إعلاميون وقانونيون: ضرورة إيجاد آليات وطنية لرصد العنف الرقمي ضد الصحفيات

هديل غبّون

دعا إعلاميون وقانونيون إلى ضرورة إيجاد آليات وطنية ومؤسسية، لرصد العنف الرقمي بأشكاله المختلفة ضد الصحفيات في الأردن، وتأسيس قاعدة بيانات موثوقة لحالات العنف الرقمي، فيما اعتبروا أن هناك ضعفا لتطبيق سياسات مؤسسية في المؤسسات الإعلامية للمساءلة المتعلقة بهذا النوع من العنف كإحدى وسائل الحماية وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيات.

اضافة اعلان



وجاءت هذه الدعوات خلال جلسات نقاشية عقدت أمس، في اليوم الثالث لأعمال المؤتمر الإقليمي حول “العنف الرقمي ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الوقاية الاستجابة والحلول المستدامة”، الذي نظّم بالشراكة بين كل من مركز المعلومات والبحوث، وSecdev Foundation وIDRC الكندية.



من جهته، أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، د. خليل العبدالله في افتتاح الجلسة الأولى، أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق الصحفيين والصحفيات، وضمان بيئة آمنة لممارسة مهنتهم دون خوف أو تهديد سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي، معتبرا أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار بهدف إيجاد حلول فعّالة لمواجهة هذا التحدي وضمان سلامة الصحفيات في بيئة العمل الرقمية.



وقال العبدالله، إن دور الصحفيين والصحفيات، يظل دورا بارزاً وحيوياً في نقل الحقيقة وتوجيه الضوء على الأحداث والظواهر التي تشهدها مجتمعاتنا، رغم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لما يمثلونه من جسر بين السلطة والمواطن، ويعملون كرقابة عامة تسعى لتحقيق التوازن والعدالة في المعلومات التي يتلقاها الجمهور.



واستعرض العبداللات، بعضا من الإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال السعي إلى توفير بيئة آمنة للصحفيين والصحفيات تمكّنهم من أداء دورهم بشكل فعال وحيوي، من أهمها تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حرية الصحافة وتضمن سلامة الصحفيات في بيئة العمل، حيث وضعت الحكومة مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي لتفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، وهي أبرز مشكلة يعاني منها الإعلام الأردني عموما والرسمي بشكل خاص، بحسبه.



من جهتها، قالت منسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، رانيا الصرايرة، إن العنف الرقمي الممارس ضد الصحفيات خاصة والصحفيين عموما، يشمل مختلف أشكال العنف الرقمي، بما في ذلك “التنمر والتهديد وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتشهير والإساءات الشخصية والتحرش.



وبينت الصرايرة أن الشبكة التي تأسست أواخر عام 2022، تضم أكثر من 190 صحفية، وهدفت بالمقام الأول إلى نشر الوعي القانوني بالعنف الإلكتروني الذي أظهرت عدة حالات تحولت إلى عنف مباشر وتهديد في بعض الأحيان، معتبرة أن الصحفيات في الأردن قد يعتبرن هدفًا للعنف الرقمي بسبب دورهن الحيوي في نقل الأخبار والتواصل مع الجمهور.



ورأت الصرايرة بأن الصحفيات يتعرضن للعنف الرقمي، بسبب العوامل الجندرية الموجودة في المجتمع، وقد يتعرضن لتهديدات بالعنف الجسدي والجنسي والتحرش الجنسي عبر الإنترنت. تلك الهجمات الرقمية تستهدف تقويض سمعة الصحفيات وترويج الخوف والترهيب بهدف إسكاتهن ومنعهن من ممارسة دورهن الصحفي.



وشددت على ضرورة مأسسة الحماية والسلامة الرقمية، لتكون جزءا من تدريب الصحفيات أثناء العمل الصحفي والأنشطة المهنية، وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت، ينبغي على الصحفيات أن تتخذ إجراءات وقائية مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث برامج الحماية وتشفير الاتصالات وتفادي تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر القنوات غير الآمنة، وأكدت أن العنف الرقمي ضد الصحفيات ليست قضية فردية.



وفي الجلسة النقاشية الأولى، دعا الخبير في التشريعات الإعلامية يحيى شقير، إلى لجوء كل من تتعرض إلى “العنف الإلكتروني” من الصحفيات إلى الجهات المعنية للتبليغ وكسر حاجز الصمت، في الوقت الذي نبه فيه إلى أن التشريعات المحلية جرّمت في عدد من القوانين، معتبرا أن تطوير التشريعات حاجة ضرورة مع استمرار التقدم التكنولوجي.



ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لشبكة أريج، روان الضامن، أن أساس مواجهة العنف ضد الصحفيات هو توفير الحماية المؤسسية والوعي القانوني بهذا العنف، مؤكدة أن هناك سياسات عديدة يمكن تطبيقها داخل المؤسسات الإعلامية لتجنب تعريض الصحفيات لبيئة عمل غير آمنة، منوهة إلى أن تلقي التدريب على السلامة الرقمية والحماية القانونية يشكّل غطاء قويا يمنع من الملاحقة والمساءلة أيضا في وقت لاحق خاصة للإعلاميات في الصحافة الاستقصائية في المنطقة العربية.



أما مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، إسراء محادين، فقد أكدت أن تأسيس قاعدة بيانات وإجراء دراسات منهجية توثق لحالات العنف ضد المرأة بما في ذلك الصحفيات، يسهم في التصدي لحالات العنف سواء عبر السياسات الرسمية أو المؤسسية أو التشريعات.



وأعلنت محادين أن المركز، بصدد إطلاق “مرصد” لرصد العنف ضد المرأة في شهر أيار(مايو) المقبل، كخطوة عملية وفاعلية في التصدي لهذه القضية والتخفيف من آثارها ومعالجتها.



وتأسست شبكة مناهضة العنف ضد الصحفيات في الأردن التي أشرفت على جلسات اليوم الثالث من المؤتمر، أواخر العام 2022، كمبادرة لا تزال تطوعية تسعى إلى التوسع في مأسستها والتشبيك مع المؤسسات الإعلامية والرسمية المختلفة لرفع الوعي بقضية العنف ضد الصحفيات.



وأظهرت دراسة سابقة أعدتها الشبكة على عينة مستطلعة، إلى أن 55 % من الصحفيات على الأقل أفصحن عن تعرضهن إلى شكل من أشكال العنف الرقمي بسبب طبيعة عملهن في الصحافة.



وبينت منسقة الشبكة الصرايرة، إلى أن مسحا أوليا لأنظمة نحو 17 مؤسسة إعلامية داخلية، لم تتطرق إلى حقوق الصحفيات في الحماية المؤسسية أو القانونية من العنف الرقمي، مؤكدة أن هناك مساعي لتأسيس آلية وطنية بالشراكة مع المؤسسات المعنية لبلورة هذه الآلية.



وفي الجلسة الثانية حول الجهود والأدوار الحكومية لمواجهة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، أكد العبداللات مجددا، بأن هناك خططا وبرامج مطبقة بين الحكومة والإعلام تتعلق ببرامج تدريبية للتوعية القانونية والإعلامية.



من جهتها، قالت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، د. نهلا المومني، إن مواجهة العنف الرقمي ضد الصحفيات لا يمكن مواجهته “دون بيئة تشريعية توفر حماية دائمة للعمل الصحفي”، وأن المناخ العام الداعم لحرية الصحافة يدفع الصحفيين والصحفيات إلى الوقوف على الثغرات ومعالجتها المتعلقة في هذا المجال.



أما مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، فقال لا يوجد “تحركات حازمة للتصدي للعنف الرقمي ضد الصحفيات”، مؤكدا ضرورة “تعزيز البيئة التشريعية والسياسات والممارسات” ذات الصلة.



وتحدث مدير مركز المعلومات والبحوث الدكتور أيمن هلسة، عن إمكانية تطبيق بعض المعالجات لحالات العنف الرقمي ضد الصحفيات، من أهمها تطبيق سياسات وممارسات فضلى داخل المؤسسات الإعلامية كالتدريب والدعم والحماية القانونية .



وأشار هلسة إلى أن النتائج التي توصلت لها شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، تتوافق مع الأرقام العالمية، حيث تتحدث عن تعرض 80 % من الصحفيات للعنف الرقمي عالميا، مقابل 20 % من الصحفيين الذكور يتعرضون لذلك.

اقرأ المزيد :

55 % من العاملات في الإعلام يتعرضن للعنف الرقمي.. ما الحل؟



