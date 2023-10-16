إعلاميون: خطاب التضليل الإعلامي الغربي خطر يجب مواجهته

محمد الكيالي

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عمان– لم تكف وسائل إعلام غربية الأيام الماضية، عن التركيز على تشويه الحقائق في نقل صورة الحرب على غزة، وفق رواية المحتل الصهيوني، بل وصلت إلى حد التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة، ممن يعانون جرائم قصفه وتدميره وقتله للمدنيين، ومنعه للغذاء والدواء والطاقة عن السكان.فبعد محاولة قلب الحقائق، تعمدت وسائل إعلام تصوير الفلسطينيين على أنهم مجموعة "قتلة"، وأنهم يذبحون أطفال المحتلين، والترويج لهذه المزاعم بكثرة، إلى حد تناقلها مسؤولون أميركيون، وعلى راسهم الرئيس الاميركي بايدن، وزعماء غربيون، برغم أن بعض وسائل إعلام الاحتلال نفت صحة هذه المزاعم.وأثار مقتل طفل فلسطيني ذبحا على يد رجل أميركي في الولايات المتحدة أول من امس، تساؤلات عن مدى انتشار خطاب التضليل المسيطر على الإعلام الغربي، ومساهمته بإشاعة خطاب الكراهية والجرائم في العالم جهة الفلسطينيين.وزير الإعلام الأسبق المهندس صخر دودين، قال إن خطاب الكراهية الذي يتبناه الغرب تجاه الشعوب الأخرى، وتحديدا الشعب الفلسطيني، سيرتد عليه بكل تأكيد، مضيفا أن العواقب ستكون وخيمة على الإعلام الغربي اذا ما بقي يتبنى الأكاذيب الصهيونية.ولفت دودين، إلى أن أصحاب الضمائر الحية في الغرب خصوصا، والعالم عموما، بدأوا يتنبهون لهذه الظاهرة الخطرة، والتي ستقوض ما يدعيه الغرب من حريات وموضوعية، واحترام للحقوق.وأوضح دودين أننا بتنا نلاحظ بأن المعايير المزدوجة تجاه الآخرين من غير بني جلدة الغرب، هي السائدة، فأصبحت الحرية مقيدة والعدالة منتهكة والكرامة مهدورة، مضيفا أنه "لا بد للإعلام العربي، من أن يكون حذرا في التعامل والتعاطي مع ما يردده الإعلام الغربي"، موضحا وجوب الإعلام العربي، الوعي بأن الغرب يتربص به، ويحاول دس السم بالدسم.بدوره، قال الخبير في القوانين الإعلامية يحيى شقير، إن خطاب التضليل الإعلامي الغربي، والحض على الكراهية على أساس تمييزي، سواء بالعرق أو الدين أو الجنس، كان تاريخيا مقدمة لتحضير الجمهور لتفهم مبررات العنف ضد الجماعات والأفراد الذين هم ضحايا هذا الخطاب.وأضاف شقير، أن هناك أمثلة على ذلك، منها ما حدث في تسعينيات القرن الماضي بين قبيلتي التوتسي والهوتو في راواندا الذي أدى لمذابح وسقوط قتلى كثر.وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول، وفي جلسة لمجلس الأمن عام 2004، حمل قارورة صغيرة (باعتبارها عينة من مواد كيماوية مدمرة صنعها العراق) وقال إن العراق لديه أسلحة كيماوية ودمار شامل ستقتل الآلاف، وأن العراق قريب من صنع قنبلة نووية، وبالتالي فإن الإعلام أصبح مضللا، ما أدى إلى تقبله فكرة غزة العراق.ولفت شقير، إلى أن هناك أمثلة أخرى مثلما حدث في ألمانيا النازية، بشيطنة اليهود الذين سقطوا كضحايا، وها هم يستعملون الأسلوب نفسه مع أهالي غزة حاليا.إلى ذلك، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، إن التضليل والتزييف والحض على العنف والكراهية التي طغت على السطح أثناء العدوان على الفلسطييين في القطاع، قصة سياسية ترجمت بشكل غير مهني.وأضاف منصور "لا ينقص أي وسيلة إعلام غربية، القدرة على التحقق من الأخبار الكاذبة أو الزائفة، ولكن ذلك يأتي في سياق ممنهج ضد الفلسطينيين".وأكد أن هذه ليست أخطاء مهنية مرت بشكل غير مقصود، أو لأنهم لم يقوموا بواجبهم في التمحيص والتدقيق والتأكد من صحة المصادر، بل مررت عن عمد بقصد تشويه صورة الفلسطينيين وفكرة المقاومة، والحق المشروع لمقاومة المحتل، وتقديم المحتلين وجودهم ومستوطنيهم على أنهم ضحايا برغم أنهم محتلون.وأشار منصور إلى أن هذه القصة، يجب الوقوف عندها والتفريق بين ما كان يحدث في السابق من بعض الظواهر التي تأتي مهنيا، وجودة الحالة المهنية والسياسات المهنية هذا يختلف، موضحا بأن الصحافة الغربية أثبتت أن كثيرا منها له أجندة سياسية وغير مستقلة، "وتأخذهم توجهات الدولة إلى مساحات يصبح فيها أبعد ما يكون عن حرية الإعلام".ولفت إلى أن ما يحدث في القطاع والضفة الغربية، حدث في أوكرانيا أيضا، والمفاصل السياسية، كشفت بأن الإعلام الغربي لا يؤدي وظيفته التي يتغنى بها ليلا نهارا، وهي نقل الحقيقة والدفاع عن الحقيقة، ولا يقوم بعض الصحفيين الغربيين بكشف الجرائم التي يقوم بها الاحتلال.واعتبر بأن هذا الكشف لا يحتاج لعناء كبير ليراها أي شخص، خصوصا وأن هناك جرائم إبادة وتهجير قسري وقصف لسيارات الصليب الأحمر والأطباء والإسعاف، واستهداف المستشفيات، وكلها أفعال مجرمة باتفاقية جنيف الرابعة، موصوفة بأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان.وأكد منصور أن الإعلام الغربي، يملك الحل، لكنهم يتجاهلونه، وهو الالتزام بالمعايير والسياسات الإعلامية من دقة وصحة مصادر، والتأكد من شهود العيان، مشددا على أن هناك صحفيين يعملون لصالح مؤسسات غربية، لا يقومون بوظيفتهم بنقل الصورة الحقيقية بانصاف وحياد في فلسطين، بحيث تخلوا عن حريتهم، وهذا إن دل، فإنه يدل على أزمة أخلاقية عند بعضهم.