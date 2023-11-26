الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق موقع "نشامى الإخباري" الالكتروني

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إطلاق موقع "نشامى الإخباري" الالكتروني
أطلق رسميا موقع "نشامى الإخباري"، ليلتحق بجملة المواقع الإخبارية المحلية، وقد أعلن عن انطلاقه في حفل أقيم أمس السبت، في غرفة تجارة اربد، برعاية وزير الإعلام السابق صخر دودين وبحضور مديري ومعنيين وصحفيين ونشطاء اجتماعيين. اضافة اعلان
وتخلل الحفل فعاليات، تضمنت عرض فيلم عن تاريخ وبدايات فكرة الموقع الذي بدأ كمنصة نشامى- جو، بالإضافة إلى فقرة نشامى بعيون المتابعين تحدث فيها بعض من الأشخاص ساعدتهم نشامى في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم عبر ايصالها إلى الجهات ذات الاختصاص. 
وأكد دودين أهمية الدقة والموضوعية في تقصي الخبر الصحيح، وعرج على الاوضاع الراهنة في قطاع غزة قائلا "لم تعد المعركة الآن بنادق ورصاص وصبر وتحدي فقط، فالمقاومة لعبت دورا مهما في توثيق الاحداث ونشرها لترفع من معنويات كل من يشاهد الأخبار". 
والقى المدير العام والناشر للموقع ضياء عبنده كلمة، عبر فيها عن سعادته بهذا الإنجاز، كما تحدث مندوب بترا الزميل في اربد ونقيب الصحفيين في الشمال الزميل محمد قديسات، وقال إن هناك ولادة إضاءة إعلامية متجددة رسمياً، مباركا هذه المنصة الإعلامية وانطلاقها.
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