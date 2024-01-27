إعادة هيكلة "التشغيل" .. هل يضمن استدامة الوظائف ؟

هبه العيساوي

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عمان- عقب تصريحات وزيرة العمل ناديا الروابدة، مؤخرا، حول توجه الوزارة بإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل وتمديده لغاية 2025، رأى خبراء أن الأهم من استمرار البرنامج هو التأكد من استمرارية التشغيل.وأكد هؤلاء الخبراء في حديثهم لـ "الغد"، ضرورة أن تقدم الوزارة خدمات التدريب وإعادة التأهيل والتدريب للعمالة، لتتمكن من تلبية احتياجات أصحاب العمل من الوظائف وإرشادهم إلى فرص العمل المناسبة.وقالت وزيرة العمل في منتدى التواصل الحكومي الأسبوع الماضي، إنه تم إبرام 33 ألف عقد عمل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل عام 2023، منهم 17205 للإناث، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة تأهيل البرنامج وتمديده لغاية 2025.وقال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة: إنه من المهم مراجعة البرنامج وليس إعادة الهيكلة موضحا، أن إعادة الهيكلة تعني الاستمرار بتنفيذ المشروع ولكن بأشكال مختلفة ولكن يجب أن تتم مراجعة الهدف من وجود هذا البرنامج ومدى جدواه وأهميته.وتساءل هل نحن بحاجة لبرنامج للتشغيل؟ أم نحن بحاجة إلى خدمات تشغيل دائمة ومستمرة؟ وإذا كانت الهيكلة بشكل يتناسب مع هذا الهدف والغاية بمعنى يجب أن تكون لدينا خدمات للتشغيل قائمة تقدم خدماتها بشكل يومي منتشرة في كافة مناطق المملكة.ورأى أبو نجمة أن يكون الهدف هو التنسق بين العمال وأصحاب العمل، بما يعني الباحثين عن العمل وأصحاب المؤسسات الذين بحاجة إلى عمال، وأن تقدم خدمات التدريب وإعادة التأهيل والتدريب للعمالة حتى تتمكن من أن تلبي احتياجات أصحاب العمل من الوظائف وتوجيههم أيضا وإرشادهم إلى فرص العمل المناسبة إلى التدريب اللازم.وبين أنه يجب أن تكون هذه الخدمات ليست مجرد برنامج تدريبي أو برنامج، بل يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات مثلا عبر هذه الخدمات التي تقدمها أو التي يجب أن تقدمها الوزارة في كل حي وفي كل منطقة ومحافظة ولواء.وزير عمل أسبق، طلب عدم ذكر اسمه قال: إن المهم في برنامج الوطني للتشغيل هو التأكد من ديمومة العمل واستمراريته، ولذلك على الوزارة أن تتابع عبر مفتشيها وضع العمال الذين تم تشغيلهم عبر البرنامج في شركات القطاع الخاص، ومدى استمرار توظيفهم.وأكد الوزير على أن من المهم أيضا التأكد من عدم استغلال شركات القطاع الخاص لوضع هؤلاء العمال بأي طريقة كانت، والتأكد أيضا بتسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض: إنه من حيث المبدأ أي جهد يبذل باتجاه تأهيل الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، أو لتشجيع المؤسسات أنها تشغل وتسجل الناس في الضمان الاجتماعي أمر محمود.وبين عوض أن حقيقة مشروع التشغيل الوطني بحاجة لإعادة النظر في فلسفته، متأملا أن تكون إعادة الهيكلة يقصد فيها إعادة بناءه على أسس جديدة.ورأى أن الفكرة القائمة حاليا، هو برنامج لتأهيل الخريجين ثم الإعلان عنه إذا القطاع الخاص بحاجة لموظفين ويدعون لتعيينهم مع التأكيد على دعم رواتبهم ومشاركتهم بالضمان الاجتماعي.ولكن من وجهة نظر عوض هذا الجهد لا يساهم في حل مشكلة البطالة، وأن يجب أن يعاد بناءه باتجاه تحفيز الشركات والمؤسسات على توليد فرص عمل جديدة وليس فقط التشغيل.وأوضح عوض أن إعادة الهيكلة يجب أن تذهب بهذا الاتجاه وبالتالي ستكون أمرا مطلوبا، وخلاف ذلك ستبقى جهود برنامج التشغيل الوطني، وآثاره متواضعة والأرقام التي يعلن عنها لا تعكس الواقع؛ لأن الشركة قد تتخلص من الموظفين.وأكد أن الفكرة الجوهرية في إعادة هيكلة للمشروع الذهاب، باتجاه تشجيع توليد فرص عمل جديدة وليس فقط التشبيك بين القطاع الخاص وبين طالبي الوظائف.