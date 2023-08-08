الثلاثاء 08 آب 2023
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إعلان مهم من التعليم العالي للراغبين بالدراسة خارج الأردن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب إن مجلس التعليم العالي أجرى تعديلات كبيرة على تعليمات الدراسة في الخارج والتي ستنطبق على الراغبين بالدراسة في الخارج العام الحالي.اضافة اعلان

وأضاف الخطيب خلال حديثه عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن مجلس التعليم العالي أجرى تعديلاً جوهرياً بشروط الدراسة في الخارج، كتوحيد معدلات القبول للدراسة خارج المملكة كما هي داخل المملكة، حيث اشترط تحصيل معدل 85% لتخصص الطب وطب الأسنان، و80% للهندسة والصيدلة ودكتور الصيدلة.

وحذر الطلبة من التعامل مع أي وسيط أو أي إعلان على منصات تواصل اجتماعي تروج للدراسة في الخارج دون أن تكون من أحد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعلن عن كافة بياناتها عبر موقع الوزارة.

وشدد على ضرورة توقيع الطالب عقداً مع المكتب لتحديد مسؤوليات وواجبات المكتب تجاه الطالب تجنباً للتعرض لأي محاولة استغلال، وتمكين وزارة التعليم العالي من التدخل في حال حدوث أي خلاف بين المكتب والطالب، لافتاً إلى أنه تم استرداد نحو 110 آلاف دينار من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة خلال العام 2022.

وأكد الخطيب ضرورة الدخول إلى موقع الوزارة والتأكد من إدراج الجامعة الراغب بالدراسة فيها من ضمن الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعلن عن أسمائها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

ودعا الطلبة إلى الدخول للموقع الإلكتروني التابع للوزارة للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالدراسة في الخارج.

وحول إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتخصصات الحديثة في الجامعات، قال الخطيب إنه سيتم إطلاق الموقع الخميس المقبل لمرحلة البكالوريوس والدبلوم بعد الانتهاء من التدقيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لتحديد التخصصات المدرجة أو التي سيتم إيقاف القبول بها من قبل الوزارة أو الجامعة نفسها.
وزارة التنمية الإجتماعية

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