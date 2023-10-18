إعلان الحداد 3 أيام في كافة القطاعات التجارية بالأردن تضامنا مع غزة

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تنديدا بالعداون الاجرامي الاسرائيلي المتعمد بحق الشعب الفلسطيني والذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي به تم خرق جميع الاعراف الدولية والقيم الانسانية والاخلاقية وقواعد القانون الدولي والانساني فقد اكد رئيس اتحاد نقابات اصحاب العمل تحت التاسيس ضيف الله ابو عاقولة ، انه وبناءا على قرار مجلس الاداره وبعد مناقشه نقباء اصحاب العمل من القطاعات التجاريه و الخدمية رغبتهم فقد تقرر اعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم غد الاربعاء في كافه القطاعات التجارية و القطاعات الخدمية وذلك تضامنا مع اهلنا اهل الصمود في غزة الرافضين للاحتلال والظلم ، المرابطين على اراضيهم.وشدد ابو عاقولة ان هذه المجازر بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني يجب وقفها ومعاقبة هذا الكيان الغاصب على كل جرائمه اللا انسانية وصد عدونه بكل اشكال القوة مضيفا ان ما قامت به حماس ما هو الا رد على كل الانتهاكات الاسرائيلية للشعب الاعزل.