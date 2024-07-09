 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

%52 من النساء ضمن جداول الناخبين الأولية و%44 في الأحزاب

إطلاق مرصد للعنف الإلكتروني ضد المرأة على مشارف الانتخابات

جانب من حفل إطلاق مرصد العنف الإلكتروني ضد المرأة أمس-(من المصدر)
جانب من حفل إطلاق مرصد العنف الإلكتروني ضد المرأة أمس-(من المصدر)

أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب أمس “مرصد العنف الإلكتروني ضد المرأة” بالشراكة مع 15 جمعية ومؤسسة من مختلف محافظات المملكة، ليكون مرصدا متخصصا في تلقي تبليغات العنف الإلكتروني ضد النساء، بما في ذلك العنف المتعلق بالانتخابات النيابية.

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وقالت المديرة التنفيذية للمركز المحامية إسراء المحادين، خلال حفل الإطلاق، إن هذا المشروع يأتي استكمالا لمشاريع المركز التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل عام، والحياة السياسية بشكل خاص والتي يعد العنف الإلكتروني من أبرز أشكالها، والتي تعمل على إقصاء المرأة خارج هذا المضمار.


وتم الكشف خلال حفل الإطلاق، عن وجود قرابة 52 % من النساء في جداول الناخبين الأولية لانتخابات 2024 التي تكتسب الدرجة القطعية وتنشر في 24 تموز (يوليو) الجاري، فيما تشكّل النساء في الأحزاب السياسية إلى الآن ما نسبته 44.5 %، فيما تتولى 30 % منهن مواقع قيادية فيها. 


وسيعمل “المرصد” على رصد وتتبع وتوثيق كل أشكال العنف الإلكتروني ضد النساء، وتقديم الدعم اللازم لهن بحسب المحادين، كما سيعمل على توعية المجتمع بخطورة هذا النوع من العنف وآثاره السلبية، وسيدفع نحو تطوير سياسات وتشريعات تضمن حماية النساء من هذه الظاهرة.


وبينت المحادين أن الإطلاق أيضا يأتي بالتزامن مع مرور 7 سنوات على تأسيس المركز، قائلة إنه مر بمراحل عديدة لتناول قضايا العنف الإلكتروني ضد المرأة والسلامة الرقمية للنساء، بما في ذلك إصدار تقرير يضم الإطار القانوني المتعلق بالعنف الإلكتروني ضد المرأة في المملكة، شملت النصوص الدستورية وقانون العقوبات الأردني وقانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية.  


وعمل المركز، وفقا لمحادين، على مشروع السلامة الرقمية للناشطات النسائيات والأعضاء المنتخبات في المجالس المنتخبة والناشطات في العمل العام، واستفاد من حصيلة كل تلك المشاريع ما يزيد على 7800 سيدة في مختلف محافظات جنوب المملكة.


وأكدت المحادين، أن العنف الإلكتروني ضد النساء يمثل تحديًا كبيرًا اليوم، ويتطلب تكاتف مختلف المؤسسات لمواجهته بكل حزم، معتبرة أن هذا المشروع هو استكمال أيضا لعمل المركز في محاربة العنف الانتخابي، الذي قالت إنه “ليس مجرد ظاهرة عابرة” بل محاولة متعمدة “لإسكات” أصوات النساء ومنعهن من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.


وأضافت: “نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد: لن نسمح لهذه المحاولات بأن تنجح”.


وأشارت إلى أن هذا المشروع سينفذ بالتعاون مع السفارة الأسترالية في عمان، منوهة بالجهد الذي بذلته الهيئة المستقلة للانتخاب لوضع تعريف للعنف الانتخابي ضد المرأة، في سابقة من نوعها في مجال الانتخابات، مع اعتماد إجراءات لمواجهة هذا العنف من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، عبر وحدة تمكين المرأة في الهيئة.


كما أشارت إلى الجهود الذي تبذلها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في التوعية بالعنف الإلكتروني أيضا ضد النساء، وكذلك المركز الوطني للأمن السيبراني على جهود التوعية بمخاطر العنف الإلكتروني والحماية منه.


وعقدت عقب الافتتاح جلسة حوارية، شاركت فيها الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، ورئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، والمهندسة جمانة أبو زيد من المركز الوطني للأمن السيبراني.


وفي السياق أكدت المهندسة أبو زيد دور المركز في حملات التوعية من العنف الإلكتروني بكل أشكاله، بما في ذلك الموجه ضد النساء، ورفع الوعي المجتمعي به خاصة وأن القضية في كثير من الأحيان تتعلق بثقافة مجتمعية.


وقالت المهندسة علي، إن اللجنة عملت على إدماج موضوعات العنف الإلكتروني ضد النساء في مختلف مشاريع اللجنة وبرامجها، مع التركيز على أن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين هو أحد الأسس في التوعية لحماية المرأة من هذا العنف، مبينة أن النصوص “التمييزية الإيجابية” في قانوني الأحزاب والانتخاب لسنة 2022 من شأنها أن تعزز من منظومة حماية النساء في العمل العام، وفي الانتخابات وتعزز مشاركتهن.


وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت دراسة في العام 2021 حول العنف ضد المرأة في العمل العام، أظهرت أن العنف الإلكتروني يقع في صدارة أشكال هذا العنف، وأن 15 % من النساء في تلك الدراسة أفدن بانسحابهن من العمل العام بسبب العنف الإلكتروني.


أما رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، فقد أكدت أن الهيئة وضعت تعريفا واضحا للمرة الأولى يتعلق بـ”مفهوم العنف الانتخابي”، كما أوجدت آلية لتلقي الشكاوى بخصوص هذا العنف.


واستعرضت الطراونة أحدث البيانات والأرقام لدى الهيئة فيما يتعلق بمشاركة النساء في الأحزاب، بما في ذلك عدد النساء في جداول الناخبين الأولية لانتخابات 2024، وكذلك في قيادة اللجان الانتخابية، مؤكدة أن الهيئة خصصت من ضمن مهام اللجنة الخاصة بتلقي الشكاوى لهذه الانتخابات، حيّزا للتعامل مع الشكاوى المقدمة بالعنف الانتخابي.


وبينت أن الهيئة عملت على إيجاد تدابير مختلفة لمراعاة مشاركة النساء في العملية الانتخابية بموجب النصوص التشريعية، لتعزيز المساواة، حيث تتمثل امرأة في كل لجنة انتخابية من اللجان، كما أن هناك سيدتين اثنتين تترأسان لجنتي الاقتراع والفرز.

 

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