهن والعمل عليها من وزارات العمل، والتعليم، والتخطيط، والصناعة والتجارة، ومؤسسة التدريب المهني، واعطاء الرتب بمختلف المستويات بعد إجراء الامتحانات، وهذا التصنيف مهم، حتى نربطه بنظام الخدمة المدنيةوبالأجور والرواتب.