إطلاق إستراتيجية لسلوكيات المياه والصرف الصحي والنظافة بمخيم الأزرق

سماح بيبرس

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أطلقت مؤسسة "العمل ضد الجوع" العالمية مؤخرا إستراتيجية التغيير الاجتماعي والسلوكي لسلوكيات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيم الأزرق الذي يستضيف حوالي 40600 لاجئ سوري، 61 % منهم أطفال، و25 % من جميع الأسر تعولها نساء.وقالت الإستراتيجية إن نظام إمدادات المياه في الأزرق يعمل منذ عام 2017 عبر قرى المخيم الأربع، ويتكون من 300 صنبور مياه، وبئرين، وموقعين للتخزين (يحتوي كل منهما على 16 خزانا).وأشارت الإستراتيجية التي موّلت بمنحة من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إلى أنه يتم تزويد المجتمع بمتوسط 2100 متر مكعب من المياه الآمنة والمعالجة يوميا، والتي يتم توزيعها في جميع أنحاء المخيم عبر نظام تدفق.ولفتت إلى وجود جدول للتوزيع، حيث يتم ضخ المياه خلال نوبتين صباحاً ومساء، وبمقدار(53.5 و76.3 مليون لتر شهريا) بمتوسط 57 لترا/شخص/يوم - وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى القياسي المتفق عليه محليا وهو 35 لترًا/شخص/يوم، وفق معيار SPHERE وهو 15 لترًا/شخصًا/يومًا.ويتم تنظيم مرافق المراحيض والاستحمام في المخيم من خلال وحدات المياه والصرف الصحي المشتركة عادة بين ثلاث أسر ومتصلة بشبكات الصرف. ومع ذلك فإن 60 % من الأسر تستخدم مراحيض خاصة (50 % مراحيض مبنية ذاتيًا، و10 % مبنية من قبل الجهات الفاعلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية).وتستخدم 24 % من الأسر المراحيض الجماعية كمراحيض خاصة، ولم تتم مشاركة المراحيض مع عائلات أخرى، وأفاد 16 % منهم أنهم يستخدمون مراحيض جماعية مشتركة مع عائلات أخرى.ومنذ العام 2015، كانت المؤسسة واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مخيم الأزرق، حيث تدير الإدارة التشغيلية لنظام إمدادات المياه والمراحيض الجماعية ونقاط المياه، وبناء المراحيض للأسر الأكثر ضعفاً، وإنشاءومراقبة شبكة المياه في المخيم.وكجزء من هذا الدور، تعمل المؤسسة مع الجهات الفاعلة الأخرى في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لضمان تلبية احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لسكان المخيم.ومنذ العام 2017، أجرت مؤسسة "العمل ضد الجوع"، بدعم من اليونيسف، أنشطة تعبئة مجتمعية من خلال شبكة تطوعية واسعة النطاق تضم 65 ممثلًا مجتمعيًا للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WCRs)، و750 أمًا رائدة، و65 ممثلًا مجتمعيًا للشباب.في حين أن الجهود المستمرة كانت فعالة على العديد من الجبهات، إلا أن الزيادة في استهلاك المياه على مدى العامين الماضيين، وقضايا ضعف ضغط المياه، فضلاً عن تخريب البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، أدت إلى عدم المساواة في الوصول إلى موارد وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.وأكدت أنّ هناك حاجة للتأثير على الأعراف والسلوكيات الاجتماعية حول الحفاظ على المياه، وعلى النظافة الشخصية، بين سكان المخيم.ولمعالجة القضايا والاحتياجات التي تم تحديدها، قامت مؤسسة العمل ضد الجوع بتطوير إستراتيجية للتغيير الاجتماعي والسلوكي (SBC) باستخدام نهج منهجي وتشاركي.وتركز الإستراتيجية على ثلاثة مناهج شاملة: أ) الفعالية الجماعية لمنع التخريب وضمان الوصول الآمن إلى موارد المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للنساء والأطفال. ب) النهج القائم على الإيمان لتعزيز الحفاظ على المياه على مستوى الحنفية وعلى مستوى الأسرة. ج) معالجة الأعراف الاجتماعية لتعزيز إدارة القواعد الصحية للنساء.