إطلاق إستراتيجية المياه المحدثة قريبا

إيمان الفارس

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عمان- رجحت مصادر حكومية أن يتم إطلاق إستراتيجية شركة مياه الأردن – مياهنا المحدثة، في غضون الفترة القليلة المقبلة.وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ "الغد"، إن الخطة الإستراتيجية المحدثة لـ "مياهنا"، ستمتد على مدار الأعوام الخمسة المقبلة 2024-2028، وفق محاور ذات أولوية وخطة عمل زمنية.وارتفعت موازنة ﺷرﻛﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ للعام الحالي 31.478 مليون دينار، لتبلغ 234.41 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 202.93 مليون، وبزيادة بلغت 15 %، وفق قانون الموازنة العامة للعام الحالي.وارتفعت نفقاتها الجارية 20.847 مليون، لتبلغ 197.9 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 177 مليونا، وفق "الموازنة العامة".أما مخصصات النفقات الرأسمالية، فارتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 36.500 مليون، مقارنة بالمعاد تقديره للعام الماضي والبالغ 25.869 مليون، وبزيادة قيمتها 10.631 مليون.كما أورد القانون، مبررات لزيادة مخصصات نفقاتها الرأسمالية، بحيث ﺗرﻛزﺕ بزﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤرﺓ، وأﺑرﺯﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ مشاريع ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺗﺤديث ﻣﺒﺎﻧﻲﺍﻟﺸرﻛﺔ 2.4 ملايين، ﻭﺗوﺳﻌﺔ ﺧطوﻁ ﻣﻴﺎﻩ بـ4.5 مليون.كما زادت ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘزﻡ ﺑﻬﺎ، كمشاريع ﺣﻤﺎية ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺍلخزﺍﻧﺎﺕ 450 ألفا، وتنفيذ محطات ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺣﻔر ﺁﺑﺎر بـ668 ألفا، وﺭﺻد ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟمشاريع انشاء ﻣﺒﻨﻰ ﺟدﻳد للشرﻛﺔ ﺑـ1.5 مليون، ﻭﻣﺸرﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺤﺴﻴن ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻭخطوﻁ ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ في البلقاء ﺑـ250 ألفا.وتضمن القانون، أبرز أولويات الشركة، المتمثلة بتوفير ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸرﺏ، بإنشاء ﻣﺤطﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ، وإنشاء ﻭﺍﺳﺘﺒدﺍﻝ ﺷبكات ﻭﺧطوﻁ ﻤﻴﺎﻩ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، وﺣﻔر ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ، وﺗﺄﻣﻴن ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸرﺏ، وﺗوﻓﻴر ﺧدﻣﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ بانشار محطاﺕ، ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄهيلها، وإنشاء ﻭتمديد خطوﻁ ﺍﻟصرﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ.وقامت شركة "مياهنا" في خطتها لخفض الفاقد المائي، باتخاذ إجراءات من شأنها التركيز على محاور متعددة، حيث شملت تلك الإجراءات، استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومشاريع "مياهنا" التي شملت استخدام التكنولوجيا بهدف خفض فاقد المياه، هي Smart Utility Transformation، والهادف لإدخال أحدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم، إضافة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات المياه، والهادف أيضا لتخفيف الكلف التشغيلية وتوفير الطاقة، وتتم هذه المشاريع بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).وتوفر شركة "مياهنا"، حاليا، مياه الشرب لما يتجاوز 7 ملايين نسمة من سكان منطقة عمان الكبرى ومحافظات الزرقاء، مادبا، البلقاء المجاورة، حيث يقطن أكثر من نصف سكان الأردن، وقد كان للنمو السكاني وتدفق اللاجئين أثر سلبي على انخفاض حصة الفرد من المياه في الأردن.يذكر أن شركة مياهنا ﺗﺄﺳﺴت عام 2006 ﻛﺸرﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴؤﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤدﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣكاﻡ ﻗﺎنوﻥ ﺍﻟﺸرﻛﺎﺕ ﺍلأﺭﺩﻧﻲ لعام1997 ﻭﺗﻌدﻳﻼﺗﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﻤﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكاﻣﻞ ﻟﺴﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 % ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸكل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸرﻛﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠس ﺇﺩﺍرة ﺳﻠطﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻤﺤدﺩﺓ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣكاﻡ ﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻗﺎنوﻥ ﺍﻟﺸرﻛﺎﺕ، ﻤﺎ ﻳﻀﻊ "ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺣدﺓ ﺣكومية ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭها ﺷرﻛﺔ ﻣﻤﻠوﻛﺔ للحكوﻣﺔ.